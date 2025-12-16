Logo
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa

Lokowanie produktu: Roborock

Zostały już tylko dwa tygodnie, by skorzystać ze świątecznych okazji Roborock. To idealny moment, by wybrać urządzenie dopasowane do swojego domu, korzystając z atrakcyjnych zniżek. A co najważniejsze – zyskać więcej czasu na to, co w grudniu liczy się najbardziej, czyli odpoczynek i spotkania w gronie najbliższych. 

Spiders Web
Świąteczne okazje Roborock - finał promocji już trwa

Zostały tylko dwa tygodnie, by skorzystać z okazji

Zamiast jednodniowego szaleństwa, Roborock zaoferował swoim klientom pełen miesiąc atrakcyjnych zniżek. Do 28 grudnia można wybrać urządzenie najlepiej dopasowane do potrzeb domu i stylu życia. Świąteczna promocja marki Roborock obejmuje zarówno flagowe modele, jak i urządzenia oferujące świetny stosunek ceny do możliwości, dostępne w sklepach partnerskich i w e-sklepie Roborock.

Szeroki wybór urządzeń w atrakcyjnych cenach

  • Roborock Saros 10R – ultrasmukły robot o wysokości zaledwie 7,98 centymetrów z zaawansowanym systemem nawigacji StarSight™ 2.0, wykorzystującym czujniki LiDAR i kamerę RGB wspieraną sztuczną inteligencją. Teraz dostępny jest w cenie 3 799 zł zamiast standardowych 4 399 zł.
  • Roborock Qrevo 5AE – urządzenie All-in-One łączące moc ssania 12 000 Pa z precyzyjnym mopowaniem i pełną automatyzacją obsługi. Teraz w cenie 1 799 zł zamiast standardowych 2 799 zł.
  • Roborock Qrevo Edge 5V1 - to odpowiedź na potrzeby użytkowników, którzy pokochali funkcje Roborock Qrevo Curv, ale wolą klasyczny, geometryczny design. Dzięki systemowi Dual Anti-Tangle™, skutecznie eliminuje problem plątania się włosów wokół szczotek odkurzacza, a jego moc ssąca HyperForce, sięgająca 18 500 Pa, gwarantuje dokładne usuwanie zanieczyszczeń z każdej powierzchni. Teraz kupimy tem model za 2 299 zł zamiast standardowych 3 599 zł.
  • Roborock F25 Combo to wszechstronne urządzenie 5w1, które łączy funkcje odkurzacza pionowego, odkurzacza myjącego i odkurzacza ręcznego z wymiennymi końcówkami, idealnego np. do czyszczenia tapicerki w samochodzie. Teraz w cenie 1 699 zł zamiast standardowych 2 599 zł. 

Świąteczną ofertą objęte zostały również inne popularne modele Roborock, w tym Roborock F25 RT, Roborock Qrevo Curv oraz Roborock S8 MaxV Ultra, oferując klientom szeroki wybór urządzeń dopasowanych do różnych potrzeb i budżetów. Dzięki temu każdy może znaleźć robot sprzątający najlepiej odpowiadający wymaganiom swojego domu.

Spiders Web
16.12.2025 10:56
Lokowanie produktu: Roborock
Tagi:
Najnowsze
10:13
Kometa 3I/Atlas ma ogon dłuższy niż dystans do Księżyca. "To może być silnik"
Aktualizacja: 2025-12-16T10:13:20+01:00
9:38
Szukałem najtańszego abonamentu komórkowego. Nie sądziłem, że uda się znaleźć takie oferty
Aktualizacja: 2025-12-16T09:38:17+01:00
9:15
Mgła przepędziła samoloty w Krakowie. Obiecują, że w końcu coś z tym zrobią
Aktualizacja: 2025-12-16T09:15:39+01:00
8:55
Philips Sonicare dla całej rodziny - mamy pomysł na najsensowniejsze prezenty
Aktualizacja: 2025-12-16T08:55:10+01:00
8:33
LEGO na Święta: najlepsze zestawy na prezent. Oto moje pewniaki
Aktualizacja: 2025-12-16T08:33:48+01:00
8:05
Składany ekran cofnie iPhone'a o dekadę. Apple idzie na potężny kompromis
Aktualizacja: 2025-12-16T08:05:23+01:00
7:00
Nie chcą masztu, bo mają światłowód. "Będziemy narażeni"
Aktualizacja: 2025-12-16T07:00:00+01:00
6:16
Druga Ziemia to nie wygrana na loterii. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-12-16T06:16:03+01:00
6:13
Nowa epoka na Księżycu trwa od 1959 r. To nasza wina
Aktualizacja: 2025-12-16T06:13:05+01:00
6:12
Mamy fabrykę chipów w Polsce. Brakuje dosłownie jednego ruchu
Aktualizacja: 2025-12-16T06:12:05+01:00
6:11
Zbanowali Robloxa. Wkurzeni ludzie wyszli na ulice
Aktualizacja: 2025-12-16T06:11:00+01:00
21:40
Ikea zrobiła ładowarkę jak pączek. Kusi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:40:28+01:00
21:23
Zagrali w Tetrisa na dronach. Zbieram szczękę z podłogi
Aktualizacja: 2025-12-15T21:23:22+01:00
20:34
Half-Life 3 ma datę premiery. No, prawie
Aktualizacja: 2025-12-15T20:34:57+01:00
20:04
Tłumacz Google stanie się mądrzejszy. Koniec z dziwnymi wynikami
Aktualizacja: 2025-12-15T20:04:19+01:00
19:45
Część butelek może ominąć kaucję. Muszą spełnić jeden warunek
Aktualizacja: 2025-12-15T19:45:26+01:00
18:37
Windows 10 zepsuty aktualizacją. Gdzie zasada "jak działa, to nie dotykać"?
Aktualizacja: 2025-12-15T18:37:05+01:00
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00