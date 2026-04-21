Windows 11 przyspieszy. Nie ignoruj tej poprawki, Microsoft pokazał zmiany

Microsoft już na początku tego roku ogłosił duże zmiany dla jedenastki. Wiele z nich ma na celu ogólną poprawę kondycji systemu operacyjnego. Gigant chce się skupić nie tylko na naprawie aktualizacji przynoszących mnóstwo błędów, ale też optymalizacji działania oprogramowania. Najwyraźniej nie były to słowa rzucone na wiatr, ponieważ niebawem zostanie udostępniona aktualizacja przynosząca znaczące poprawki.

Windows 11 przyspieszy za sprawą nowych aktualizacji

Zanim aktualizacja systemu stanie się ogólnodostępna, Microsoft wdraża nowe wersje i testuje ja wśród zamkniętego grona testerów. Producent w ostatnich dniach udostępnił uaktualnienia 26100.8313 i 26200.8313 dla Windows 11 24H2 i 25H2, które niebawem trafią do wszystkich korzystających z jedenastki.

Dzięki temu już teraz dowiedzieliśmy się, że następna paczka zmian będzie zawierać kilka znaczących ulepszeń działania systemu operacyjnego. Największą nowością jest optymalizacja Eksploratora plików Windows, która powinna poprawić szybkość uruchamiana aplikacji oraz folderów. Dzięki temu ogólne wrażenia z korzystania z komputera powinny być znacznie lepsze. Oczekiwałbym, że zmiana poprawi kwestię działania systemu na mniej zaawansowanych urządzeniach bez najszybszego procesora i pamięci.

Aktualizacja ma również zwiększyć niezawodność procesów Eksploratora plików (explorer.exe). W praktyce użytkownicy powinni oczekiwać, że ich maszyny będą lepiej zarządzały pamięcią. Komputery z mniejszymi zasobami RAM-u powinny na tym zyskać.

Pozostałe zmiany, które Microsoft wymienia w ramach nadchodzącej aktualizacji obejmują:

usunięcie białego błysku pojawiającego się podczas uruchamiania Eksploratora w trybie ciemnym;

dodanie przycisku podgląd mimo wszystko do panelu podglądu w Eksploratorze plików dla plików pobranych z internetu po wyświetleniu ostrzeżenia;

rozszerzono format archiwów, z których można korzystać w Eksploratorze plików.

Oprócz tego Microsoft w aktualizacji Windowsa 11 miał poprawić szybkość uruchamiania systemu operacyjnego za sprawą ulepszeń wydajności uruchamiania aplikacji startowych. Zauważalną nowością ma być też poprawa przeglądania pamięci masowej za pomocą narzędzia dostępnego w: Ustawienia > System > Pamięć masowa > Zaawansowane ustawienia pamięci masowej > Dyski i woluminy.

Uaktualnienie jest już dostępne dla pierwszych testujących. Powinno trafić do wszystkich użytkowników systemu Windows 11 w ciągu kilku następnych tygodni.

Albert Żurek 21.04.2026 18:38

