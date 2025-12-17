Świąteczna podróż do domu bez stresu – zadbaj o zapas energii z EcoFlow

Gdy temperatura spada, energia zyskuje coraz większe znaczenie

Wystarczy kilka godzin jazdy zimą, żeby zobaczyć, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na energię w samochodzie. Nawigacja działa bez przerwy, telefony są w ciągłym użyciu, ogrzewanie pracuje na wysokich obrotach, a do tego dochodzą tablety, słuchawki, przenośne konsole do gier i inne drobne urządzenia, z których korzystamy podczas długich podróży z rodziną. W niskich temperaturach wszystko to obciąża instalację elektryczną auta znacznie bardziej niż latem.

Gdy do celu pozostało jeszcze wiele kilometrów, a w bagażniku czekają świąteczne potrawy, zapas energii zaczyna mieć bardzo duże znaczenie. Pozwala korzystać z telefonu i nawigacji bez nerwowego zerkania na wskaźnik poziomu naładowania, zapewnia dzieciom zajęcie przez całą drogę i zmniejsza obciążenie akumulatora samochodu, który zimą i tak ma trudniejsze warunki do pracy. Dzięki temu nawet dłuższy korek, postój na mrozie czy nieplanowana przerwa nie wywołują dodatkowego stresu. Cała trasa staje się po prostu spokojniejsza i bardziej komfortowa!

EcoFlow Alternator Charger – wsparcie podczas zimowych podróży

Ładowarka EcoFlow Alternator Charger to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach, które często pokonują długie trasy i chcą mieć stały dostęp do energii podczas podróży. Po podłączeniu do instalacji w samochodzie urządzenie wykorzystuje moc alternatora, aby ładować przenośną stację zasilania w trakcie jazdy. W porównaniu z klasycznym gniazdem zapalniczki proces ten jest nawet 5-krotnie szybszy, dzięki czemu uzupełnienie 1 kWh energii zajmuje zaledwie około 2,1 godziny.

Na tym jednak możliwości się nie kończą. Alternator Charger oferuje tryb Battery Maintenance, który pomaga utrzymać optymalny poziom naładowania akumulatora samochodu i zapobiega jego rozładowaniu. Jest to szczególnie przydatne zimą, gdy warunki nie są sprzyjające dla naszych pojazdów – zwłaszcza podczas dłuższych postojów lub wielodniowych podróży. Dodatkowo dostępna jest funkcja Reverse Charging, która w połączeniu z kompatybilną stacją zasilania pozwala wykorzystać ładowarkę w roli jump startera. Jeśli po mroźnej nocy samochód nie chce zapalić, Alternator Charger pomoże Ci spokojnie uruchomić silnik i wrócić na trasę.*

Urządzenie wyróżnia się przy tym kompaktową konstrukcją i prostym montażem, dzięki czemu możesz bez problemu zainstalować je w różnych typach samochodów. Co więcej, Alternator Charger współpracuje ze stacjami zasilania EcoFlow z serii RIVER oraz DELTA 3 / DELTA 3 Plus, a także z lodówkami GLACIER, klimatyzatorami WAVE i nie tylko. Będzie więc uniwersalnym rozwiązaniem do zasilania w trasie. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sterowania pracą ładowarki bezpośrednio z poziomu ekranu samochodu dzięki integracji z Apple CarPlay i Android Auto.

W praktyce EcoFlow Alternator Charger zapewnia większy spokój podczas podróży. Energia w stacji zasilania uzupełnia się automatycznie podczas jazdy, a kierowca i pasażerowie mogą skupić się na trasie, zamiast na kontrolowaniu poziomu naładowania akumulatora w smartfonach, laptopach czy konsolach do gier.

*Uwaga: korzystanie z funkcji Reverse Charging i Battery Maintenance wymaga zastosowania przewodu XT150 oraz kompatybilnej stacji zasilania EcoFlow z serii DELTA (w oddzielnej sprzedaży).

Zapas prądu na drogę – przenośne stacje zasilania EcoFlow TRAIL

Podczas dłuższych podróży często potrzebujemy dodatkowego źródła energii, ale nie zawsze mamy w samochodzie miejsce na duże sprzęty. Właśnie w takich scenariuszach sprawdzają się urządzenia z serii EcoFlow TRAIL, które łączą mobilność klasycznego powerbanku z funkcjonalnością pełnoprawnej stacji zasilania.

