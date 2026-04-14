Prezeska Xboxa: Game Pass jest za drogi. No to teraz zróbcie coś z tym

Nowa prezeska Xboxa sama przyznała, że abonament Game Pass jest obecnie zbyt drogi. To duża szansa na poprawę sytuacji Microsoftu w świecie gier. 

Albert Żurek
Game Pass za drogi
Usługa Xbox Game Pass w swoich założeniach miała być przystępna cenowo i oferować dostęp do setek tytułów w zamian za stałą, miesięczną opłatę. Gracze otrzymywali dostęp do najnowszych produkcji za ułamek kwoty, którą musieliby wydać na zakup gier na własność. Problem w tym, że z czasem subskrypcja podrożała i obecnie wcale nie jest taka opłacalna. Kierownictwo Xboxa dobrze o tym wie i zamierza coś z tym zrobić.

Xbox Game Pass jest za drogi. Tak twierdzi prezes Xboxa

Nowa prezeska Xboxa Asha Sharma, która zastąpiła Phila Spencera, dotychczasowego dyrektora działu Microsoft Gaming, w zewnętrznym komunikacie firmowym stwierdziła, że obecny Game Pass jest "zbyt drogi".

W krótkiej perspektywie Game Pass stał się zbyt drogi dla graczy, dlatego potrzebujemy lepszego rozwiązania. W dłuższej perspektywie rozwiniemy Game Pass w bardziej elastyczny system, którego testowanie i poznawanie zajmie trochę czasu - pisze Sharma. 

W notatce stwierdziła również, iż "Game Pass jest kluczowy dla wartości gier na Xbox. Jest też oczywiste, że obecny model nie jest ostateczny". Co to właściwie oznacza? Że kierownictwo Microsoftu wreszcie dostrzegło zasadniczy problem obecnej formy Game Passa - cenę. Usługę można przyrównać do ofert restauracji z modelem jesz, ile chcesz. Czyli im więcej gracz poświęcał czasu na różne gry, tym więcej oszczędzał.

Jednak jeśli miesięczna opłata przekracza 100 zł, w wielu przypadkach znacznie lepiej było kupić grę na własność, niż mieć do niej dostęp przez dwa lub trzy miesiące.

Jeszcze kilka lat temu cena subskrypcja nie kosztowała więcej niż 60 zł/mies., a nowi użytkownicy mogli liczyć na promocje typu 4 zł za pierwszy miesiąc. Jednak pod koniec ubiegłego roku Microsoft zdecydował o podwyżkach i jest naprawdę drogo:

  • Game Pass Essential: 36,99 zł/mies;
  • Game Pass Premium: 54,99 zł/mies;
  • Game Pass Ultimate: 114,99 zł/mies;
  • Game Pass PC: 62,99 zł/mies.

Z zapowiedzi prezeski Xboxa wynika, że Microsoftowi te ceny również nie są na rękę. Usługa w przyszłości ma zamienić się w "elastyczny system", lecz trudno powiedzieć, co kryje się pod tym określeniem. Komunikat pojawił się również niedługo po tym jak ok. dwa tygodnie temu prezeska Xboxa zasugerowała wprowadzenie nowego tańszego planu Game Passa.

Wiele ekspertów z branży twierdzi, że obecność serii Call of Duty jest głównym problemem w cenie abonamentu Game Pass. Usunięcie tej produkcji mogłoby pozwolić na zmiany w cenniku i poprawę dostępności usługi dla graczy z całego świata. Aby Windows mógł realnie konkurować z konsolami przystępny cenowo abonament z grami jest wyjątkowo ważny. Mimo wszystko to system Microsoftu będzie kluczowy w przyszłości marki Xbox.  

14.04.2026 20:32
Najnowsze
20:32
Prezeska Xboxa: Game Pass jest za drogi. No to teraz zróbcie coś z tym
Aktualizacja: 2026-04-14T20:32:56+02:00
20:11
Windows 11 przestanie zmuszać do czekania. Pominiemy uciążliwy krok
Aktualizacja: 2026-04-14T20:11:52+02:00
19:31
Polska rakieta podbija USA. Nazwa nawiązuje do Kapitana Bomby i to nie jest żart
Aktualizacja: 2026-04-14T19:31:29+02:00
18:43
Polacy odbijają się od butelkomatów. System kaucyjny to wciąż plac budowy
Aktualizacja: 2026-04-14T18:43:17+02:00
18:15
iPhone z satelitami Amazonu. Big Tech trzyma sztamę w kosmosie
Aktualizacja: 2026-04-14T18:15:47+02:00
18:04
Zrobili podziurawione słuchawki. Mówią, że lepszych nigdy nie miałeś
Aktualizacja: 2026-04-14T18:04:56+02:00
16:58
Zapomnij, że kupisz składanego iPhone'a na premierę. To będzie prawdziwa walka
Aktualizacja: 2026-04-14T16:58:20+02:00
16:03
Polska Pirania zapolowała w głębinach. Ten dron to nowy strażnik naszego wybrzeża
Aktualizacja: 2026-04-14T16:03:54+02:00
15:22
Zrobili aktualizację Windowsa 11 bez błędów. Ale cię okradnie
Aktualizacja: 2026-04-14T15:22:57+02:00
14:56
Polska zbroi się po zęby. Kupiliśmy maszyny, które robią perfekcyjne pociski
Aktualizacja: 2026-04-14T14:56:14+02:00
13:44
Pokazali robota sprzątającego słodziaka. Możesz mówić na niego "robocik"
Aktualizacja: 2026-04-14T13:44:49+02:00
13:38
Przy kasie jesteś teraz szef. Klikasz smutną buźkę, a pracownik żegna się z premią
Aktualizacja: 2026-04-14T13:38:18+02:00
12:35
Algorytm został sprzedawcą. Jak AI zmienia relację klient-rynek?
Aktualizacja: 2026-04-14T12:35:10+02:00
12:04
Piorun to za mało. Wojsko Polskie szuka broni, która zdominuje niebo
Aktualizacja: 2026-04-14T12:04:59+02:00
11:45
Niemcy strajkują, PKP Intercity ratuje. "Nie latają, my jeździmy"
Aktualizacja: 2026-04-14T11:45:55+02:00
11:18
Nowy drapieżnik na polskim niebie. Historyczny lot na śmigłowcach Apache
Aktualizacja: 2026-04-14T11:18:08+02:00
10:42
Napisał manifest przeciw AI i brutalnie zaatakował. Szef OpenAI był pierwszy na liście
Aktualizacja: 2026-04-14T10:42:35+02:00
9:45
UOKiK mówi "dość" lini lotniczej. Będą odszkodowania dla pasażerów
Aktualizacja: 2026-04-14T09:45:00+02:00
8:44
Idziesz po bułki, wychodzisz z nowym numerem. Lidl zostaje operatorem
Aktualizacja: 2026-04-14T08:44:09+02:00
7:55
Ten nowy flagowiec to stary flagowiec. Czego nie rozumiesz?
Aktualizacja: 2026-04-14T07:55:25+02:00
