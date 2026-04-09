Nvidia wypchnie Intela z twojego laptopa. Tak, zrobi własny procesor

Nvidia szykuje coś niesamowitego. Jeszcze w tym roku rzuci rękawice AMD, Intelowi oraz Qualcommowi i wejdzie na rynek procesorów do laptopów.

Albert Żurek
Do niedawna na rynku PC z systemem Windows mogliśmy mówić o duopolu Intela oraz AMD. W 2024 r. do tego świata szturmem wszedł jednak Qualcomm, który wcześniej zajmował się głównie dostarczaniem procesorów do telefonów. W 2026 r. dojdzie do kolejnej rewolucji: Nvidia zrobi własny czip do laptopów.

Nvidia w 2026 r. zaskoczy autorskim procesorem do laptopów

Nvidia niewątpliwie jest dzisiaj na fali, wykorzystując ogromne zainteresowanie tematem sztucznej inteligencji. Amerykańska firma specjalizuje się w tworzeniu układów graficznych, które najlepiej nadają się do realizowania obliczeń związanych z AI. Trzeba jednak wiedzieć, że firma ma na koncie także własne układy CPU wykonane w architekturze ARM.

Dotychczas takie jednostki były wykorzystywane głównie w centrach danych i zaawansowanych systemach, gdzie stosuje się własne oprogramowanie zamiast Windowsa. W ubiegłym roku Nvidia zaprezentowała własny mini komputer DGX Spark stworzony do zadań związanych z AI. Urządzenie bazuje na systemie operacyjnym Linux i wykorzystuje autorski czip GB10 Grace Blackwell  z procesorem i układem graficznym Nvidii. 

Podobne rozwiązanie niebawem trafi także do laptopów. Na chińskim portalu sprzedażowym dostrzeżono bowiem próbkę inżynieryjną płyty głównej wyposażonej w autorski czip SoC Nvidia N1. To układ obejmujący procesor wykonany w architekturze ARM oraz zintegrowany czip graficzny GeForce RTX. Rozwiązanie ma być przeznaczone do segmentu komputerów obsługujących AI. Będzie obsługiwać system operacyjny Windows 11 oraz funkcje Copilot+.

Na zdjęciach dostrzeżonych na chińskiej platformie można zauważyć, że płyta główna ewidentnie wygląda jakby miała zostać zastosowana w laptopie. Wystarczy spojrzeć na charakterystyczne wycięcie, które oznacza wsparcie niskoprofilowego systemu chłodzenia dostosowanego do laptopów. W mobilnych komputerach najczęściej znajdziemy wentylatory turbinowe z półkolistą obudową, które odprowadzają ciepło wytworzone przez czip za pomocą ciepłowodu.

Wokół czipu z kolei znajdują się pamięci LPDDR5X wykorzystywane zarówno przez procesor, jak i układ graficzny. Modułów o oznaczeniu H58G78CK8B jest łącznie osiem - każdy obejmuje 16 GB pamięci, więc czip wspiera zawrotne 128 GB. 

Skąd wiemy jeszcze, że to konstrukcja stworzona z myślą typowo o laptopie? Wystarczy spojrzeć na pozostałe elementy znajdujące się na płycie głównej. Widzimy tu dwa gniazda M.2 w formacie 2240 dla dysków SSD PCIe oraz zestaw portów obejmujących: USB-C, USB-A, HDMI oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. 

Laptopy z takimi procesorami powinny trafić na rynek w 2026 r.

Według nieoficjalnych informacji pierwsze laptopy z czipami NVIDIA mają trafić na rynek jeszcze w tym roku. Do końca 2026 r. powinniśmy oczekiwać premiery procesora NVIDIA N1 oraz pierwszej próby wejścia giganta kart graficznych w świat komputerów osobistych z systemem Windows. To będzie naprawdę duże wydarzenie. 

09.04.2026 18:13
