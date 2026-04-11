Ulubiona platforma graczy z nieproszonym gościem. Nie ma ucieczki przed SteamGPT

W branży gier AI najczęściej pojawia się w kontekście generowania dialogów, tworzenia światów albo jako kolejny marketingowy slogan, który ma przekonać graczy, że „teraz to już naprawdę będzie next‑gen”. Tymczasem najciekawsze wdrożenie sztucznej inteligencji w świecie PC może okazać się czymś zupełnie innym: narzędziem, które nie ma bawić, tylko sprzątać.

W plikach najnowszej aktualizacji Steama odkryto bowiem coś, co nosi nazwę „SteamGPT”. I choć brzmi to jak kolejny asystent dla gracza, wszystko wskazuje na to, że Valve tworzy system działający za kulisami - analizujący logi, zgłoszenia, historię kont i wszelkie cyfrowe ślady, które mogą pomóc w walce z oszustami, nadużyciami i fraudem. W kodzie pojawiają się odwołania do mechanizmów klasyfikacji, etykietowania incydentów i streszczania danych bezpieczeństwa konta.

To w co gramy w ten weekend?

Co dokładnie wyciekło

Wszystko zaczęło się od trzech nowych plików, które trafiły do klienta Steama 7 kwietnia. Zawarte w nich fragmenty kodu sugerują, że SteamGPT ma być systemem zdolnym do analizy wielu kategorii danych jednocześnie. Widać tam wzmianki o „multi‑category inference”, „fine‑tuning”, „labeler”, „problem” i „subproblem”, a także o metamodelu „logs_to_inference”.

To słownictwo systemu, który ma czytać logi z gier, raporty graczy, dane o zabezpieczeniach konta i na tej podstawie tworzyć syntetyczne opisy incydentów. W innym fragmencie kodu pojawia się moduł „SteamGPTSummary”, który odwołuje się do VAC‑ów, Steam Guarda, blokad konta, a nawet pól takich jak „high_fraud_email”, „two_factor” czy „phone_country”.

Wszystko to układa się w obraz narzędzia, które ma pomagać pracownikom Valve szybciej oceniać, czy dane konto jest wiarygodne, czy może wymaga dodatkowej weryfikacji.

SteamGPT nie jest projektowane jako funkcja, którą zobaczy gracz, w przeciwieństwie do asystentów pokroju Microsoft Gaming Copilot. To narzędzie dla ludzi pracujących po drugiej stronie Steama - moderatorów, analityków bezpieczeństwa, zespołów antycheatowych i wsparcia technicznego.

Wyobraźmy sobie sytuację: gracz zgłasza podejrzane zachowanie w Counter‑Strike’u 2. Zamiast przekopywać się przez surowe logi moderator dostaje streszczenie wygenerowane przez AI. System analizuje historię VAC, sposób zabezpieczenia konta, region, powiązania z innymi kontami, wcześniejsze zgłoszenia i tworzy syntetyczny opis: czy konto wygląda na świeżo założone, czy korzysta z podejrzanego maila, czy ma aktywne 2FA, czy wcześniej było raportowane.

Counter‑Strike 2 i trust score: najbardziej wrażliwy obszar

Najbardziej elektryzującym elementem przecieku są odniesienia do trust score, czyli systemu, który w CS2 decyduje o tym z kim trafimy do meczu. Jeśli SteamGPT faktycznie będzie analizował wzorce zachowań i dane konta to może stać się dodatkową warstwą antycheatu.

To może oznaczać szybsze wykrywanie kont jednorazowych, dynamiczne korygowanie trust score czy automatyczne flagowanie nienaturalnych zachowań. Ale to także ryzyko - bo w grach takich jak CS2 granica między „nieludzką reakcją” a „jestem po prostu dobry” bywa cienka. Społeczność już teraz obawia się, że AI może generować fałszywe pozytywy, a to w świecie e‑sportu jest grzechem ciężkim.

Drugi trop prowadzi do wsparcia technicznego. Według znanego dataminera Gabe Followera Valve testuje funkcję, która ma przejmować część zadań supportu, zanim sprawa trafi do człowieka. AI miałaby odpowiadać na najczęstsze pytania, zbierać kontekst i przygotowywać streszczenia dla pracowników.

To rozwiązanie, które w innych branżach już działa - z różnym skutkiem

Z jednej strony skraca kolejki, z drugiej potrafi doprowadzić użytkownika do szału, jeśli bot nie rozumie problemu. W przypadku Steama stawką są jednak nie tylko zwroty, ale też blokady kont, dostęp do biblioteki gier czy transakcje na rynku. Tu pomyłki mogą boleć.

Warto pamiętać, że Valve od lat mówi o tym, że AI będzie kluczowa dla przyszłości gier. Gabe Newell porównywał jej rozwój do pojawienia się arkuszy kalkulacyjnych - narzędzia, które zmieniło sposób pracy całych branż. Firma już w 2024 r. dopuściła użycie narzędzi AI przy tworzeniu gier na Steamie, pod warunkiem jasnego oznaczenia. Do połowy ubiegłego roku takie oznaczenie miało już około 20 proc. nowych tytułów, co pokazuje jak szybko deweloperzy adaptują te narzędzia .

Na razie trzeba podkreślić jedno: SteamGPT nie zostało oficjalnie zapowiedziane. To funkcje znalezione w kodzie, prototyp, który może się zmienić albo nigdy nie ujrzeć światła dziennego. Valve tradycyjnie milczy. I wierzy najwyraźniej, że AI może pomóc w znalezieniu równowagi między bezpieczeństwem a zaufaniem. Pytanie, czy gracze uwierzą w to samo.

Maciej Gajewski 11.04.2026 16:40

