Microsoft sypie darmowymi prezentami. Powód: MacBook Neo

Ładowanie...

Macbook Neo to zdecydowanie jeden z najlepszych produktów Apple'a od lat, co potwierdzają nie tylko recenzje i stany magazynowe, ale także reakcje konkurencji. Premiera laptopa z logo Apple'a była prawdziwym szokiem dla producentów laptopów, którzy teraz muszą przekonać młodzików z iPhone'ami, że MacBook to nie jest najlepszy wybór, jakiego mogą dokonać. A jak próbują to zrobić?

REKLAMA

Darmowy Microsoft 365 Premium i Xbox Game Pass Ultimate mają odwieść studentów od MacBooka Neo

W Stanach Zjednoczonych - czyli rynku, gdzie toczy się najbardziej zażarty epizod wojny MacBook Neo kontra reszta laptopów - Microsoft właśnie rozpoczął nową promocję, w ramach której wybrane komputery z systemem Windows 11 będą od nowości miały garść oprogramowania premium za darmo. W ramach "Microsoft College Offer" koncern z Redmond przy zakupie wybranych laptopów i PC-tów daje 12 miesięcy Microsoft 365 Premium za darmo oraz 12 miesięcy Xbox Game Pass Ultimate - również za darmo.

Aczkolwiek darmowe oprogramowanie jest dostępne jedynie dla osób, które wcześniej nie subskrybowały usług Microsoftu. Łzy mogą otrzeć studenci, którzy wraz z zakupem wybranych komputerów otrzymają także darmowy kontroler Xbox, którego wygląd można dostosować przez Xbox Design Lab.

Teraz można zadać dobre (a nawet bardzo dobre!) pytanie: kogo to obchodzi, skoro jest to tylko w Stanach Zjednoczonych?

Rozdawnictwo Microsoftu pokazuje, że pali mu się grunt pod nogami

MacBook Neo jest w oficjalnej sprzedaży od około miesiąca i Microsoft już po tym miesiącu widzi, że walka z tanim laptopem z logo Apple'a będzie okupiona krwią i poświęceniami. Tu poświęceniem jest rozdawanie bonusów o wartości grubo przekraczającej 1500 zł - sam Xbox Game Pass Ultimate na 12 miesięcy kosztuje ponad tysiąc złotych. Co nawet jak na warunki Amerykańskie nie jest kwotą małą i pokazuje, jak bardzo konkurencja boi się 13-calowego laptopa na procesorze z iPhone'a.

Jak zauważył Tom Warren z The Verge, to nie jest jedyny sposób w jaki Microsoft chce załatać dziurę w tonącym okręcie tanich laptopów. Bowiem wystarczyło kilka dni od premiery MacBooka Neo, by z bloga Microsoftu zaczęły wylewać się zapowiedzi wprowadzenia usprawnień systemu Windows, o które wcześniej proszono latami.

Oczywiście najłatwiejszym sposobem przekonania młodzików - w końcu oferta "Microsoft College Offer" w nazwie wskazuje na studentów koledżu, czyli osoby w wieku 18-21 lat - byłoby zbicie ceny nowych laptopów i komputerów z Windowsem. Jednak w obliczu RAMagedonu z pewnością przyszłoby to kosztem innych podzespołów.

REKLAMA

W nadchodzących miesiącach Microsoft i jego partnerzy będą musieli przemyśleć swoje strategie i przegrupować szyki. Presja ze strony MacBooka Neo wymusi nie tylko agresywniejsze promocje, ale też przyspieszy prace nad energooszczędnymi układami ARM oraz lepszą współpracą sprzętu z systemem, co do tej pory było piętą achillesową ekosystemu Windows. Krótkoterminowo producenci będą próbowali budować przewagę dodatkami, pakietami usług i darmowymi akcesoriami, ale długofalowo to wydajność, kultura pracy i współpraca komputera z oprogramowaniem zdecydują o tym, w którą stronę pójdą klienci. Jeśli te aspekty komputerów z Windowsem nie nadgonią, nawet najbardziej hojnie dorzucane bonusy mogą okazać się tylko kosztowną zasłoną dymną.

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 16.04.2026 16:04

Ładowanie...