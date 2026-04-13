GTA 6 na PC szybciej niż sądziliśmy. Triumf konsol będzie krótki

W sieci pojawiły się wyjątkowo pozytywne informacje dotyczące GTA 6. Gracze, którzy czekają na pojawienie się produkcji na komputerach z systemem Windows, mają otrzymać możliwość gry dosyć wcześnie.

Albert Żurek
GTA 6 PC
Rockstar Games odpowiadający za serię Grand Theft Auto jest znany z tego, że w pierwszej kolejności wprowadza swoje gry na konsole PlayStation oraz Xbox, a dopiero później udostępnia je na PC. Tak ma być również w przypadku nadchodzącego GTA 6. Na szczęście nie trzeba będzie czekać zbyt długo, aby pograć z myszką i klawiaturą.

GTA 6 na komputerach pojawi się wcześniej niż się spodziewano

Wystarczy spojrzeć na dwie ostatnie duże premiery popularnego studia growego:

  • Red Dead Redemption 2: PS4 / Xbox One - 28 października 2018, PC - 5 listopada 2019 r..
  • Grand Theft Auto 5: PS3 / Xbox 360 - 17 września 2013, PC - 14 kwietnia 2015 r.,
  • Grand Theft Auto 4: PS3 / Xbox 360 - 29 kwietnia 2008, PC - 2 grudnia 2008 r.

Premiera GTA 5 wymagała zdecydowanie największej cierpliwości ze strony graczy komputerowych. Ci otrzymali dostęp do produkcji dopiero po półtora roku. Znacznie wcześniej, ok. rok później od pierwotnej premiery na PS3 oraz Xbox 360, w listopadzie 2014 pojawiła się wersja stworzona z myślą o następnej generacji konsol: PS4 oraz Xbox One.  

Ostatnia duża gra Rockstar Games, czyli RDR 2, została przeportowana na komputery po roku. Z doniesień sprawdzonego informatora DetectiveSeeds bazującego na informacjach byłych pracowników studia wynika, że GTA 6 w wersji na komputery ma pojawić się już w lutym 2027 r. Premiera na konsole PS5 oraz Xbox Series X | S z kolei została zaplanowana na 19 listopada 2026 r.

Rockstar Games miałby udostępnić grę zaledwie trzy miesiące po pierwotnym debiucie produkcji na konsole. Patrząc na ostatnie większe premiery tego studia growego - szczególnie serię Grand Theft Auto - byłby to absolutny rekord. Informator tłumaczy tę decyzję, że wydawca GTA 6 - Take-Two - chciałby wydać wersję na PC jeszcze przed końcem roku fiskalnego kończącego się w marcu 2027 r.

Efekt opóźnień?

W ostatnich latach komputery osobiste zyskały ogromną popularność wśród graczy. Branża growa również zaczęła patrzeć na Windowsa jako istotnego członka stawki, rezygnując z konsolowej ekskluzywności.

Dlatego Rockstar Games może chcieć podjąć natychmiastowe kroki i udostępnić GTA 6 na komputery osobiste najszybciej, jak to tylko możliwe. Listopadowa premiera na konsole zbiega się z grudniowym okresem świątecznym, który jest kojarzony z prezentami i wydatkami na sprzęt oraz gry. Ci, którzy będą chcieli kupić produkcję na konsolę, zrobią to jeszcze w 2026 r. 

Z drugiej strony należy pamiętać, że GTA 6 zaliczyło dwa opóźnienia: gra początkowo miała zadebiutować pod koniec 2025 r., potem w maju 2026 r. Musimy jednak poczekać do listopada 2026 r.

13.04.2026 15:23
Tagi: Gry akcjiGTARockstar
