Windows 11 wreszcie przestanie być Windowsem 8. Zaraz, co?

Trudno nie zgodzić się z opinią, że to Windows 8 jest jedną z największych porażek Microsoftu. Firma postanowiła nieco poprawić sytuację firma wdrożyła ulepszoną wersję Windowsa 8.1. Mimo tego jeden z najbardziej udanych Windowsów 10 wykorzystywał wiele elementów ósemki. Podobnie jest w Windowsie 11, ale Microsoft chce się tym zająć.

Windows 11 pozbędzie się elementów z Windowsa 8

Mimo że mamy 2026 r., w Windowsie 11 wciąż znajdują się przestarzałe elementy wyglądające jakby pochodziły z innej epoki. Wiele części interfejsów zostało przeniesionych z wcześniejszych wersji systemu, bo jeśli coś działa, to po co to zmieniać? Niedawno dowiedzieliśmy się, że okno wyświetlone skrótem Windows + R zostanie unowocześnione.

Teraz pracownicy Microsoftu potwierdzili, że zastąpią wiele innych elementów dostępnych od czasów Windowsa 8. March Rogers, dyrektor ds. projektowania w systemie Windows w odpowiedzi na X-owej dyskusji dotyczącej ekranu wyboru języka w ekranie logowania potwierdził, że ta część interfejsu ma zostać poprawiona. Element ten jest dostępny tuż obok ikon połączenia z internetem oraz wyłącznika komputera.

Próba wyboru języka klawiatury wyświetla przestarzały, kwadratowy przełącznik wyróżniający się charakterystyczną dla Windowsa 8 niebiesko-szarą stylistyką. To trochę żenujące, że nikt wcześniej nie pomyślał nad unowocześnieniem tak podstawowego i wyeksponowanego element interfejsu, dostępnego tuż po włączeniu komputera.

Jednak nie jest to jedyny element wyciągnięty z systemu Windows 8, który wciąż jest dostępny w Windowsie 11. Wystarczy tylko spojrzeć na środowisko odzyskiwania systemu Windows, które pokazuje się w momencie przejścia komputera w tryb automatycznej naprawy (np. po pojawieniu się tzw. niebieskiego ekranu śmierci). Również wyglądem nawiązuje do Windowsa 8 wydanego w 2012 r.

Środowisko odzyskiwania systemu Windows

Ten element nie jest jednak tak dobrze widoczny i często spotykany przez użytkowników. Wiecie jednak jaką część Windowsa 8 widać z każdym razem, gdy uruchamia się komputer? Czarny ekran ładowania z charakterystycznymi obracającymi się kropkami z podpisem proszę czekać. Został wprowadzony zatem ponad 13 lat temu i nikt nie pomyślał, że w Windowsie 11 można byłoby wprowadzić coś nowocześniejszego.

Niektóre stare elementy nie powinny zostać unowocześniane

Mimo że duża część elementów w Windowsie 11 już została gruntownie przebudowana, są takie zakątki w interfejsie, które moim zdaniem powinny zostać w systemie Windows. Na przykład jest nim stara wersja Panelu Sterowania, która wciąż pozostaje dostępna. Mimo że większość funkcji przeniesiono do sekcji Ustawienia, starzy wyjadacze Windowsa lepiej odnajdą się w klasycznym interfejsie.

Dla mnie szczególnie ważny jest stare menu zarządzania dźwiękiem. Microsoft przeniósł większość elementów sterowania do nowej wersji, ale to wciąż stara jest dla mnie lepiej czytelna.

Albert Żurek 18.04.2026 07:15

