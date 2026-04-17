Microsoft ma nowe komputery. Dwie premiery zamiast jednej

Ładowanie...

To koniec stawiania wyłącznie na ARM64. Tegoroczne Surface’y będą dostępne zarówno z chipsetem Intela, jak i nowszymi układami Snapdragon X2 od Qualcomma. Do tego dochodzą ekrany OLED w laptopie, lepsza haptyka i skupienie się wyłącznie na segmencie „premium”. Zapowiadają się świetnie, choć kupią je nieliczni.

REKLAMA

Dwie premiery zamiast jednej. Najpierw x64, potem ARM64

Według informacji od Windows Central, Microsoft planuje dwustopniową premierę. Wiosną na rynek mają trafić konfiguracje oparte na nowych procesorach Intel Core Ultra 3, a dopiero latem dołączą do nich warianty ze Snapdragonem X2 (w wersjach Plus i Elite).

To ciekawy zwrot względem 2024 r., kiedy to najpierw pojawiły się modele z ARM64, a dopiero później - głównie z myślą o klientach biznesowych - warianty z Intelem. Teraz kolejność ma być odwrotna. Powód? Podobno bardzo prozaiczny: ograniczona dostępność nowych Snapdragonów X2.

Surface Laptop i Surface Pro bieżącej generacji

Warto też podkreślić, że Microsoft nie sięga po topowy układ Snapdragon X2 Elite Extreme. W ofercie mają się pojawić tylko X2 Plus i X2 Elite. Po stronie Intela również bez fajerwerków: mowa o wariantach Ultra 5 i Ultra 7, bez Ultra 9. To raczej sygnał, że Surface ma pozostać sprzętem „wystarczająco mocnym do wszystkiego”, a nie maszyną do bicia rekordów w benchmarkach.

Koniec z 8 GB RAM. Surface wchodzi na wyższy pułap

Nowe Surface Pro i Surface Laptop mają startować od 16 GB RAM i 256 GB SSD. Koniec z podstawowymi wariantami 8/128. Górny pułap ma sięgać 64 GB RAM i 2 TB SSD w najwyższych konfiguracjach. To już parametry, które spokojnie wystarczą do pracy z ciężkimi projektami w Lightroomie, DaVinci czy do wirtualizacji. Dla porównania - jeszcze kilka lat temu 16 GB w Surface’ach było zarezerwowane dla droższych wersji, a 32 GB traktowano jako ekstrawagancję. Teraz 16 GB staje się nowym „minimum przyzwoitości”.

Oczywiście jest też druga strona medalu: wyższy próg wejścia cenowego. Skoro nie ma już tanich konfiguracji 8/128, to nie ma też „psychologicznie atrakcyjnej” ceny startowej. A Microsoft już oficjalnie podniósł ceny obecnej generacji Surface’ów, co bardzo prawdopodobnie wyznacza poziom dla nowych modeli. Innymi słowy: tanio nie będzie.

OLED w Surface Laptopie. Wreszcie. No i haptyka

Największa zmiana, którą faktycznie można nazwać „nowością”, dotyczy wyświetlaczy. Po raz pierwszy w historii serii Surface Laptop mają pojawić się warianty z ekranami OLED. Do tej pory OLED był zarezerwowany dla Surface Pro (i to tylko w droższych konfiguracjach), a klasyczny laptop musiał zadowolić się IPS‑em.

Scenariusz ma być podobny jak w Surface Pro: OLED trafi do wyższych konfiguracji, a tańsze modele pozostaną przy IPS‑ie. Do tego część wariantów ma dostać wyższą rozdzielczość niż dotychczas, co powinno przełożyć się na ostrzejszy obraz i lepsze skalowanie w Windowsie.

Dla kogo to ma znaczenie? Dla każdego, kto pracuje z kolorem, ogląda dużo wideo albo po prostu nie chce patrzeć na wyblakły panel w sprzęcie za kilka tysięcy złotych. OLED to lepszy kontrast, głębsza czerń, bardziej „żywy” obraz. Z drugiej strony - potencjalne ryzyko wypaleń i wyższy pobór energii przy jasnych scenach. To nie jest technologia idealna, ale w segmencie premium stała się już standardem. Surface Laptop wreszcie do tego standardu dołącza.

Kolejna nowość to rozbudowane wibracje i haptyka. Nowe Surface’y mają dostać ulepszone silniki haptyczne, które będą współpracować z systemem Windows 11. Microsoft od jakiegoś czasu rozwija w systemie mechanizmy bardziej „dotykowego” feedbacku - mowa o subtelnych wibracjach przy przeciąganiu okien, operacjach na plikach czy interakcji z elementami interfejsu.

Apple od lat robi to w MacBookach (Force Touch w gładzikach), a użytkownicy szybko przyzwyczaili się do tego, że kliknięcie „czuć”, mimo że fizycznie nic się nie ugina. Microsoft najwyraźniej chce podobnego efektu w ekosystemie Windows - i Surface ma być naturalnym poligonem doświadczalnym.

Nie będzie odpowiedzi na MacBooka Neo. Surface Laptop Go nie doczeka się odświeżenia

Surface Laptop Go 2

Surface Laptop Go - czyli ostatnia próba zejścia niżej z ceną - jest już historią. Nowe urządzenia mają pozostać w segmencie premium i ultra‑premium. To oznacza, że Microsoft nie chce bawić się w wojnę na marże z producentami klasycznych „windowsowych” ultrabooków za 3-4 tys. zł. Surface ma być wizytówką platformy, sprzętem pokazowym, a nie „laptopem dla każdego ucznia”. W praktyce tę rolę tanich maszyn mają pełnić partnerzy OEM: Lenovo, HP, Asus, Acer i reszta stawki. Microsoft najwyraźniej uznał, że nie ma sensu z nimi konkurować na ich własnym terenie.

REKLAMA

Zresztą tak ogólnie tegoroczne Surface’y to w zasadzie lifting. OLED zamiast IPS, Snapdragon X2 zamiast Snapdragona X i wersja z Intelem dla tych, którzy bardzo potrzebują sprzętowej architektury x64. To i podwyżka cen. Nie zrozumcie mnie źle, Surface’y to niemal zawsze fenomenalne sprzęty i gdybym wygrał główną nagrodę w jakiejś loterii byłyby dla mnie oczywistym wyborem. Niestety wygrane w loterii należą do rzadkości, nie tylko w moim przypadku. Brak jakichkolwiek spektakularnych innowacji względem poprzednich generacji w połączeniu z ceną bliską absurdu sprawiają, że na Surface’y będzie się miło patrzeć na witrynie sklepowej. I tylko tam.

REKLAMA

Maciej Gajewski 17.04.2026 21:20

Ładowanie...