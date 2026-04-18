Windows 11 wreszcie przestanie być Windowsem 8. Zaraz, co?
Microsoft postanowił unowocześnić Windowsa 11 i pozbyć się z systemu funkcji, które z jakiegoś powodu są dostępne od czasów Windowsa 8. Wymaże wspomnienia o swoim największym błędzie.
Trudno nie zgodzić się z opinią, że to Windows 8 jest jedną z największych porażek Microsoftu. Firma postanowiła nieco poprawić sytuację firma wdrożyła ulepszoną wersję Windowsa 8.1. Mimo tego jeden z najbardziej udanych Windowsów 10 wykorzystywał wiele elementów ósemki. Podobnie jest w Windowsie 11, ale Microsoft chce się tym zająć.
Windows 11 pozbędzie się elementów z Windowsa 8
Mimo że mamy 2026 r., w Windowsie 11 wciąż znajdują się przestarzałe elementy wyglądające jakby pochodziły z innej epoki. Wiele części interfejsów zostało przeniesionych z wcześniejszych wersji systemu, bo jeśli coś działa, to po co to zmieniać? Niedawno dowiedzieliśmy się, że okno wyświetlone skrótem Windows + R zostanie unowocześnione.
Teraz pracownicy Microsoftu potwierdzili, że zastąpią wiele innych elementów dostępnych od czasów Windowsa 8. March Rogers, dyrektor ds. projektowania w systemie Windows w odpowiedzi na X-owej dyskusji dotyczącej ekranu wyboru języka w ekranie logowania potwierdził, że ta część interfejsu ma zostać poprawiona. Element ten jest dostępny tuż obok ikon połączenia z internetem oraz wyłącznika komputera.
Próba wyboru języka klawiatury wyświetla przestarzały, kwadratowy przełącznik wyróżniający się charakterystyczną dla Windowsa 8 niebiesko-szarą stylistyką. To trochę żenujące, że nikt wcześniej nie pomyślał nad unowocześnieniem tak podstawowego i wyeksponowanego element interfejsu, dostępnego tuż po włączeniu komputera.
Jednak nie jest to jedyny element wyciągnięty z systemu Windows 8, który wciąż jest dostępny w Windowsie 11. Wystarczy tylko spojrzeć na środowisko odzyskiwania systemu Windows, które pokazuje się w momencie przejścia komputera w tryb automatycznej naprawy (np. po pojawieniu się tzw. niebieskiego ekranu śmierci). Również wyglądem nawiązuje do Windowsa 8 wydanego w 2012 r.
Ten element nie jest jednak tak dobrze widoczny i często spotykany przez użytkowników. Wiecie jednak jaką część Windowsa 8 widać z każdym razem, gdy uruchamia się komputer? Czarny ekran ładowania z charakterystycznymi obracającymi się kropkami z podpisem proszę czekać. Został wprowadzony zatem ponad 13 lat temu i nikt nie pomyślał, że w Windowsie 11 można byłoby wprowadzić coś nowocześniejszego.
Niektóre stare elementy nie powinny zostać unowocześniane
Mimo że duża część elementów w Windowsie 11 już została gruntownie przebudowana, są takie zakątki w interfejsie, które moim zdaniem powinny zostać w systemie Windows. Na przykład jest nim stara wersja Panelu Sterowania, która wciąż pozostaje dostępna. Mimo że większość funkcji przeniesiono do sekcji Ustawienia, starzy wyjadacze Windowsa lepiej odnajdą się w klasycznym interfejsie.
Dla mnie szczególnie ważny jest stare menu zarządzania dźwiękiem. Microsoft przeniósł większość elementów sterowania do nowej wersji, ale to wciąż stara jest dla mnie lepiej czytelna.