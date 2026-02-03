REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"

Jeśli chcemy, żeby więcej osób podróżowało komunikacją miejską, to trzeba tych ludzi gdzieś pomieścić – myślą logicznie we Wrocławiu, patrząc w stronę naprawdę długich tramwajów.

Adam Bednarek
rekordowo dlugie tramwaje
REKLAMA

Na razie rekordzistą jest Kraków, ale to ostatnie miesiące w chwale. Palmę pierwszeństwa przejmie Gdańsk, który już ogłosił przetarg na najdłuższe tramwaje w Polsce. Długość 20 nowych pojazdów wyniesie 45-47 m. Dzięki temu w środku zmieści się ponad 310 osób. Dzisiejsze 30 m króciaki zabierają na pokład raptem 200 pasażerów. Rozszerzone składy pozwolą obsłużyć intensywne szczyty komunikacyjne – zwracają uwagę gdańscy włodarze.

REKLAMA

I to się nazywa perspektywiczne myślenie – chwali Wrocław. I bez złośliwości zazdrości

Społecznicy z wrocławskiego ruchu miejskiego Akcja Miasto zauważają, że wrocławskie tramwaje nie są tak pojemne (do największego modelu wejdzie tylko 263 osób, ale takich jest raptem osiem) i w przyszłości może się to odbić czkawką. A raczej zanieczyszczeniami generowanymi przez auta.

Jeśli większość podróży ma zgodnie z przyjętymi dokumentami strategicznymi odbywać się komunikacją zbiorową to potrzebujemy dłuższych tramwajów! Liczba mieszkańców Wrocławia wzrasta, a wraz z nią powinna wzrastać także liczba pasażerów MPK. Powinniśmy wyprzedzać fakty zamiast rozwiązywać przewidywalne problemy w przyszłości. Inaczej będziemy stali w jeszcze większych korkach, a samochód nadal będzie pierwszym wyborem podróży dla większości mieszkańców – apeluje Akcja Miasto.

Członkowie ruchu zdają sobie sprawę z technicznych ograniczeń w postaci charakterystyki wrocławskiej sieci ("wiele relacji skrętnych") czy infrastruktury budowanej z myślą o krótkich składach, ale ich zdaniem we Wrocławiu nie brakuje też tras, na których długie tramwaje by się jednak sprawdziły.

Na bariery już wcześniej zwracano uwagę w Warszawie, negatywnie oceniając pomysł zakupu tramwajowych gąsienic. Zdaniem osób odpowiedzialnych za transport w stolicy długie pojazdy mogłyby wręcz wydłużyć podróże i pogorszyć punktualność. W Poznaniu koncepcja nie została przekreślona, ale ponieważ rozszerzone maszyny wymagałyby modernizacji m.in. przystanków, pomysł odłożony został na półkę.

Jak przyjąć większą liczbę podróżnych? Kolej stawia na piętrowe wagony

PKP Intercity nie idzie w długość, a… wysokość. Piętrowe składy, które na tory wyjadą za kilka lat, pomieszczą nawet 500 osób jednocześnie. A jeśli zajdzie taka potrzeba, składy można skleić, dzięki czemu taki pociąg zabierze na pokład 1000 osób.

Według szacunków prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego, wprowadzenie piętrusów powinno przełożyć się na dodatkowe 100-160 tys. miejsc dziennie w ruchu dalekobieżnym. A PKP Intercity musi być gotowe na zwiększoną liczbę pasażerów, bo podróżnych stale przybywa. W 2025 r. średnio każdego dnia z połączeń dalekobieżnych korzystało ok. 244 tys. pasażerów, a w sumie w ciągu 12 miesięcy przewoźnik przewiózł 89,2 mln podróżnych. To rekordowy wynik, który najprawdopodobniej długo się nie utrzyma. Na horyzoncie już jest 100 mln, choć poprzeczka na 2026 r. to 96 mln.

PKP Intercity daje więc przykład – trzeba rozciągać wagony, by przyjąć nowych pasażerów. W Krakowie i Gdańsku już to rozumieją. Zobaczymy, jakim torem pojadą inne miasta.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
03.02.2026 06:45
Tagi: Komunikacja miejskatramwajeTransport
Najnowsze
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA