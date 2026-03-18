Składacz iPhone’ów postawi u nas wielką fabrykę. "40 tys. miejsc pracy"

Foxconn to obecnie największa firma produkująca sprzęt elektroniczny. Szacuje się, że gigant odpowiada za 40 proc. światowej elektroniki użytkowej. To kluczowy partner Apple’a, który zajmuje się montażem większości urządzeń: iPhone’ów, Maków, iPadów, a także produkcją kluczowych części do sprzętów. Foxconn działa w wielu różnych krajach: Chinach, Indiach, Tajwanie, Stanach Zjednoczonych. Teraz ma wejść do Polski z ogromną inwestycją.

Foxconn z ogromną inwestycją w Polsce. Fabryka zamiast Intela

Jak twierdzi serwis Business Insider Polska, Foxcconn ma w planach stworzenie w Polsce parku technologicznego, który docelowo będzie zatrudniać nawet 40 tys. osób. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w mieście Miękinia pod Wrocławiem (woj. Dolnośląskie). To miejsce, w którym początkowo miała powstać wielka fabryka półprzewodników Intela. Wartość projektu szacowano na 4,6 mld dol, a fabryka miała przynieść nawet 12 tys. nowych miejsc pracy.

Koniec końców amerykański gigant technologiczny znany z procesorów Intel Core z naszych laptopów i komputerów w związku z cięciami w wydatkach na inwestycje postanowił wycofać się z tej decyzji. Jednak Polska wciąż pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla innych zagranicznych firm.

Foxconn pochodzący z Tajwanu również wyraził silne zainteresowanie naszym krajem. Tajwańczycy oczekują wskazówki co do miejsca inwestycji, z kolei polski rząd preferuje, aby to inwestor wybrał miejsce docelowe.

Czym Foxconn zajmowałby się w Polsce? Według Business Insider Polska gigant technologiczny miałby skupiać się na produkcji serwerów sztucznej inteligencji, działać nad sektorem elektromobilności oraz produkować rozwiązania smart city. Oczywiście Dolny Śląsk nie jest jedyną możliwą lokalizacją, w której mogłaby powstać fabryka przynosząca 40 tys. nowych miejsc pracy.

Rząd ma rozważać woj. śląskie oraz łódzkie. Razem z woj. dolnośląskim tworzą tzw. trójkąt ICT. Mimo wszystko to miejsce docelowe zlokalizowane pod Wrocławiem jest najlepiej przygotowane na fabrykę o tak ogromnej skali. Mówimy o całym parku technologicznym, a nie pojedynczym zakładzie pracy.

Foxconn to ogromna szansa dla Polski

Po tym, jak Intel wycofał się z fabryki półprzewodników w Polsce, na otarcie łez przychodzi Foxconn. 40 tys. miejsc pracy miałoby powstać w ciągu dziesięciu lat. Plan Intela zakładał, że fabryka przyniesie zatrudnienie dla 12 tys. osób. Mówimy zatem o 3,5-krotnie większym projekcie. Foxconn w branży uznawany jest za bezpieczniejszego inwestora.

Intel mimo wszystko w ostatnich latach borykał się z ogromnymi problemami (m.in. z jakością procesorów Intel Core 13. i 14. generacji), z kolei Foxconn to gigant, który działa w wielu aspektach. Tworzy bowiem najróżniejszy sprzęt, podczas gdy Intel skupia się jednak na półprzewodnikach: procesorach i układach graficznych.

Albert Żurek 18.03.2026 14:41