Stacje TRAIL są kompaktowe i lekkie, a jednocześnie wystarczająco wydajne, aby zasilać drobną elektronikę używaną w trakcie podróży. Bez problemu zmieszczą się pod fotelem lub w plecaku, dzięki czemu można mieć je zawsze pod ręką. Sprawdzą się wtedy, gdy trzeba naładować telefon, tablet czy laptopa, a także w sytuacjach, gdy dzieci chcą skorzystać z przenośnej konsoli, która rozładowała się w połowie drogi. To praktyczne wsparcie zarówno podczas jazdy, jak i na postojach.

Obecnie w ofercie EcoFlow dostępne są dwa modele z serii TRAIL – różnią się przede wszystkim pojemnością, mocą i liczbą dostępnych portów:

EcoFlow TRAIL 200 DC – najbardziej kompaktowy i najlżejszy wariant w serii. Waży około 1,8 kg, oferuje pojemność 192 Wh i maksymalną moc wyjściową DC na poziomie 220 W. Został wyposażony w cztery porty: jeden USB-C 140 W, jeden USB-C 100 W oraz dwa USB-A 12 W. Taka konfiguracja pozwala wygodnie ładować smartfony, tablety, aparaty, niewielkie lampki czy laptopy. Samą stację TRAIL 200 DC naładujemy przez USB-C.

– najbardziej kompaktowy i najlżejszy wariant w serii. Waży około 1,8 kg, oferuje pojemność 192 Wh i maksymalną moc wyjściową DC na poziomie 220 W. Został wyposażony w cztery porty: jeden USB-C 140 W, jeden USB-C 100 W oraz dwa USB-A 12 W. Taka konfiguracja pozwala wygodnie ładować smartfony, tablety, aparaty, niewielkie lampki czy laptopy. Samą stację TRAIL 200 DC naładujemy przez USB-C. EcoFlow TRAIL 300 DC – model przeznaczony dla osób potrzebujących większego zapasu energii podczas wyjazdów. Oferuje pojemność 288 Wh i moc wyjściową DC do 300 W. Do dyspozycji użytkownika jest pięć portów: dwa USB-C 140 W, dwa USB-A 12 W oraz gniazdo samochodowe 12 V. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne zasilanie telefonu, tabletu i laptopa, a także podłączenie konsoli do gier czy nawet chłodziarki elektrycznej. Dodatkową zaletą tego modelu jest obsługa różnych metod ładowania – nie tylko przez USB-C, ale też z gniazda samochodowego i przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Choć modele TRAIL 200 DC i TRAIL 300 DC różnią się pojemnością i maksymalną mocą, łączy je kompaktowa konstrukcja i możliwość ładowania kilku urządzeń jednocześnie. Smartfony, słuchawki, konsole, a nawet niewielki projektor – wszystko to można zasilić z jednej stacji. Dzięki temu urządzenia z tej serii świetnie sprawdza się zarówno w trasie, jak i podczas rodzinnych odwiedzin, gdy dostęp do wolnego gniazdka bywa mocno ograniczony.

Ładowanie stacji zasilania podczas postoju – składane panele fotowoltaiczne EcoFlow

Podczas wielogodzinnej podróży przerwy są nieuniknione. Tankowanie, szybka kawa, zmiana kierowcy czy chwila odpoczynku to momenty, które można wykorzystać nie tylko na regenerację, ale też na uzupełnienie energii w stacji zasilania. Wystarczy rozłożyć składany panel fotowoltaiczny EcoFlow i ustawić go w nasłonecznionym miejscu, aby rozpocząć ładowanie w czasie postoju. Nawet krótka przerwa pozwala odzyskać część prądu przed dalszą jazdą!

Składane panele fotowoltaiczne EcoFlow zostały zaprojektowane z myślą o mobilności. Są lekkie, zajmują niewiele miejsca po złożeniu i bez problemu mieszczą się w bagażniku – ich przewożenie nie sprawia żadnego problemu. Co więcej, w ofercie dostępne są modele o różnych mocach – od 45 W do nawet 400 W. Dzięki temu każdy może wybrać rozwiązanie idealnie dopasowane do własnych potrzeb.

Nawet krótki postój może stać się okazją do uzupełnienia energii w stacji zasilania – bez potrzeby obciążania instalacji samochodowej. To praktyczne rozwiązanie, które zwiększa elastyczność podczas podróży i pozwala lepiej zarządzać dostępnym zapasem prądu w trasie.

Kiedy świąteczne potrawy jadą z nami – lodówki EcoFlow GLACIER Classic

Zanim świąteczne potrawy trafią na stół, często czeka je kilkugodzinna podróż samochodem. Gotowe dania, domowe ciasta, mrożone krokiety czy pierogi muszą dotrzeć na miejsce w odpowiednich warunkach, niezależnie od długości trasy i temperatury na zewnątrz. W takich sytuacjach nieocenioną pomocą okazują się przenośne lodówki EcoFlow GLACIER Classic, które pozwalają bezpiecznie przewozić żywność.

Urządzenia z tej serii oferują zarówno funkcję chłodzenia, jak i mrożenia, a ponadto wyróżniają się precyzyjną regulacją temperatury – z dokładnością do ±1°C. Wszystko to sprawia, że doskonale nadają się do transportu różnego rodzaju produktów – od mięs i mrożonek, po gotowe dania i domowe przetwory. Lodówki GLACIER Classic mogą być zasilane na kilka sposobów, w tym z gniazda zapalniczki samochodowej lub przy użyciu ładowarki EcoFlow Alternator Charger, będą więc wygodnym wyborem na długie trasy. Po podłączeniu dodatkowego akumulatora możliwa jest również bezprzewodowa praca tych urządzeń, co zwiększa swobodę użytkowania podczas postojów i po dotarciu na miejsce.

Obecnie w sprzedaży dostępne są trzy warianty pojemnościowe lodówek z serii GLACIER Classic:

EcoFlow GLACIER Classic 35 l – najbardziej kompaktowy model, wyposażony w jedną strefę temperatury. Chłodzenie lub mrożenie obejmuje całą przestrzeń lodówki, co sprawdzi się przy mniejszej ilości jedzenia.

– najbardziej kompaktowy model, wyposażony w jedną strefę temperatury. Chłodzenie lub mrożenie obejmuje całą przestrzeń lodówki, co sprawdzi się przy mniejszej ilości jedzenia. EcoFlow GLACIER Classic 45 l – większa wersja, lepiej dopasowana do rodzinnych wyjazdów. Umożliwia podział wnętrza na dwie niezależne strefy, dzięki czemu można jednocześnie chłodzić i mrozić różne produkty.

– większa wersja, lepiej dopasowana do rodzinnych wyjazdów. Umożliwia podział wnętrza na dwie niezależne strefy, dzięki czemu można jednocześnie chłodzić i mrozić różne produkty. EcoFlow GLACIER Classic 55 l – najbardziej pojemny wariant w serii, przeznaczony do transportu większej ilości jedzenia. Podobnie jak model 45 l, pozwala na podział wnętrza na dwie strefy temperatury, co ułatwia przechowywanie produktów o różnych wymaganiach.





Dzięki kilku dostępnym wariantom każdy może wybrać przenośną lodówkę idealnie dopasowaną do swoich potrzeb. Co więcej, tego typu sprzęt przydaje się nie tylko podczas świątecznych wyjazdów – sprawdzi się przez cały rok, na przykład w trakcie letnich podróży, gdy chcemy mieć pod ręką zapas zimnych napojów czy lodów.

Podróż bez zmartwień z EcoFlow

Świąteczna podróż nie musi oznaczać nerwowego zerkania na poziom naładowania smartfona czy laptopa, martwienia się o przewożone jedzenie ani obaw, czy samochód poradzi sobie z zimowymi warunkami. Trzeba tylko dobrze się przygotować! EcoFlow Alternator Charger umożliwi ładowanie stacji zasilania podczas jazdy i zadba o kondycję akumulatora pojazdu, kompaktowe urządzenia z serii TRAIL zapewnią prąd dla telefonów, tabletów i innej elektroniki, a składany panel fotowoltaiczny pozwoli uzupełnić zapas energii podczas postoju. Gdy do tego dołączy lodówka GLACIER Classic, świąteczne potrawy dotrą na miejsce w odpowiednich warunkach i bez niespodzianek.

Zapoznaj się z ofertą EcoFlow i wybierz sprzęt, który pomoże Ci spokojnie i bezpiecznie dotrzeć do celu – nie tylko na święta, ale przy każdej dłuższej podróży!



Spiders Web 17.12.2025 14:34

Lokowanie produktu : sklep.ecoflow.com.pl