To miał być tani zegarek z ekranem premium. OnePlus Watch Lite - test

Ładowanie...

Rynek elektroniki noszonej dotarł do momentu, w którym ceny flagowych zegarków zaczynają budzić uzasadniony opór. Za topowe modele od Apple’a, Samsunga czy Garmina trzeba dziś zapłacić tyle, co za solidnego smartfona ze średniej półki, a nierzadko kwoty te szybują w okolice trzech, a nawet czterech tysięcy złotych.

Dla wielu użytkowników, którzy szukają po prostu estetycznego przedłużenia telefonu i monitora aktywności, ten wydatek staje się trudny do uzasadnienia. Czy naprawdę potrzebujemy tytanowej koperty i komputera nurkowego na nadgarstku, by odczytać wiadomość lub sprawdzić tętno podczas biegu po parku?

REKLAMA

Luka między tanimi opaskami fitness, które często wyglądają jak zabawki, a drogimi smartwatchami premium, stała się boleśnie widoczna. Producenci przyzwyczaili nas, że w niższych budżetach musimy godzić się na plastik, słabe ekrany i design, który krzyczy kompromis.

Brakuje urządzeń, które oferują poczucie solidności i elegancji, nie wymagając jednocześnie drenażu portfela. Wiele osób po prostu rezygnuje z zakupu, uznając, że obecna oferta rynkowa to wybór między tandetą a przepłacaniem za funkcje, z których nigdy nie skorzystają.

W to miejsce wchodzi OnePlus Watch Lite z postulatem: tani smartwatch nie musi być rozczarowaniem. Za ok. 650 zł (o tym w osobnym akapicie) otrzymujemy urządzenie, które w wielu aspektach rzuca wyzwanie znacznie droższym konkurentom, a nawet flagowemu OnePlus Watch 3. Aby jednak zrozumieć, czy ten model to wybór dla ciebie, trzeba wiedzieć, co producent postanowił priorytetyzować, a co bezlitośnie usunął.

Co zyskujesz

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

Największą siłą tego modelu jest to, że cięcia dotyczą funkcji, a nie fizycznego kontaktu z urządzeniem czy jego podstawowej użyteczności.

Bateria

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

Pierwszy i najbardziej namacalny plus to czas pracy. OnePlus Watch Lite deklaruje do 10 dni działania, a w realnych testach - przy włączonych powiadomieniach, kilku treningach w tygodniu i ciągłym monitorowaniu snu - bez problemów osiąga 6-7 dni.

Skąd taki wynik? OnePlus wybrał drogę, której Watch 3 unikał. Zamiast pełnego systemu Wear OS, który ma duży apetyt na energię, Watch Lite korzysta z lekkiego systemu OxygenOS Watch 7.1 napędzanego procesorem BES2800BP. Ten układ zaprojektowano do obsługi prostych, codziennych zadań bez zbędnego obciążenia - i to działa. Podczas gdy flagowy model z systemem Google wytrzymuje około 3-4 dni w trybie inteligentnym, wersja Lite niemal podwaja ten wynik przy znacznie prostszym interfejsie.

Do tego dochodzi szybkie ładowanie: zaledwie 10 minut na ładowarce* daje około 24 godzin pracy, a pełne naładowanie zajmuje około 90 minut. Możesz więc założyć zegarek w czwartek rano i nie myśleć o ładowarce aż do kolejnego czwartku. Dla osób często podróżujących to fundamentalna zmiana.

*ale żadna bezprzewodowa, bo z pinami pogo.

AMOLED za mniej niż myślisz

Drugi element, na którym nie oszczędzano, to wyświetlacz. Mamy tu 1,46-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 464 × 464 piksele (317 PPI), przykryty szafirowym szkłem 2,5D. Domyślna jasność to 600 nitów, w trybie wysokiej jasności osiąga 1500 nitów, a w autorskim trybie sportowym szczytowa wartość to aż 3000 nitów.

Oznacza to, że bez względu na warunki - ostre słońce, deszcz czy bieganie w środku lata - ekran pozostaje czytelny. W praktyce to przepaść w porównaniu do tanich zegarków z matrycami IPS, które w słońcu stają się nieczytelne. Kolory są żywe, kontrasty ostre, a tarcze wyglądają znacznie drożej, niż sugerowałaby cena. Wrażenie robi też ultrawąska ramka (bezel 2,8 mm), która wizualnie powiększa przestrzeń roboczą i sprawia, że interfejs wygląda nowocześnie.

Stal przy 35 gramach

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

OnePlus Watch Lite to najsmuklejszy okrągły smartwatch tego producenta. Ma zaledwie 8,9 mm grubości (bez czujnika) i waży 35 gramów bez paska. Na ręku jest niemal niewyczuwalny, co ma ogromne znaczenie na co dzień: nie przeszkadza podczas snu, biegania czy pracy biurowej.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L, a nie z taniego aluminium czy plastiku, co daje gwarancję solidności i odporności na korozję. Dostępne są dwie wersje: Silver Steel (srebrna koperta z jasnoszarym paskiem - testowana przeze mnie) oraz Black Steel (czarna koperta z czarnym paskiem fluoroelastomerowym).

Kompatybilność z iOS

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

To jeden z najmocniejszych punktów. OnePlus Watch Lite oficjalnie i w pełni wspiera system iOS (od wersji 14.0+) poprzez aplikację OHealth. Nie jest to proteza funkcjonalności; otrzymujesz pełną synchronizację: powiadomienia (także te z aplikacji), statystyki zdrowotne, dane treningów i spersonalizowane tarcze.

Co więcej, zegarek wspiera funkcję dual-phone pairing (dostępną po aktualizacji OTA). Możliwość jednoczesnego podłączenia do dwóch telefonów, w tym w kombinacji Android plus iPhone. Oznacza to, że jeśli pracujesz na iPhonie, a prywatnie używasz Androida (lub odwrotnie), zegarek zsynchronizuje powiadomienia z obu. Wiadomość z iMessage pojawi się na zegarku równocześnie z powiadomieniem ze Slacka na Androidzie.

Przez lata smartwatche spoza ekosystemu Apple nie współpracowały dobrze z iOS. Watch Lite to pierwsza sensowna, bardzo tania alternatywa dla Apple Watcha SE, który nawet w bazowej wersji kosztuje znacznie więcej.

Zdrowie

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

Urządzenie wyposażono w 8-kanałowy czujnik tętna i 16-kanałowy czujnik SpO₂. W praktyce przekłada się to na bardziej precyzyjne pomiary niż u konkurencji. Funkcje zdrowotne obejmują:

Zaawansowane EKG: zdolne wykrywać rytm zatokowy i migotanie przedsionków.

60-sekundowy przegląd: szybki skan najważniejszych parametrów (tętno, SpO₂, stres, sen) wykonany w minutę. Idealne do porannej weryfikacji formy.

Analiza snu: śledzenie faz (głęboki, lekki, REM), oddychania, tętna nocnego i temperatury nadgarstka wraz z oceną jakości.

Ocena Ciała i Umysłu: algorytm uczy się twoich wzorców i ocenia, czy organizm jest w formie, czy przeciążony, biorąc pod uwagę aktywność, odpoczynek i tętno.

Do tego dochodzą standardy: monitoring tętna 24/7, alerty przy nieprawidłowym pulsie, śledzenie cyklu menstruacyjnego i detekcja upadków.

Sport

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

Watch Lite wspiera 11 "profesjonalnych" trybów sportowych (m.in. bieganie, tenis, pływanie, wspinaczka, rower, orbitrek) oraz ponad 100 dodatkowych aktywności. Biegacze będą szczególnie zadowoleni z:

Automatycznej detekcji sześciu popularnych aktywności.

Zaawansowanych metryk biegu: kadencja, długość kroku, balans kontaktu z podłożem, funkcje znane dotąd z droższych zegarków sportowych.

Automatycznego wyznaczania progu mleczanowego (LTHR): Po intensywnym biegu system sam wyznacza strefy tętna, bez konieczności robienia ręcznych testów.

Wirtualnego pacera i konfigurowalnych alertów tętna.

GPS i pozycjonowanie

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

Zegarek posiada dwuzakresowy GPS (L1 + L5) obsługujący systemy GPS, Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS. Technologia L5 jest mniej podatna na błędy w trudnych warunkach, np. między blokami czy w lesie, co zapewnia precyzyjniejszy zapis trasy. Przydatna jest też funkcja heart rate broadcast, pozwalająca wysyłać tętno z zegarka do licznika rowerowego czy bieżni.

Wodoszczelność, trwałość i personalizacja

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

Zegarek posiada klasę szczelności 5 ATM oraz IP68. Szafirowe szkło chroni przed zarysowaniami, stalowa koperta przed korozją, a pasek z fluoroelastomeru jest trwały i odporny na pot. Na start dostępnych jest ponad 350 tarcz, z których wiele integruje się z funkcjami oceny zdrowia. Ciekawym dodatkiem jest Access Card - możliwość emulacji niezaszyfrowanej karty dostępu (np. do biura).

Co tracisz z OnePlus Watch Lite

Niższa cena wynika z konkretnych decyzji projektowych. Oto, z czego musisz zrezygnować.

