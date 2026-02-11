Mamy nową aplikację od wojska. Sprawdziłam, czy ma w ogóle sens

Ładowanie...

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło dystrybucję "Poradnika Bezpieczeństwa", czyli broszurki zawierającej instrukcje i przydatne wskazówki zachowania się w szeroko pojętych sytuacjach kryzysowych. Choć Poradnik dystrybuowany był za darmo każdemu gospodarstwu domowemu wprost do skrzynki, to znaleźli się tacy, którzy postanowili spieniężyć broszurkę, a sam projekt krytykowano za "przepalanie" publicznych pieniędzy.



Tak więc jeżeli twój Poradnik bezpieczeństwa trafił na OLX lub do lokalnego skupu makulatury - nic straconego. Bo MON właśnie wydało aplikację, która przyda się wszystkim osobom pragnącym uzupełnić wiedzę z zakresu bezpieczeństwa lub chcącym iść w kamasze.

wGotowości to nowa aplikacja od Ministerstwa Obrony Narodowej

Resort obrony uruchomił właśnie aplikację wGotowości, która skierowana jest do wszystkich Polaków chcących poszerzyć swoje kompetencje obronne i świadomości na temat bezpieczeństwa państwa. Aplikacja ma garść różnych modułów, opcji i funkcji, które mają pomóc tak w sytuacjach krzyzysowych, jak i w przygotowaniu się na nie.

Oprócz wcześniej wspomnianego Poradnika bezpieczeństwa, w aplikacji znalazł się także moduł pozwalający na zapisanie się na bezpłatne szkolenia z zakresu cyberhigieny, podstawowego bezpieczeństwa, kurs medyczny oraz kurs przetrwania. Są to jedynie zapisy - same szkolenia odbywają się osobiście w odpowiednich dla wybranego szkolenia jednostkach.

Z kolei w module "Plecak ewakuacyjny" znajdziemy możliwy do uzupełnienia w każdej chwili inwentarz kryzysowy - listę przedmiotów, które zdaniem ekspertów z MON, MSWiA oraz RCB powinien posiadać każdy Polak w sytuacji kryzysowej.

Z poziomu aplikacji wGotowości możemy także odkryć służbę wojskową - wypełnić quiz "Znajdź swoją ścieżkę", by sprawdzić, które z form służby wojskowej są dla ciebie, przeczytać o różnych formach oraz najzwyczajniej w świecie zgłosić się do wojska. Co prawda to ostatnie to tylko link, który wykopuje użytkownika do przeglądarki, a nie moduł w aplikacji, ale liczy się pomysł.

Pobierz aplikację wGotowości:

Czy potrzebna nam jest wGotowości jeżeli mamy mObywatela?

Wprawni obserwatorzy prawdopodobnie zauważą, że skrzynki na listy i wGotowości to nie jedyne formy dystrybucji Poradnika Bezpieczeństwa. Bo Poradnik dostępny jest także w aplikacji mObywatel oraz na stronie gov.pl/web/poradnikbezpieczenstwa. Podobnie pozostałe aspekty aplikacji wGotowości takie jak rekrutacja do wojska czy zapisywanie się na bezpłatne kursy - te też znajdziemy w sieci.

Dlatego na wGotowości spadła fala krytyki, podważająca sens istnienia aplikacji. Choć część tej krytyki ma sens: mamy już dobrze znanego wszystkim i szeroko zaadaptowanego mObywatela, a pieniądze na utrzymanie kolejnych aplikacji nie biorą się z powietrza, to wGotowości w żadnym wypadku nie jest "niepotrzebne".

Aplikacja spełnia ważną rolę: jest centrum cywilnej informacji o bezpieczeństwie, scalającym w jednym miejscu i wygodnej formie wszystko, co przeciętny cywil powinien wiedzieć o bezpieczeństwie. Chcesz poczytać Poradnik bezpieczeństwa? Klik, otwierasz aplikację. Chcesz odhaczyć zapasy dokupione do domowego plecaka ewakuacyjnego? Klik, otwierasz aplikację. Interesuje cię doszkolenie się, dołączenie do wojska albo po prostu nudzisz się i chcesz poczytać o wojsku w poczekalni do lekarza? Tak, to również jest możliwe poprzez aplikację wGotowości.

Konsolidacja tak wielu przydatnych informacji w niezbyt wielkiej aplikacji (zgodnie ze stroną w sklepie Google Play, wGotowości ma 38 MB) wiąże się z samymi plusami. Od łatwości dostępu i braku konieczności marnowania papieru, poprzez możliwość dalszego rozwoju niezależnie od potrzeb innych aplikacji - mObywatel to przede wszystkim nasz cyfrowy portfel na dokumenty, a nie segregator na wojskowe broszurki, a kończąc na fakcie, że wGotowości - w przeciwieństwie do mObywatela - nie przetwarza wrażliwych danych i z czystym sumieniem może być instalowany na starszych, porzuconych przez producentów smartfonach.

Daniel Maikowski z Gazeta.pl jako sceptyk przedstawił całkiem silny argument przeciwko wGotowości: "wGotowości będzie bezużyteczne jeżeli padną serwery, czego nauczył nas KSeF". Problem w tym, że pan Maikowski chyba nawet nie próbował uruchomić wGotowości w trybie offline.

wGotowości w trybie offline jest wciąż w gotowości

Bo w trybie offline co prawda znikają opcje rejestracji na kurs, quiz wojskowy i link do zapisania się do wojska, ale nadal w pełni sprawne są Poradnik bezpieczeństwa, Plecak ewakuacyjny, kompas, kalkulator jednostek oraz test kondycji i sprawności. Czyli najważniejsze moduły dla przeciętnego cywila. A takiej gwarancji działania nie mamy, jeżeli scalimy wGotowości z mObywatelem, czyli aplikacją elementarnie zespojoną z serwerami rządowymi i Profilem Zaufanym.

A jak komuś pod domem będzie wylewać Odra lub zamieć śnieżna odetnie łączność ze światem, to raczej nie będzie mu smutno przez brak możliwości zapisania się na kurs cyberhigieny. Ale będzie mu smutno jak mObywatel pokaże mu błąd "Brak połączenia z internetem" lub - nie daj boże - w sytuacji kryzysowej zapomni hasła i tak czy inaczej z tej aplikacji mObywatel nie skorzysta.

