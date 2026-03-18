REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Aplikacja Pierwszy Ratownik już działa. Lepiej ją mieć, niż kiedyś żałować

Pierwszy Ratownik to darmowa aplikacja, która uzupełnia system ratownictwa medycznego o lokalnych ochotników. Dzięki niej w minutę zaalarmujesz pobliskich ratowników, zadzwonisz po pomoc i znajdziesz najbliższy defiblyrator AED.

Malwina Kuśmierek
Aplikacja Pierwszy Ratownik
REKLAMA

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP stworzył aplikację, dzięki której możesz komuś uratować życie - albo ktoś może uratować twoje. Pierwszy Ratownik to nowa, darmowa aplikacja, za pośrednictwem której pomoc może dotrzeć do poszkodowanego nawet w kilkadziesiąt sekund.

REKLAMA

Nowa aplikacja stanowi element rozwijanego od miesięcy systemu ratownictwa obywatelskiego. Jego założenie jest proste: skrócić czas reakcji w sytuacjach zagrożenia życia poprzez zaangażowanie osób znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia. Pierwszy Ratownik łączy w sobie klasyczne wezwanie służb z powiadamianiem przeszkolonych wolontariuszy w okolicy. Jedno dotknięcie palca pozwala jednocześnie zadzwonić pod numer 112 i wysłać sygnał alarmowy do pobliskich ratowników - strażaków ochotników, medyków czy osób po kursach pierwszej pomocy. System działa w oparciu o geolokalizację i obejmuje zazwyczaj obszar kilku kilometrów.

Aplikacja Pierwszy Ratownik

W praktyce oznacza to, że pomoc może ruszyć natychmiast - bez czekania na przyjazd karetki. W pilotażu aplikacji, w którym uczestniczyło około 600 strażaków OSP, średni czas dotarcia pierwszej pomocy wynosił 87 sekund. To wynik, który w przypadku m.in. nagłego zatrzymania krążenia może decydować o przeżyciu.

"Pierwszy Ratownik" oferuje też funkcje wspierające działania na miejscu zdarzenia. Użytkownik widzi na mapie, kto zmierza z pomocą i jak daleko się znajduje. Dostępny jest telemost wideo, który pozwala ratownikowi instruować osobę zgłaszającą jeszcze przed dotarciem na miejsce.

Istotnym elementem aplikacji jest również baza ponad 8500 defibrylatorów AED w Polsce. Pierwszy Ratownik wskazuje najbliższe urządzenie i prowadzi do niego najszybszą trasą, co znacząco zwiększa szanse skutecznej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Projekt Pierwszy Ratownik powstał we współpracy ZOSP RP i PZU, przy wsparciu partnerów technologicznych, w tym Google Cloud. Towarzyszyły mu działania edukacyjne - w ramach projektu przeszkolono blisko 2 tys. osób w ramach ponad 120 szkoleń z pierwszej pomocy. Dzięki temu w wielu miejscach w kraju działa już sieć potencjalnych "pierwszych ratowników".

Aplikację "Pierwszy Ratownik" możesz bezpłatnie pobrać ze sklepu Google Play i App Store, do czego gorąco zachęcamy. Ze względu na specyfikę aplikacji, jej skuteczność będzie zależała przede wszystkim od liczby użytkowników - nie tylko tych przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy.

Oprócz instalacji aplikacji, rozwój aplikacji możesz wesprzeć poprzez zgłoszenie się jako Pierwszy Ratownik lub dołączyć do akcji mapowania AED. Obu czynności możesz dokonać poprzez stronę pierwszyratownik.pl.

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
18.03.2026 12:05
Tagi: Aplikacjepolska
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA