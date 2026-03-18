REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Składacz iPhone’ów postawi u nas wielką fabrykę. "40 tys. miejsc pracy"

Największy producent elektroniki na świecie ma w planach postawić w naszym kraju fabrykę. To ogromna szansa dla Polski i Polaków - tym sposobem ma powstać 40 tys. nowych miejsc pracy.

Albert Żurek
Foxconn Polska Fabryka
REKLAMA

Foxconn to obecnie największa firma produkująca sprzęt elektroniczny. Szacuje się, że gigant odpowiada za 40 proc. światowej elektroniki użytkowej. To kluczowy partner Apple’a, który zajmuje się montażem większości urządzeń: iPhone’ów, Maków, iPadów, a także produkcją kluczowych części do sprzętów. Foxconn działa w wielu różnych krajach: Chinach, Indiach, Tajwanie, Stanach Zjednoczonych. Teraz ma wejść do Polski z ogromną inwestycją.

REKLAMA

Foxconn z ogromną inwestycją w Polsce. Fabryka zamiast Intela

Jak twierdzi serwis Business Insider Polska, Foxcconn ma w planach stworzenie w Polsce parku technologicznego, który docelowo będzie zatrudniać nawet 40 tys. osób. Inwestycja miałaby zostać zrealizowana w mieście Miękinia pod Wrocławiem (woj. Dolnośląskie). To miejsce, w którym początkowo miała powstać wielka fabryka półprzewodników Intela. Wartość projektu szacowano na 4,6 mld dol, a fabryka miała przynieść nawet 12 tys. nowych miejsc pracy.

Koniec końców amerykański gigant technologiczny znany z procesorów Intel Core z naszych laptopów i komputerów w związku z cięciami w wydatkach na inwestycje postanowił wycofać się z tej decyzji. Jednak Polska wciąż pozostaje atrakcyjną lokalizacją dla innych zagranicznych firm. 

Foxconn pochodzący z Tajwanu również wyraził silne zainteresowanie naszym krajem. Tajwańczycy oczekują wskazówki co do miejsca inwestycji, z kolei polski rząd preferuje, aby to inwestor wybrał miejsce docelowe.

Czym Foxconn zajmowałby się w Polsce? Według Business Insider Polska gigant technologiczny miałby skupiać się na produkcji serwerów sztucznej inteligencji, działać nad sektorem elektromobilności oraz produkować rozwiązania smart city. Oczywiście Dolny Śląsk nie jest jedyną możliwą lokalizacją, w której mogłaby powstać fabryka przynosząca 40 tys. nowych miejsc pracy. 

Rząd ma rozważać woj. śląskie oraz łódzkie. Razem z woj. dolnośląskim tworzą tzw. trójkąt ICT. Mimo wszystko to miejsce docelowe zlokalizowane pod Wrocławiem jest najlepiej przygotowane na fabrykę o tak ogromnej skali. Mówimy o całym parku technologicznym, a nie pojedynczym zakładzie pracy. 

Czytaj też:

Foxconn to ogromna szansa dla Polski

Po tym, jak Intel wycofał się z fabryki półprzewodników w Polsce, na otarcie łez przychodzi Foxconn. 40 tys. miejsc pracy miałoby powstać w ciągu dziesięciu lat. Plan Intela zakładał, że fabryka przyniesie zatrudnienie dla 12 tys. osób. Mówimy zatem o 3,5-krotnie większym projekcie. Foxconn w branży uznawany jest za bezpieczniejszego inwestora.

REKLAMA

Intel mimo wszystko w ostatnich latach borykał się z ogromnymi problemami (m.in. z jakością procesorów Intel Core 13. i 14. generacji), z kolei Foxconn to gigant, który działa w wielu aspektach. Tworzy bowiem najróżniejszy sprzęt, podczas gdy Intel skupia się jednak na półprzewodnikach: procesorach i układach graficznych.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
18.03.2026 14:41
Tagi: foxconninwestycjepolskaPracaWrocław
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA