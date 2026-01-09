REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Biznes

Tramwaje - stonogi wyjadą na tory. Robią wrażenie

Kraków wysunął się na prowadzenie, ale to Gdańsk chce być rekordzistą – metry liczą się jak w skokach narciarskich.

Adam Bednarek
gdansk
REKLAMA

Pod koniec 2025 r. Kraków pochwalił się nowymi tramwajami, które miasto zakupi. "Na potrzebę dostaw tych najdłuższych wagonów zwracali uwagę mieszkańcy" – podkreślał Stanisław Kracik, zastępca prezydenta Krakowa.

Każdy z nowych tramwajów będzie miał ponad 43 m długości, niską podłogę, klimatyzację, monitoring, system informacji pasażerskiej dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, a także platformę oraz wydzieloną przestrzeń dla wózka inwalidzkiego. Jeden z wagonów zostanie wyposażony w specjalne baterie, które umożliwią przejazd bez korzystania z sieci trakcyjnej na odcinku ok. 3 km. Będzie to pierwszy tak długi tramwaj z takim rozwiązaniem w Polsce.

REKLAMA

Robi wrażenie? To patrzcie na to – mówi Gdańsk

Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiły przetarg na dostawę 20 tramwajów. Ich długość wyniesie 45-47 m. Oznacza to, że to właśnie w Gdańsku zobaczymy najdłuższe tramwaje w kraju. Emocje jak podczas skoków narciarskich. Jeden skoczek pobił rekord skoczni, ale niezbyt długo cieszył się tryumfem. Nowy wynik jest jeszcze lepszy.

Jak zaznacza miasto, dziś po Gdańsku kursują tramwaje o długości ok. 30 metrów. Zabierają na pokład maksymalnie 200 pasażerów. Nowe, wydłużone o ponad 15 m, sprawią, że do środka wejdzie ponad 310 osób. Przy tym będzie co najmniej 96 miejsc siedzących. Różnica jest więc spora.

Pojazdy będą wyposażone m.in. w 17 ekranów systemu informacji pasażerskiej, gniazda USB-A i USB-C oraz w pełni automatyczną klimatyzację. Będą też bezpieczne. Dane z systemu będą analizowane w czasie rzeczywistym i przekazywane motorniczemu w formie ostrzeżeń, a "w sytuacjach krytycznych system samodzielnie uruchomi hamowanie". Oprócz tego przód tramwaju zostanie zaprojektowany tak, aby ograniczyć ryzyko wciągnięcia pieszego pod pojazd w razie potrącenia.

Na składy trzeba będzie jednak trochę poczekać. Miasto na wyprodukowanie pojazdów daje producentom "ok. trzech lat".  Zakończenie dostaw całej floty przewidziano maksymalnie w ciągu 36 miesięcy, czyli w 2029 roku.

- Nowe, dodatkowe tramwaje, które wkrótce pojawią się na trasach, będą pojazdami o dużej pojemności, o możliwości przewiezienia ponad 300 pasażerów, co pozwoli obsłużyć intensywne szczyty komunikacyjne - dodaje Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Proces wymiany taboru trwa w Gdańsku od wielu lat. Obecny zakup, obejmujący 20 tramwajów z opcją dokupienia kolejnych 15, pozwoli dodatkowo wzmocnić tabor i sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców. Nowe tramwaje będą wyposażone w cztery wózki napędowe i sześć wózków skrętnych, co umożliwi pokonywanie dużych przewyższeń na trasie i zapewni cichą eksploatację nawet w zabudowie miejskiej. Te inwestycje pokazują, że rozwój komunikacji szynowej w Gdańsku jest priorytetem i jesteśmy gotowi na dalsze zwiększanie liczby nowoczesnych tramwajów, by codzienne podróże mieszkańców były szybsze, bardziej komfortowe i bezpieczne – tłumaczy.

Miasto już szykuje się na długie tramwaje

Obecnie trwa proces przedłużania kilkunastu krótszych przystanków. Prace te zakończą się przed dostawą pierwszych nowych tramwajów, co pozwoli na ich bezproblemowe wprowadzenie do ruchu – podkreślono na oficjalnej stronie miasta.

REKLAMA

Zbyt krótkie przystanki okazały się przeszkodą w Poznaniu. Dlatego tam pomysł kupna gąsienic odłożony został na później. Póki co podobną transakcję wyklucza stolica. Zbyt wiele zmian należałoby wprowadzić – np. cała infrastruktura w zajezdniach projektowana była pod 33 m pojazdy – aby miało to sens. W Warszawie długie tramwaje przyniosłyby więcej szkody niż pożytku.

