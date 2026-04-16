Microsoft sypie darmowymi prezentami. Powód: MacBook Neo

Zamiast obniżek cen Microsoft stawia na dodatki. Darmowy Office i Xbox Game Pass mają sprawić, że wybór Windowsa znów zacznie się opłacać.

Malwina Kuśmierek
Microsoft rozdaje więcej niż kiedykolwiek. Wszystko przez MacBooka Neo
Macbook Neo to zdecydowanie jeden z najlepszych produktów Apple'a od lat, co potwierdzają nie tylko recenzje i stany magazynowe, ale także reakcje konkurencji. Premiera laptopa z logo Apple'a była prawdziwym szokiem dla producentów laptopów, którzy teraz muszą przekonać młodzików z iPhone'ami, że MacBook to nie jest najlepszy wybór, jakiego mogą dokonać. A jak próbują to zrobić?

Darmowy Microsoft 365 Premium i Xbox Game Pass Ultimate mają odwieść studentów od MacBooka Neo

W Stanach Zjednoczonych - czyli rynku, gdzie toczy się najbardziej zażarty epizod wojny MacBook Neo kontra reszta laptopów - Microsoft właśnie rozpoczął nową promocję, w ramach której wybrane komputery z systemem Windows 11 będą od nowości miały garść oprogramowania premium za darmo. W ramach "Microsoft College Offer" koncern z Redmond przy zakupie wybranych laptopów i PC-tów daje 12 miesięcy Microsoft 365 Premium za darmo oraz 12 miesięcy Xbox Game Pass Ultimate - również za darmo.

Aczkolwiek darmowe oprogramowanie jest dostępne jedynie dla osób, które wcześniej nie subskrybowały usług Microsoftu. Łzy mogą otrzeć studenci, którzy wraz z zakupem wybranych komputerów otrzymają także darmowy kontroler Xbox, którego wygląd można dostosować przez Xbox Design Lab.

Teraz można zadać dobre (a nawet bardzo dobre!) pytanie: kogo to obchodzi, skoro jest to tylko w Stanach Zjednoczonych?

Rozdawnictwo Microsoftu pokazuje, że pali mu się grunt pod nogami

MacBook Neo jest w oficjalnej sprzedaży od około miesiąca i Microsoft już po tym miesiącu widzi, że walka z tanim laptopem z logo Apple'a będzie okupiona krwią i poświęceniami. Tu poświęceniem jest rozdawanie bonusów o wartości grubo przekraczającej 1500 zł - sam Xbox Game Pass Ultimate na 12 miesięcy kosztuje ponad tysiąc złotych. Co nawet jak na warunki Amerykańskie nie jest kwotą małą i pokazuje, jak bardzo konkurencja boi się 13-calowego laptopa na procesorze z iPhone'a.

Jak zauważył Tom Warren z The Verge, to nie jest jedyny sposób w jaki Microsoft chce załatać dziurę w tonącym okręcie tanich laptopów. Bowiem wystarczyło kilka dni od premiery MacBooka Neo, by z bloga Microsoftu zaczęły wylewać się zapowiedzi wprowadzenia usprawnień systemu Windows, o które wcześniej proszono latami.

Oczywiście najłatwiejszym sposobem przekonania młodzików - w końcu oferta "Microsoft College Offer" w nazwie wskazuje na studentów koledżu, czyli osoby w wieku 18-21 lat - byłoby zbicie ceny nowych laptopów i komputerów z Windowsem. Jednak w obliczu RAMagedonu z pewnością przyszłoby to kosztem innych podzespołów.

W nadchodzących miesiącach Microsoft i jego partnerzy będą musieli przemyśleć swoje strategie i przegrupować szyki. Presja ze strony MacBooka Neo wymusi nie tylko agresywniejsze promocje, ale też przyspieszy prace nad energooszczędnymi układami ARM oraz lepszą współpracą sprzętu z systemem, co do tej pory było piętą achillesową ekosystemu Windows. Krótkoterminowo producenci będą próbowali budować przewagę dodatkami, pakietami usług i darmowymi akcesoriami, ale długofalowo to wydajność, kultura pracy i współpraca komputera z oprogramowaniem zdecydują o tym, w którą stronę pójdą klienci. Jeśli te aspekty komputerów z Windowsem nie nadgonią, nawet najbardziej hojnie dorzucane bonusy mogą okazać się tylko kosztowną zasłoną dymną.

16.04.2026 16:04
Najnowsze
15:48
Mówią, że to butelkomat idealny. Rozwiązuje to, co najbardziej irytuje
Aktualizacja: 2026-04-16T15:48:13+02:00
15:23
Europa przestanie latać samolotami? Kończy się nam paliwo
Aktualizacja: 2026-04-16T15:23:17+02:00
15:02
Zapytałem, po co Apple niszczy iPhone'y. "To jedyna droga do przyszłości"
Aktualizacja: 2026-04-16T15:02:06+02:00
14:49
Polska Policja wchodzi w AI. Aż strach się bać
Aktualizacja: 2026-04-16T14:49:38+02:00
14:00
Poznajcie Daisy. To z nią iPhone spotka się w dniu swej śmierci
Aktualizacja: 2026-04-16T14:00:00+02:00
14:00
Sprawdziłem DJI Osmo Pocket 4. Cena w dół, jakość w górę
Aktualizacja: 2026-04-16T14:00:00+02:00
13:44
W mObywatelu ogarniesz teraz swoje dzieci. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-04-16T13:44:46+02:00
13:35
Minister radzi, jak omijać kolejki do butelkomatów. No, szlag może trafić
Aktualizacja: 2026-04-16T13:35:18+02:00
13:25
Nowość Żabki obnaża finanse Polaków. Zakupy na krechę wracają
Aktualizacja: 2026-04-16T13:25:39+02:00
12:33
Wojskowe Jelcze na sterydach. Nowa fabryka będzie potężna
Aktualizacja: 2026-04-16T12:33:03+02:00
12:01
Polacy grzebią w śmietnikach za kaucją. "Pieniądz leży w koszu"
Aktualizacja: 2026-04-16T12:01:39+02:00
11:11
Amerykanie pokazali nową latającą bestię. Koniec ery Black Hawka
Aktualizacja: 2026-04-16T11:11:14+02:00
10:53
Unia sprawdzi, ile masz lat. Nadchodzi oficjalna aplikacja do weryfikacji
Aktualizacja: 2026-04-16T10:53:32+02:00
10:24
Druzgocący raport o naszych służbach. "Słyszą absolutnie wszystko"
Aktualizacja: 2026-04-16T10:24:24+02:00
9:32
Coś jak Thermomix, ale dla psa. Twoje psiecko też może jeść jak elita
Aktualizacja: 2026-04-16T09:32:57+02:00
9:30
Znamy ceny Vivo X300 Ultra. Telefon, który chce być aparatem dla profesjonalistów
Aktualizacja: 2026-04-16T09:30:00+02:00
8:56
Reaktory jądrowe na Księżycu to pewniak. Ale rozmach
Aktualizacja: 2026-04-16T08:56:26+02:00
7:37
Jest aplikacja Gemini na komputery Mac. Apple bez szans na przebicie tego.
Aktualizacja: 2026-04-16T07:37:44+02:00
7:00
YouTube wyłączy ci reklamy bez płacenia. To chyba jakieś święto
Aktualizacja: 2026-04-16T07:00:00+02:00
6:20
Epicka wyprawa z Polski. Nasz żaglowiec pokona tysiące mil
Aktualizacja: 2026-04-16T06:20:00+02:00