Brak pełnego Wear OS

To przytomna decyzja, a nie błąd. Watch Lite nie posiada systemu Wear OS, więc nie zainstalujesz na nim Spotify, Map Google czy innych aplikacji ze sklepu Play. Flagowy Watch 3 z procesorem Snapdragon W5 to potrafi, Lite - nie. Dla osób szukających powiadomień i tętna to bez znaczenia, ale fani aplikacji i asystenta głosowego będą rozczarowani.

Brak płatności zbliżeniowych

Mimo obecności modułu NFC, służy on wyłącznie do kart dostępowych. Nie zapłacisz tym zegarkiem w sklepie (brak Google Pay/Portfela). To największa strata względem konkurencji, takiej jak Garmin czy droższy Watch 3.

Ograniczone rozmowy

Specyfikacja wymienia obsługę rozmów przez Bluetooth, jednak w tej klasie cenowej jakość wbudowanego głośnika i mikrofonu (jeśli są dostępne, co sugerują profile HFP/HSP) może ustępować droższym modelom, lub funkcja ta jest realizowana w sposób podstawowy. Warto mieć na uwadze, że zegarek nastawiony jest głównie na powiadomienia.

Zamknięty ekosystem i brak eSIM

Nie możesz instalować własnych aplikacji ani tarcz spoza oficjalnej biblioteki. Watch Lite nie ma też niezależnej łączności komórkowej (eSIM), musi być sparowany z telefonem przez Bluetooth, by odbierać powiadomienia.

Hardware

Watch Lite ma 4 GB pamięci (Watch 3 ma 32 GB), co ogranicza ilość danych, jakie można na nim zapisać (np. muzyki). Procesor BES2800BP jest słabszy od Snapdragona W5 Gen 1, ale w kontekście lekkiego systemu RTOS sprawdza się doskonale. Menu działa płynnie, a animacje są gładkie. Mniejsza jest też bateria (339 mAh kontra 631 mAh), ale dzięki oszczędnemu systemowi zegarek i tak pracuje dłużej na jednym ładowaniu.

Ile kosztuje OnePlus Watch Lite?

OnePlus Watch Lite pojawi się w Polsce dopiero po Nowym Roku, więc lokalny cennik i konkretne promocje poznamy bliżej startu sprzedaży. Producent podał na razie tylko globalne warunki: w Europie zegarek kosztuje 179 euro, a w sprzedaży do 31 stycznia dodawany (tutaj odejmowany?) jest rabat 20 euro oraz gratisowe słuchawki OnePlusa (w ograniczonej liczbie sztuk).

Zakładając typowe (dla nas) przeliczniki i zaokrąglenia, można się spodziewać, że polska cena regularna wyląduje mniej więcej w okolicach 649-699 zł z promocjami, więc nie najgorzej. Wolałbym 549-599 zł, ale ta cena jeszcze jest do przegryzienia.

Dla kogo jest ten zegarek?

Źródło: Oliwier Nytko, Spider's Web

OnePlus Watch Lite to inteligentny kompromis. Zamiast być "do wszystkiego", stara się być najlepszy w konkretnych zastosowaniach.

Kup go, jeśli:

Jesteś użytkownikiem iPhone'a i szukasz tańszej alternatywy dla Apple Watcha, która w pełni integruje się z iOS.

Biegasz i zależy ci na zaawansowanych metrykach (kadencja, LTHR) oraz dokładnym GPS, ale nie chcesz wydawać tysiąca złotych na sprzęt sportowy.

Cenisz długi czas pracy i nie chcesz pamiętać o ładowarce przy każdym wyjeździe na weekend.

Szukasz eleganckiego designu. Stal i szafir w tej cenie to rzadkość.

Interesujesz się zdrowiem, ale potrzebujesz szybkiego przeglądu parametrów, a nie medycznej diagnozy.

Odpuść, jeśli:

Jesteś entuzjastą Wear OS i musisz mieć dostęp do aplikacji, map i Spotify na nadgarstku (Apple Watch lub cokolwiek innego)

Płatności zegarkiem to dla ciebie konieczność (OnePlus Watch 3 lub Apple Watch)

Oczekujesz pełnej niezależności od telefonu (Apple Watch lub Huawei Watch GT6 Pro)

Jesteś poważnym sportowcem (weź Apple Watcha Ultra lub Huawei Watch Ultimate 2)

REKLAMA

OnePlus Watch Lite to dobrze wykonany, prosty smartwatch o ambicjach sportowo-zdrowotnych. Dla większości osób szukających po prostu ładnego, działającego długo na baterii zegarka z powiadomieniami, będzie to strzał w dziesiątkę.

REKLAMA

Oliwier Nytko 17.12.2025 16:00

Ładowanie...