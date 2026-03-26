Oto postrach Shahedów. Dron, który może zmienić oblicze wojny

Ładowanie...

23 marca ukraińskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że skodyfikowało i dopuściło do użycia rodzimy system bezzałogowy JEDI Shahed Hunter. W komunikacie resort wprost napisał, że drony tego systemu mają skutecznie niszczyć rosyjskie drony uderzeniowe typu Shahed, w tym Geran i Gerbera, a także przechwytywać maszyny rozpoznawcze, takie jak Zala i Supercam. Mówimy tu więc o rozwiązaniu, które przeszło formalną ścieżkę wejścia do sił zbrojnych.

JEDI to pionowo startujący wielowirnikowiec z lekką, ale wytrzymałą ramą, czterema mocnymi silnikami elektrycznymi i baterią dużej pojemności. Cały dron waży niewiele ponad 4 kg, a mimo to może przenosić do 500 g ładunku, który ma wystarczyć do zniszczenia celu powietrznego. To bardzo charakterystyczna konstrukcja: nie ma dźwigać dużej bomby, tylko jak najszybciej dojść do przeciwnika i go rozbić, zanim ten doleci do miasta albo infrastruktury.

Najważniejsze nie są tu same liczby, tylko cały sposób działania

Parametry wyglądają efektownie: ponad 350 km/h prędkości i pułap do 6 km. Ale jeszcze ważniejsze od samych liczb jest to, jak system ma pracować. Ukraiński resort obrony podaje, że JEDI automatycznie otrzymuje dane z radarów, co ma skracać czas wejścia w strefę przechwycenia. Za koordynację lotu, łączność i precyzyjne naprowadzenie odpowiada naziemna stacja kontroli, a sam dron potrafi automatycznie wykryć, śledzić i namierzyć cel. Do tego ma kamerę dzienną i termowizję, więc może działać również nocą, czyli wtedy, gdy rosyjskie naloty dronowe są szczególnie częste.

To właśnie ten zestaw cech sprawia, że JEDI nie jest kolejnym FPV z większym silnikiem, tylko próbą stworzenia pełnoprawnej warstwy obrony przeciwko powietrznym celom o małej i średniej prędkości. Ukraińcy podają nawet, że system ma być zdolny do ochrony przestrzeni powietrznej w promieniu do 40 km.

Ten ostatni parametr warto jednak czytać ostrożnie, bo jego skuteczność zawsze zależy od sieci radarowej, liczby dostępnych maszyn, wyszkolenia operatorów i gęstości ataku. Ale sam komunikat pokazuje jasno, że ambicja jest duża: nie chodzi o pojedyncze zestrzelenia, tylko o mocny komponent lokalnej obrony miast.

Dlaczego Ukraina tak mocno potrzebuje właśnie takich przechwytujących dronów?

Skala rosyjskich ataków bezzałogowych już dawno przestała mieścić się w logice klasycznej obrony przeciwlotniczej. Tylko w nocy z 24 na 25 marca rosyjskie wojska wypuściły przeciw Ukrainie 147 dronów różnych typów, z czego ukraińska obrona poinformowała o przechwyceniu 121.

Jeszcze bardziej uderzające są dane z 24 marca. Według ukraińskich komunikatów w ciągu 24 godzin Rosja użyła niemal 1000 dronów uderzeniowych, w tym Shahedów, Gerber i innych konstrukcji, a obrona powietrzna zneutralizowała 541 z 556 maszyn użytych tylko w jednej z dużych fal. To jest już skala, która wymusza szukanie tańszych i szybszych metod przechwytywania.

Do tego dochodzi także sama ekonomia. Większość ukraińskich dronów przechwytujących kosztuje najwyżej kilka tysięcy dolarów albo mniej, podczas gdy pocisk PAC-3 do systemu Patriot może kosztować około 4 mln dol. Drony Shahed-136, projektowane w Iranie i produkowane dziś masowo również przez Rosję, są szacowane na około 30-100 tys. dol. za sztukę. W takim układzie matematyka jest bezlitosna. Jeśli każdą tanią, jednorazową maszynę trzeba zwalczać rakietą za wielokrotność jej ceny, to nawet skuteczna obrona może przegrać finansowo.

