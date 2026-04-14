Prezeska Xboxa: Game Pass jest za drogi. No to teraz zróbcie coś z tym

Usługa Xbox Game Pass w swoich założeniach miała być przystępna cenowo i oferować dostęp do setek tytułów w zamian za stałą, miesięczną opłatę. Gracze otrzymywali dostęp do najnowszych produkcji za ułamek kwoty, którą musieliby wydać na zakup gier na własność. Problem w tym, że z czasem subskrypcja podrożała i obecnie wcale nie jest taka opłacalna. Kierownictwo Xboxa dobrze o tym wie i zamierza coś z tym zrobić.

Xbox Game Pass jest za drogi. Tak twierdzi prezes Xboxa

Nowa prezeska Xboxa Asha Sharma, która zastąpiła Phila Spencera, dotychczasowego dyrektora działu Microsoft Gaming, w zewnętrznym komunikacie firmowym stwierdziła, że obecny Game Pass jest "zbyt drogi".

W krótkiej perspektywie Game Pass stał się zbyt drogi dla graczy, dlatego potrzebujemy lepszego rozwiązania. W dłuższej perspektywie rozwiniemy Game Pass w bardziej elastyczny system, którego testowanie i poznawanie zajmie trochę czasu - pisze Sharma.

W notatce stwierdziła również, iż "Game Pass jest kluczowy dla wartości gier na Xbox. Jest też oczywiste, że obecny model nie jest ostateczny". Co to właściwie oznacza? Że kierownictwo Microsoftu wreszcie dostrzegło zasadniczy problem obecnej formy Game Passa - cenę. Usługę można przyrównać do ofert restauracji z modelem jesz, ile chcesz. Czyli im więcej gracz poświęcał czasu na różne gry, tym więcej oszczędzał.

Jednak jeśli miesięczna opłata przekracza 100 zł, w wielu przypadkach znacznie lepiej było kupić grę na własność, niż mieć do niej dostęp przez dwa lub trzy miesiące.

Jeszcze kilka lat temu cena subskrypcja nie kosztowała więcej niż 60 zł/mies., a nowi użytkownicy mogli liczyć na promocje typu 4 zł za pierwszy miesiąc. Jednak pod koniec ubiegłego roku Microsoft zdecydował o podwyżkach i jest naprawdę drogo:

Game Pass Essential: 36,99 zł/mies;

Game Pass Premium: 54,99 zł/mies;

Game Pass Ultimate: 114,99 zł/mies;

Game Pass PC: 62,99 zł/mies.

Z zapowiedzi prezeski Xboxa wynika, że Microsoftowi te ceny również nie są na rękę. Usługa w przyszłości ma zamienić się w "elastyczny system", lecz trudno powiedzieć, co kryje się pod tym określeniem. Komunikat pojawił się również niedługo po tym jak ok. dwa tygodnie temu prezeska Xboxa zasugerowała wprowadzenie nowego tańszego planu Game Passa.

Czytaj też:

Wiele ekspertów z branży twierdzi, że obecność serii Call of Duty jest głównym problemem w cenie abonamentu Game Pass. Usunięcie tej produkcji mogłoby pozwolić na zmiany w cenniku i poprawę dostępności usługi dla graczy z całego świata. Aby Windows mógł realnie konkurować z konsolami przystępny cenowo abonament z grami jest wyjątkowo ważny. Mimo wszystko to system Microsoftu będzie kluczowy w przyszłości marki Xbox.

Albert Żurek 14.04.2026 20:32

