To miał być tani zegarek z ekranem premium. OnePlus Watch Lite - test
OnePlus Watch Lite udowadnia, że budżetowy sprzęt nie musi wyglądać tanio. Sprawdzam, czy świetny ekran i tygodniowa bateria rekompensują ogromne cięcia w systemie.
Rynek elektroniki noszonej dotarł do momentu, w którym ceny flagowych zegarków zaczynają budzić uzasadniony opór. Za topowe modele od Apple’a, Samsunga czy Garmina trzeba dziś zapłacić tyle, co za solidnego smartfona ze średniej półki, a nierzadko kwoty te szybują w okolice trzech, a nawet czterech tysięcy złotych.
Dla wielu użytkowników, którzy szukają po prostu estetycznego przedłużenia telefonu i monitora aktywności, ten wydatek staje się trudny do uzasadnienia. Czy naprawdę potrzebujemy tytanowej koperty i komputera nurkowego na nadgarstku, by odczytać wiadomość lub sprawdzić tętno podczas biegu po parku?
Luka między tanimi opaskami fitness, które często wyglądają jak zabawki, a drogimi smartwatchami premium, stała się boleśnie widoczna. Producenci przyzwyczaili nas, że w niższych budżetach musimy godzić się na plastik, słabe ekrany i design, który krzyczy kompromis.
Brakuje urządzeń, które oferują poczucie solidności i elegancji, nie wymagając jednocześnie drenażu portfela. Wiele osób po prostu rezygnuje z zakupu, uznając, że obecna oferta rynkowa to wybór między tandetą a przepłacaniem za funkcje, z których nigdy nie skorzystają.
W to miejsce wchodzi OnePlus Watch Lite z postulatem: tani smartwatch nie musi być rozczarowaniem. Za ok. 650 zł (o tym w osobnym akapicie) otrzymujemy urządzenie, które w wielu aspektach rzuca wyzwanie znacznie droższym konkurentom, a nawet flagowemu OnePlus Watch 3. Aby jednak zrozumieć, czy ten model to wybór dla ciebie, trzeba wiedzieć, co producent postanowił priorytetyzować, a co bezlitośnie usunął.
Co zyskujesz
Największą siłą tego modelu jest to, że cięcia dotyczą funkcji, a nie fizycznego kontaktu z urządzeniem czy jego podstawowej użyteczności.
Bateria
Pierwszy i najbardziej namacalny plus to czas pracy. OnePlus Watch Lite deklaruje do 10 dni działania, a w realnych testach - przy włączonych powiadomieniach, kilku treningach w tygodniu i ciągłym monitorowaniu snu - bez problemów osiąga 6-7 dni.
Skąd taki wynik? OnePlus wybrał drogę, której Watch 3 unikał. Zamiast pełnego systemu Wear OS, który ma duży apetyt na energię, Watch Lite korzysta z lekkiego systemu OxygenOS Watch 7.1 napędzanego procesorem BES2800BP. Ten układ zaprojektowano do obsługi prostych, codziennych zadań bez zbędnego obciążenia - i to działa. Podczas gdy flagowy model z systemem Google wytrzymuje około 3-4 dni w trybie inteligentnym, wersja Lite niemal podwaja ten wynik przy znacznie prostszym interfejsie.
Do tego dochodzi szybkie ładowanie: zaledwie 10 minut na ładowarce* daje około 24 godzin pracy, a pełne naładowanie zajmuje około 90 minut. Możesz więc założyć zegarek w czwartek rano i nie myśleć o ładowarce aż do kolejnego czwartku. Dla osób często podróżujących to fundamentalna zmiana.
*ale żadna bezprzewodowa, bo z pinami pogo.
AMOLED za mniej niż myślisz
Drugi element, na którym nie oszczędzano, to wyświetlacz. Mamy tu 1,46-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 464 × 464 piksele (317 PPI), przykryty szafirowym szkłem 2,5D. Domyślna jasność to 600 nitów, w trybie wysokiej jasności osiąga 1500 nitów, a w autorskim trybie sportowym szczytowa wartość to aż 3000 nitów.
Oznacza to, że bez względu na warunki - ostre słońce, deszcz czy bieganie w środku lata - ekran pozostaje czytelny. W praktyce to przepaść w porównaniu do tanich zegarków z matrycami IPS, które w słońcu stają się nieczytelne. Kolory są żywe, kontrasty ostre, a tarcze wyglądają znacznie drożej, niż sugerowałaby cena. Wrażenie robi też ultrawąska ramka (bezel 2,8 mm), która wizualnie powiększa przestrzeń roboczą i sprawia, że interfejs wygląda nowocześnie.
Stal przy 35 gramach
OnePlus Watch Lite to najsmuklejszy okrągły smartwatch tego producenta. Ma zaledwie 8,9 mm grubości (bez czujnika) i waży 35 gramów bez paska. Na ręku jest niemal niewyczuwalny, co ma ogromne znaczenie na co dzień: nie przeszkadza podczas snu, biegania czy pracy biurowej.
Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 316L, a nie z taniego aluminium czy plastiku, co daje gwarancję solidności i odporności na korozję. Dostępne są dwie wersje: Silver Steel (srebrna koperta z jasnoszarym paskiem - testowana przeze mnie) oraz Black Steel (czarna koperta z czarnym paskiem fluoroelastomerowym).
Kompatybilność z iOS
To jeden z najmocniejszych punktów. OnePlus Watch Lite oficjalnie i w pełni wspiera system iOS (od wersji 14.0+) poprzez aplikację OHealth. Nie jest to proteza funkcjonalności; otrzymujesz pełną synchronizację: powiadomienia (także te z aplikacji), statystyki zdrowotne, dane treningów i spersonalizowane tarcze.
Co więcej, zegarek wspiera funkcję dual-phone pairing (dostępną po aktualizacji OTA). Możliwość jednoczesnego podłączenia do dwóch telefonów, w tym w kombinacji Android plus iPhone. Oznacza to, że jeśli pracujesz na iPhonie, a prywatnie używasz Androida (lub odwrotnie), zegarek zsynchronizuje powiadomienia z obu. Wiadomość z iMessage pojawi się na zegarku równocześnie z powiadomieniem ze Slacka na Androidzie.
Przez lata smartwatche spoza ekosystemu Apple nie współpracowały dobrze z iOS. Watch Lite to pierwsza sensowna, bardzo tania alternatywa dla Apple Watcha SE, który nawet w bazowej wersji kosztuje znacznie więcej.
Zdrowie
Urządzenie wyposażono w 8-kanałowy czujnik tętna i 16-kanałowy czujnik SpO₂. W praktyce przekłada się to na bardziej precyzyjne pomiary niż u konkurencji. Funkcje zdrowotne obejmują:
- Zaawansowane EKG: zdolne wykrywać rytm zatokowy i migotanie przedsionków.
- 60-sekundowy przegląd: szybki skan najważniejszych parametrów (tętno, SpO₂, stres, sen) wykonany w minutę. Idealne do porannej weryfikacji formy.
- Analiza snu: śledzenie faz (głęboki, lekki, REM), oddychania, tętna nocnego i temperatury nadgarstka wraz z oceną jakości.
- Ocena Ciała i Umysłu: algorytm uczy się twoich wzorców i ocenia, czy organizm jest w formie, czy przeciążony, biorąc pod uwagę aktywność, odpoczynek i tętno.
Do tego dochodzą standardy: monitoring tętna 24/7, alerty przy nieprawidłowym pulsie, śledzenie cyklu menstruacyjnego i detekcja upadków.
Sport
Watch Lite wspiera 11 "profesjonalnych" trybów sportowych (m.in. bieganie, tenis, pływanie, wspinaczka, rower, orbitrek) oraz ponad 100 dodatkowych aktywności. Biegacze będą szczególnie zadowoleni z:
- Automatycznej detekcji sześciu popularnych aktywności.
- Zaawansowanych metryk biegu: kadencja, długość kroku, balans kontaktu z podłożem, funkcje znane dotąd z droższych zegarków sportowych.
- Automatycznego wyznaczania progu mleczanowego (LTHR): Po intensywnym biegu system sam wyznacza strefy tętna, bez konieczności robienia ręcznych testów.
- Wirtualnego pacera i konfigurowalnych alertów tętna.
GPS i pozycjonowanie
Zegarek posiada dwuzakresowy GPS (L1 + L5) obsługujący systemy GPS, Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS. Technologia L5 jest mniej podatna na błędy w trudnych warunkach, np. między blokami czy w lesie, co zapewnia precyzyjniejszy zapis trasy. Przydatna jest też funkcja heart rate broadcast, pozwalająca wysyłać tętno z zegarka do licznika rowerowego czy bieżni.