Jest tego więcej
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA
Adam Bednarek
09.01.2026 12:08
Tagi: GdańskKomunikacja miejskatramwaje
Najnowsze
11:27
Nikt nie chce iOS-a 26. Wyniki popularności są porażające
Aktualizacja: 2026-01-09T11:27:56+01:00
10:57
Poczta Polska będzie trochę jak Cepelia. Oby nie skończyło się na magnesach z Chin
Aktualizacja: 2026-01-09T10:57:52+01:00
10:46
Kometa 3I/Atlas ma coś, co wymyka się logice. "To nie jest iluzja"
Aktualizacja: 2026-01-09T10:46:23+01:00
10:11
Co chwyci w Warszawie, trafi do Europy. Polska decyduje o strategii Dreame
Aktualizacja: 2026-01-09T10:11:24+01:00
9:34
Microsoft nie lubi gdy jesteś samodzielny. Więc pomoże ci w zakupach
Aktualizacja: 2026-01-09T09:34:54+01:00
8:54
Cisza albo mandat. Kraków chce wychować pasażerów komunikacji miejskiej
Aktualizacja: 2026-01-09T08:54:46+01:00
8:21
Samsung zarabia na pamięci jak nigdy wcześniej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-09T08:21:23+01:00
7:04
Patrzyłem na robota, który robi pranie i kanapki. Omal nie zasnąłem
Aktualizacja: 2026-01-09T07:04:31+01:00
6:23
Grenlandia już raz była bez lodu. "To brzmi jak ostrzeżenie"
Aktualizacja: 2026-01-09T06:23:07+01:00
6:22
Pokolenie Z już nikomu nie ufa. Nawet faktom
Aktualizacja: 2026-01-09T06:22:02+01:00
6:21
Podróże jak moja przechodzą do historii. Czas powitać luksus
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:26+01:00
6:21
Ciemna galaktyka świeci jak jarzeniówka. Nie powinna
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:00+01:00
6:11
MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób
Aktualizacja: 2026-01-09T06:11:00+01:00
20:42
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
Aktualizacja: 2026-01-08T20:42:00+01:00
19:42
Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens
Aktualizacja: 2026-01-08T19:42:06+01:00
19:00
Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-08T19:00:22+01:00
18:21
NASA szykuje awaryjny powrót. Nagły kryzys na stacji kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-08T18:21:59+01:00
17:49
Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-08T17:49:10+01:00
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
10:11
Tak działa robot sprzątający, który lata. Schody przestały być problemem
Aktualizacja: 2026-01-08T10:11:15+01:00
9:51
Oto następny składak Samsunga. Galaxy Backflip nie ma przodu ani tyłu
Aktualizacja: 2026-01-08T09:51:33+01:00
9:04
Mamy najgorsze na świecie powietrze. "Jak jest zima, trzeba się dusić"
Aktualizacja: 2026-01-08T09:04:50+01:00
8:49
Wi-Fi 8 pokazane. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2026-01-08T08:49:17+01:00
7:46
ChatGPT został lekarzem. Niby zaprzeczają, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi
Aktualizacja: 2026-01-08T07:46:26+01:00
6:20
Dobrali się do danych agencji kosmicznej. Niesamowicie groźny wyciek
Aktualizacja: 2026-01-08T06:20:00+01:00
6:15
Zmienili nazwę i banderę, żeby uciec Amerykanom. Dopadli ich
Aktualizacja: 2026-01-08T06:15:00+01:00
6:10
Deweloper sprzedaje szum morza pod Łodzią. "Wystarczy wyobraźnia"
Aktualizacja: 2026-01-08T06:10:00+01:00
6:05
Polska rakieta Perun przerwała lot, ale to był sukces. Są kulisy testu
Aktualizacja: 2026-01-08T06:05:00+01:00
6:00
System kaucyjny wreszcie działa. I już zaczęły się narzekania
Aktualizacja: 2026-01-08T06:00:00+01:00
21:18
Procesory Intela wracają silniejsze. Niebawem w twoim laptopie
Aktualizacja: 2026-01-07T21:18:04+01:00
20:31
Samsung ulepsza laptopy. Ekrany nie będą pożerać baterii
Aktualizacja: 2026-01-07T20:31:20+01:00
20:07
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy
Aktualizacja: 2026-01-07T20:07:43+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA