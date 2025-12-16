Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa

Ładowanie...

Zostały tylko dwa tygodnie, by skorzystać z okazji

Zamiast jednodniowego szaleństwa, Roborock zaoferował swoim klientom pełen miesiąc atrakcyjnych zniżek. Do 28 grudnia można wybrać urządzenie najlepiej dopasowane do potrzeb domu i stylu życia. Świąteczna promocja marki Roborock obejmuje zarówno flagowe modele, jak i urządzenia oferujące świetny stosunek ceny do możliwości, dostępne w sklepach partnerskich i w e-sklepie Roborock.

Szeroki wybór urządzeń w atrakcyjnych cenach

Roborock Saros 10R – ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 centymetrów z zaawansowanym systemem nawigacji StarSight™ 2.0, wykorzystującym czujniki LiDAR i kamerę RGB wspieraną sztuczną inteligencją. Teraz dostępny jest w cenie 3 799 zł zamiast standardowych 4 399 zł.

– ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 centymetrów z zaawansowanym systemem nawigacji StarSight™ 2.0, wykorzystującym czujniki LiDAR i kamerę RGB wspieraną sztuczną inteligencją. Teraz dostępny jest w cenie zamiast standardowych 4 399 zł. Roborock Qrevo 5AE – urządzenie All-in-One łączące moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Teraz w cenie 1 799 zł zamiast standardowych 2 799 zł.

– urządzenie All-in-One łączące moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Teraz w cenie zamiast standardowych 2 799 zł. Roborock Qrevo Edge 5V1 - to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy pokochali funkcje Roborock Qrevo Curv, ale wolą klasyczny, geometryczny design. Dzięki systemowi Dual Anti-Tangle™, skutecznie eliminuje problem plątania się włosów wokół szczotek odkurzacza, a jego moc ssąca HyperForce, sięgająca 18 500 Pa, gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń z każdej powierzchni. Teraz kupimy tem model za 2 299 zł zamiast standardowych 3 599 zł.

- to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy pokochali funkcje Roborock Qrevo Curv, ale wolą klasyczny, geometryczny design. Dzięki systemowi Dual Anti-Tangle™, skutecznie eliminuje problem plątania się włosów wokół szczotek odkurzacza, a jego moc ssąca HyperForce, sięgająca 18 500 Pa, gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń z każdej powierzchni. Teraz kupimy tem model za zamiast standardowych 3 599 zł. Roborock F25 Combo to wszechstronne urządzenie 5w1, które łączy funkcje odkurzacza pionowego, odkurzacza myjącego i odkurzacza ręcznego z wymiennymi końcówkami, idealnego np. do czyszczenia tapicerki w samochodzie. Teraz w cenie 1 699 zł zamiast standardowych 2 599 zł.

Świąteczną ofertą objęte zostały również inne popularne modele Roborock, w tym Roborock F25 RT, Roborock Qrevo Curv oraz Roborock S8 MaxV Ultra, oferując klientom szeroki wybór urządzeń dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów. Dzięki temu każdy może znaleźć robot sprzątający najlepiej odpowiadający wymaganiom swojego domu.

Spiders Web 16.12.2025 10:56

Lokowanie produktu : Roborock

Ładowanie...