Linux zyskał dużą przewagę nad Windowsem w grach. Jest tylko jeden problem

Niedostateczna pamięć w kartach graficznych to ogromny problem. Ktoś jednak postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, ulepszając wydajność w grach na maszynach z mniejszymi zasobami.

Albert Żurek
8 GB karta graficzna problem
W związku z obecnym kryzysem na rynku pamięci, karty graficzne wyposażone w większe zasoby typu 16 GB znacząco podrożały. Tańsze propozycje z 8 GB VRAM pozostały przystępne cenowo. Takie układy mogą tracić na wydajności ze względu na niedostateczną pamięć. Inżynier Valve, czyli firmy odpowiadającej za Steama, ma na to lekarstwo.

Karty graficzne z 8 GB wracają do gry dzięki Valve 

Duża część graczy wciąż w swoich komputerach ma karty graficzne wyposażone w 8 GB VRAM, takie jak RTX 4060/5060 (Ti), RX 6600/7600, RTX 3070 czy RTX 2070. W nowszych tytułach z zaawansowaną grafiką, oświetleniem i teksturami taka wartość jednak nie wystarcza.

Natalie Vock, członkini zespołu Valve ds. sterowników graficznych dla systemu Linux zaproponowała i opracowała rozwiązanie, które nieco łagodzi problem 8-gigabajtowych kart. Stworzyła poprawki do jądra Linuxa oraz dwa dedykowane narzędzia, które wpływają na redukcję użycia pamięci wideo w grach komputerowych. 

Rozwiązanie działa w taki sposób, że komunikuje się z systemem operacyjnym i informuje oprogramowanie o uruchomionej grze będącej na pierwszej planie, która korzysta z pamięci VRAM. Jeśli pamięć wideo zaczyna się zapełniać, system przenosi procesy wykonywane w tle wykorzystujące VRAM w innych celach niż gra do zwykłej pamięci operacyjnej.

Przed zastosowaniem poprawek w momencie zbyt wysokiego zużycia pamięci wideo Linux przenosił część zasobów gry do RAM-u. To jednak negatywnie wpływało na wydajność. W najgorszych przypadkach można było spotkać się z zacinaniem i znacznymi utratami liczby klatek wyświetlanych w jednej sekundzie. System nie wiedział bowiem, który program miał otrzymać priorytet. 

Jak dużych różnic można się spodziewać? W Cyberpunku 2077 gra zużywała tylko 6,1 GB pamięci, mimo dostępnych 8 GB - oszczędzono 1,3 GB pamięci. Dodatkowe zasoby to oczywiście możliwość zastosowania wyższej rozdzielczości czy lepszych ustawień graficznych. Dzięki temu nie zauważono również nietypowych spadków wydajności.

Jest jednak problem: chodzi o Linuxa, bez kart graficznych Nvidia

Ulepszenie zostało wdrożone wyłącznie do Linuxa. Zadziała również tylko na komputerach wykorzystujących dedykowane karty graficzne Radeon oraz Intel Arc. Zamknięty charakter sterowników Nvidia GeForce niestety nie pomaga tu w ulepszeniu wydajności. Szkoda, patrząc na to, że GeForce to jakieś 90 proc. rynku kart graficznych do gier.

14.04.2026 06:23
