Windows z dużą zmianą. Nie, twoja myszka się nie zepsuła

Windowsa 11 będzie można... wyczuć. Microsoft testuje efekty haptyczne w systemie - i to może być większa zmiana, niż się pozornie wydaje.

Maciej Gajewski
Windows 11 efekty haptyczne
Microsoft dorzucił do Windowsa 11 kolejną nowość, która w teorii zapowiada się na drobiażdżek, ale w praktyce może nieco usprawnić sposób w jaki korzystamy z komputerów. W najnowszym buildzie Insider Preview 26300.8155 pojawiły się efekty haptyczne - czyli subtelne wibracje i sygnały dotykowe, które mają towarzyszyć wybranym akcjom w systemie. To pierwszy raz, kiedy Windows zaczyna wchodzić w obszar, który do tej pory był domeną telefonów, konsol i niektórych gładzików klasy premium.

Co właściwie wibruje?

Nowość działa wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach wejściowych - czyli takich, które mają wbudowane silniki haptyczne. W praktyce oznacza to głównie nowoczesne touchpady (np. te z mechanizmem haptycznym zamiast klasycznego kliku), ale w przyszłości mogą to być również myszy czy inne akcesoria. W obecnej wersji testowej haptyka pojawia się m.in. podczas:

  • przyciągania okien do krawędzi ekranu (Snap),
  • zmiany rozmiaru okien,
  • wyrównywania obiektów w PowerPoincie,
  • najeżdżania kursorem na przycisk Zamknij.

To drobiazgi, ale właśnie takie drobiazgi potrafią zmienić odbiór całego systemu. Wibracja przy „złapaniu” okna może dać użytkownikowi poczucie większej kontroli, a delikatny sygnał przy wyrównywaniu elementów w PowerPoincie - lepszej precyzji. To podobny efekt, jaki znamy z iPhone’ów, MacBooków czy kontrolerów DualSense.

Haptykę można włączyć, wyłączyć lub skonfigurować w ustawieniach systemu (Bluetooth i urządzenia → Mysz → Sygnały haptyczne).

Konkurencja - zwłaszcza Apple - od dawna inwestuje w haptykę jako element UX

Trackpady Force Touch w MacBookach to dziś standard, a wibracje w iPhone’ach są tak dopracowane, że potrafią zastąpić fizyczny przycisk. Microsoft najwyraźniej uznał, że czas nadrobić zaległości.

Co to oznacza dla użytkowników? Na razie - niewiele. To wciąż funkcja eksperymentalna, dostępna tylko w kanałach Dev i Beta i tylko dla części Insiderów (Controlled Feature Rollout). Ale jeśli Microsoft dopracuje haptics i zacznie je stosować szerzej, możemy spodziewać się kilku realnych korzyści. To mały krok w stronę większej zmiany, która może nadejść dopiero wtedy, gdy funkcja trafi do stabilnych wydań Windowsa, producenci sprzętu zaczną ją masowo obsługiwać a Microsoft rozszerzy haptykę na więcej elementów interfejsu.

Ale kierunek jest ciekawy. Windows od lat był systemem, który stawiał na wizualną warstwę interfejsu. Teraz zaczyna eksperymentować z warstwą dotykową - i jeśli zrobi to dobrze to może to być jedna z tych zmian, które trudno zauważyć na pierwszy rzut oka, ale łatwo docenić po kilku dniach używania.

Maciej Gajewski
04.04.2026 16:30
Tagi: MicrosoftMyszki komputeroweSystemy operacyjneTouchPadWindowsWindows 11
Najnowsze
16:20
Każdy komputer zmienisz w konsolę. Ruszają testy
Aktualizacja: 2026-04-04T16:20:00+02:00
16:10
PayPala odda Polakom kasę. Jest decyzja UOKiK-u
Aktualizacja: 2026-04-04T16:10:00+02:00
16:00
Zdjęcie z Artemis II przejdzie do historii. Zjawiskowe
Aktualizacja: 2026-04-04T16:00:00+02:00
9:30
Roboty z jedzeniem ofiarami agresji. Wandali nie obchodzi, że czekasz na kebsa
Aktualizacja: 2026-04-04T09:30:00+02:00
9:15
Tani głośnik z IKEA to hit. Gadżet, o który w ogóle nie trzeba dbać
Aktualizacja: 2026-04-04T09:15:00+02:00
9:00
Koniec fatalnej Siri w aucie. Sprawdziłem nowość w CarPlay'u
Aktualizacja: 2026-04-04T09:00:00+02:00
8:30
Milion dolarów dziennie w plecy. Tak OpenAI paliło pieniędzmi w piecu
Aktualizacja: 2026-04-04T08:30:00+02:00
8:15
Nie potrzebujesz setek narzędzi. Potrzebujesz jednego pakietu, który ogarnie wszystko
Aktualizacja: 2026-04-04T08:15:00+02:00
8:00
Polacy porzucają bank w przeglądarce. Jest nowy zwycięzca
Aktualizacja: 2026-04-04T08:00:00+02:00
7:30
Rozkład jazdy to tylko sugestia. W Polsce nawet godzina odjazdu to zagadka
Aktualizacja: 2026-04-04T07:30:00+02:00
7:15
Każą mi płacić za kartony ze śmietnika. Chcę robić dobrze, to mnie karają
Aktualizacja: 2026-04-04T07:15:00+02:00
7:00
Przylatujesz do Wrocławia? Lepiej od razu idź na autobus
Aktualizacja: 2026-04-04T07:00:00+02:00
21:31
AI udaje emocje. "Próby obchodzenia poleceń"
Aktualizacja: 2026-04-03T21:31:45+02:00
20:59
Kranik i toaleta w polu. Możesz wybrać najgorzej wydane pieniądze
Aktualizacja: 2026-04-03T20:59:22+02:00
19:08
Nowa teoria Wielkiego Wybuchu: „Einstein do kwadratu”
Aktualizacja: 2026-04-03T19:08:34+02:00
18:42
Kiedy One UI 8.5 na starszych Samsungach? Jest trop
Aktualizacja: 2026-04-03T18:42:39+02:00
17:24
Linux puchnie. Przeprosisz się z Windows 11
Aktualizacja: 2026-04-03T17:24:49+02:00
16:21
Samsung zrobi najlepszy tani telefon. Nie poczujesz, że jest gorszy
Aktualizacja: 2026-04-03T16:21:21+02:00
16:13
Windows 11 wymusi aktualizację. To dostaniesz
Aktualizacja: 2026-04-03T16:13:56+02:00
15:33
Wielka kasa na polski statek. Projekt to prawdziwy kosmos
Aktualizacja: 2026-04-03T15:33:41+02:00