JEDI może być ważny właśnie dlatego, że wpisuje się w nową logikę wojny

Shahed nie jest szybkim odrzutowcem ani rakietą manewrującą. To stosunkowo prosty, tani bezzałogowiec, który leci wolniej, ale za to masowo, nisko i często nocą. Klasyczny Shahed-136 ma masę około 200 kg, głowicę około 40 kg i prędkość przelotową rzędu 120 km/h. Właśnie dlatego tak trudno zbudować idealną obronę. Te maszyny nie są technologicznie jakimś kosmosem, ale są wystarczająco tanie i liczne, by męczyć obrońcę, zużywać jego zasoby i wymuszać reakcje kosztowniejsze niż sam atak.

JEDI odpowiada na ten problem po swojemu, ale być może skutecznie. Nie próbuje być kolejną rakietą, tylko bardzo szybkim dronem, który ma przewagę kosztową i operacyjną nad celem. W teorii taki bezzałogowiec przechwytujący można wysłać znacznie taniej niż klasyczny interceptor ziemia-powietrze, a przy odpowiedniej skali produkcji można go używać gęściej i mniej boleśnie dla budżetu.

To nie znaczy oczywiście, że zastąpi on wszystkie warstwy obrony. Ale może być czymś, czego Ukrainie bardzo brakowało, a mianowicie środkiem pośrednim pomiędzy karabinem maszynowym a rakietą przeciwlotniczą.

To nie jest jeden wynalazek, tylko element większego planu

Ukraińskie Ministerstwo Obrony nie ukrywa, że ochrona nieba jest dziś jednym z priorytetów ich planu wojennego. Z ust polityków pada ambitny cel: wykrywanie 100 proc. zagrożeń powietrznych w czasie rzeczywistym i przechwytywanie co najmniej 95 proc. pocisków oraz dronów. To oczywiście cel polityczno-wojskowy, a nie gwarancja, że każdy nalot uda się odeprzeć. Ale sama koncepcja pokazuje, że JEDI ma wejść jako cegiełka większej, warstwowej architektury obrony.

Ukraina od pewnego czasu buduje całe portfolio takich rozwiązań. Pod koniec 2025 r. resort obrony informował, że drony antyshahedowe mają trafiać do wojska również przez system DOT-Chain Defence, a Defence Procurement Agency podpisała umowy z 6 producentami dronów przechwytujących poziomu taktycznego. JEDI nie jest odosobnionym projektem, tylko częścią szerszego zwrotu. Ukraina chce walczyć z rosyjskimi dronami nie tylko artylerią, działkami i rakietami, ale także własnymi wyspecjalizowanymi dronami-myśliwymi.

Największy znak zapytania wisi nad skalą

I tu dochodzimy do najważniejszego ograniczenia. Sam komunikat ukraińskiego MON brzmi obiecująco, ale historia tej wojny już wiele razy pokazała, że dobry system na papierze i pojedyncze udane użycie to dopiero początek. Ile takich maszyn da się wyprodukować? Jak szybko trafią do jednostek? Jak będzie wyglądała ich integracja z radarami? Czy operatorzy będą w stanie odpierać jednocześnie duże, wielowarstwowe naloty? Bez odpowiednio dużej skali nawet bardzo udany interceptor nie będzie przełomem.

Wojna w Ukrainie od miesięcy pokazuje, że przyszłość obrony powietrznej nie należy wyłącznie do wielkich, bardzo drogich systemów. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać rozwiązania tańsze, bardziej rozproszone, szybciej produkowane i dopasowane do konkretnych typów zagrożeń.

Jeśli JEDI rzeczywiście będzie działał tak, jak opisuje go ukraiński resort, to nie tylko pomoże Ukrainie. Może też stać się ważnym wzorcem dla innych państw, które już dziś widzą, że wojna z dronami nie będzie przypominała klasycznych pojedynków rakietowych.

Marcin Kusz 26.03.2026 06:20

Ładowanie...