Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy

Ładowanie...

W świątecznej ofercie sklepu Geekbuying znajdziecie elektryczne hulajnogi i rowery, profesjonalne ekspresy do kawy dla koneserów małej czarnej, sprzęt fitness dla realizujących noworoczne postanowienia, zaawansowaną elektronikę komputerową, monitory gamingowe dla graczy, drukarki 3D dla kreatywnych dusz, projektory do domowego kina oraz urządzenia dla majsterkowiczów. Co więcej, wszystkie promocje zostały zebrane na dedykowanej stronie kampanii, gdzie możecie na bieżąco śledzić nowe oferty i korzystać z kuponów zniżkowych:

WU741XL - 240 zł zniżki (dla zamówień powyżej 3 tys. zł),

PFDJTV4I - 120 zł zniżki (dla zamówień powyżej 2 tys. zł),

9UKLBUHC - 60 zł zniżki (dla zamówień powyżej 1 tys. zł),

Co wyróżnia Geekbuying.pl na tle konkurencji? Sklep działa na polskim rynku od 2016 roku i oferuje pełną gwarancję, a także wsparcie posprzedażowe zgodne z przepisami Unii Europejskiej, 14-dniowy okres zwrotu oraz możliwość uzyskania faktury VAT - co jest szczególnie ważne dla firm planujących świąteczne zakupy. Dzięki rozległej sieci magazynów zlokalizowanych w Europie możemy mieć pewność, że prezenty dotrą na czas pod choinkę. A jakie produkty polecamy?

ROBORE SF10 - składana bieżnia

Dla tych, którzy mają noworoczne postanowienia związane z powrotem do formy, bieżnia to strzał w dziesiątkę! To kompaktowy sprzęt z silnikiem bezszczotkowym o mocy 3 KM i regulowanym nachyleniem do 12 proc. Prędkość maksymalna wynosi 12 km/h, a amortyzacja chroni stawy przed przeciążeniem.

Największą zaletą tego modelu jest jego składana konstrukcja - po złożeniu bieżnia z łatwością zmieści się pod łóżkiem czy w szafie. Maksymalne obciążenie - 136 kg - sprawia, że bieżnia obsłuży większość użytkowników. To prezent, który pomoże realizować noworoczne cele!

Teraz cena została obniżona z 1059 zł na 859 zł.

TITAN ARMY P2510S PLUS - monitor gamingowy

Monitor Titan Army to spełnienie marzeń o płynnej rozgrywce. Ten 24,5-calowy monitor oferuje częstotliwość odświeżania 240Hz i błyskawiczny czas reakcji 1 ms, co daje realną przewagę w dynamicznych FPS-ach. Konstrukcja może się dodatkowo pochwalić rozdzielczością 2K QHD (2560×1440).

Ergonomiczny, w pełni regulowany stojak pozwala dostosować pozycję do własnych potrzeb podczas długich sesji gamingowych.

Cena: 759,00 zł (było 999,00 zł).

ACGAM CG-5245M - ergonomiczny fotel

Komfort podczas pracy czy grania to podstawa, szczególnie gdy spędzamy przy biurku wiele godzin dziennie. Dlaczego w tym kontekście warto zainteresować się krzesłem Acgama? Oferuje ono niezależnie regulowaną wysokość oparcia, głębokość siedziska, podłokietniki oraz zagłówek (regulowany w dwóch płaszczyznach).

Oparcie wykonane z siateczki daje przepuszczalność powietrza, co jest niezwykle istotne podczas długich sesji. Krzesło można nachylać pod czterema różnymi kątami (105°, 115°, 125° i 135°), a wysuwany podnóżek pozwala na chwilę relaks podczas przerw w graniu czy pracy. Nowa cena to 899,00 zł (obniżka o 400 zł).

TWO TREES TTC450 Ultra - frezarka CNC

Dla majsterkowiczów i pasjonatów DIY frezarka CNC Two Trees to nie lada gratka. Urządzenie wyposażone jest w szpulę 500W z precyzją ± 0,05mm, co pozwala na profesjonalne grawerowanie i frezowanie ponad 10 materiałów - od aluminium i miedzi po drewno, akryl i włókno węglowe.

Do naszej dyspozycji został oddany obszar roboczy kwadratu o boku 46 cm, co daje szerokie możliwości realizacji projektów. Urządzenie obsłużymy dzięki ekranowi o przekątnej 3,5 cala i możliwości pracy offline, bezprzewodowej lub przez aplikację. Co ważne, 90 proc. struktury jest wstępnie zmontowana, co ułatwia rozpoczęcie przygody z CNC nawet początkującym. Cena? 2 759 zł.

Mecpow X4 Pro 40W - grawerka laserowa

Grawerka laserowa to prezent dla osób kreatywnych, które uwielbiają personalizować przedmioty. Mecpow X4 Pro oferuje laser o mocy 40W, który przetnie drewno (25 mm), akryl (30 mm) i stal (15 mm). Maksymalna prędkość grawerowania wynosi 30 000 mm/min, a wbudowana kamera HD umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym i nagrywania całego procesu twórczego.

Zamknięta obudowa filtruje 99 proc. emisji laserowej, eliminując potrzebę noszenia gogli ochronnych. System wspomagania powietrznego (pompa powietrzna 30 litrów), wykrywanie płomieni i awaryjny przycisk stop zapewniają bezpieczną pracę. Za to wszystko zapłacimy 2 849 zł (oryginalna cena to 4099 zł).

AOSEED X-MAKER JOY AI+ V4.0 - drukarka 3D dla dzieci

Świąteczny prezent, który rozwija wyobraźnię i umiejętności techniczne? Drukarka 3D to idealne rozwiązanie dla młodych twórców! Urządzenie dysponuje biblioteką ponad 1500 gotowych projektów i 15 tematycznych modułów. Można nim sterować za pomocą aplikacji, np. wydając polecenia głosowe.

Drukarka oferuje dokładność 0,05 mm i umożliwia pracę z różnymi materiałami. Dodatkowo, funkcja monitoringu w czasie rzeczywistym i automatycznego tworzenia filmów poklatkowych pozwala dzielić się postępami z całą rodziną podczas świątecznych spotkań. Za tę przyjemność zapłacimy 789 zł w stosunku do wcześniejszej ceny: 1029 zł.

Teendow C6 MAX - odkurzacz parowy 3 w 1

Czyste, lśniące wnętrza na święta? Odkurzacz parowy to prezent, który doceni każda gospodyni i gospodarz! Urządzenie wykorzystuje parę o temperaturze powyżej 110°C do skutecznego usuwania tłuszczu, kurzu i bakterii bez użycia środków chemicznych. Moc 1650W i siła ssania 12000 Pa zapewniają świetne rezultaty - idealnie przed przyjęciem gości.

Zestaw różnorodnych dysz pozwala na czyszczenie praktycznie każdej powierzchni - od tłustych okapów kuchennych i zaparowanych okien po delikatne tkaniny i tapicerkę. Ekologiczne czyszczenie bez chemii jest bezpieczne dla domów z dziećmi i zwierzętami, co czyni ten sprzęt doskonałym wyborem dla świadomych konsumentów dbających o zdrowie rodziny i środowisko.

Odkurzacz został przeceniony o 100 zł na 369 zł.

HiBREW H10B - ekspres ciśnieniowy do kawy

Aromatyczna kawa w świąteczny poranek... Brzmi dobrze? A to dopiero początek! Sterować możemy objętością napoju (35 - 300 ml), temperaturą (25 - 95 °C), temperaturą pary (125 - 150 °C) oraz czasem wstępnego parzenia (1 - 10 sekund).

Funkcja podgrzewania filiżanki dba o to, by kawa zachowała optymalną temperaturę i aromat, a dozownik pary umożliwia łatwe spienianie mleka do cappuccino czy latte. Obudowa ze stali nierdzewnej jest nie tylko elegancka, ale również łatwa w utrzymaniu czystości - idealna do domowej kawiarni pod choinką! Zapłacimy za nią 449 zł - to 80 zł mniej niż wcześniej.

Karol Kopańko 14.12.2025 09:00

Lokowanie produktu : Geekbuying.pl

Ładowanie...