Wodoszczelność, trwałość i personalizacja
Zegarek posiada klasę szczelności 5 ATM oraz IP68. Szafirowe szkło chroni przed zarysowaniami, stalowa koperta przed korozją, a pasek z fluoroelastomeru jest trwały i odporny na pot. Na start dostępnych jest ponad 350 tarcz, z których wiele integruje się z funkcjami oceny zdrowia. Ciekawym dodatkiem jest Access Card - możliwość emulacji niezaszyfrowanej karty dostępu (np. do biura).
Co tracisz z OnePlus Watch Lite
Niższa cena wynika z konkretnych decyzji projektowych. Oto, z czego musisz zrezygnować.
Brak pełnego Wear OS
To przytomna decyzja, a nie błąd. Watch Lite nie posiada systemu Wear OS, więc nie zainstalujesz na nim Spotify, Map Google czy innych aplikacji ze sklepu Play. Flagowy Watch 3 z procesorem Snapdragon W5 to potrafi, Lite - nie. Dla osób szukających powiadomień i tętna to bez znaczenia, ale fani aplikacji i asystenta głosowego będą rozczarowani.
Brak płatności zbliżeniowych
Mimo obecności modułu NFC, służy on wyłącznie do kart dostępowych. Nie zapłacisz tym zegarkiem w sklepie (brak Google Pay/Portfela). To największa strata względem konkurencji, takiej jak Garmin czy droższy Watch 3.
Ograniczone rozmowy
Specyfikacja wymienia obsługę rozmów przez Bluetooth, jednak w tej klasie cenowej jakość wbudowanego głośnika i mikrofonu (jeśli są dostępne, co sugerują profile HFP/HSP) może ustępować droższym modelom, lub funkcja ta jest realizowana w sposób podstawowy. Warto mieć na uwadze, że zegarek nastawiony jest głównie na powiadomienia.
Zamknięty ekosystem i brak eSIM
Nie możesz instalować własnych aplikacji ani tarcz spoza oficjalnej biblioteki. Watch Lite nie ma też niezależnej łączności komórkowej (eSIM), musi być sparowany z telefonem przez Bluetooth, by odbierać powiadomienia.
Hardware
Watch Lite ma 4 GB pamięci (Watch 3 ma 32 GB), co ogranicza ilość danych, jakie można na nim zapisać (np. muzyki). Procesor BES2800BP jest słabszy od Snapdragona W5 Gen 1, ale w kontekście lekkiego systemu RTOS sprawdza się doskonale. Menu działa płynnie, a animacje są gładkie. Mniejsza jest też bateria (339 mAh kontra 631 mAh), ale dzięki oszczędnemu systemowi zegarek i tak pracuje dłużej na jednym ładowaniu.
Ile kosztuje OnePlus Watch Lite?
OnePlus Watch Lite pojawi się w Polsce dopiero po Nowym Roku, więc lokalny cennik i konkretne promocje poznamy bliżej startu sprzedaży. Producent podał na razie tylko globalne warunki: w Europie zegarek kosztuje 179 euro, a w sprzedaży do 31 stycznia dodawany (tutaj odejmowany?) jest rabat 20 euro oraz gratisowe słuchawki OnePlusa (w ograniczonej liczbie sztuk).
Zakładając typowe (dla nas) przeliczniki i zaokrąglenia, można się spodziewać, że polska cena regularna wyląduje mniej więcej w okolicach 649-699 zł z promocjami, więc nie najgorzej. Wolałbym 549-599 zł, ale ta cena jeszcze jest do przegryzienia.
Dla kogo jest ten zegarek?
OnePlus Watch Lite to inteligentny kompromis. Zamiast być "do wszystkiego", stara się być najlepszy w konkretnych zastosowaniach.
Kup go, jeśli:
- Jesteś użytkownikiem iPhone'a i szukasz tańszej alternatywy dla Apple Watcha, która w pełni integruje się z iOS.
- Biegasz i zależy ci na zaawansowanych metrykach (kadencja, LTHR) oraz dokładnym GPS, ale nie chcesz wydawać tysiąca złotych na sprzęt sportowy.
- Cenisz długi czas pracy i nie chcesz pamiętać o ładowarce przy każdym wyjeździe na weekend.
- Szukasz eleganckiego designu. Stal i szafir w tej cenie to rzadkość.
- Interesujesz się zdrowiem, ale potrzebujesz szybkiego przeglądu parametrów, a nie medycznej diagnozy.
Odpuść, jeśli:
- Jesteś entuzjastą Wear OS i musisz mieć dostęp do aplikacji, map i Spotify na nadgarstku (Apple Watch lub cokolwiek innego)
- Płatności zegarkiem to dla ciebie konieczność (OnePlus Watch 3 lub Apple Watch)
- Oczekujesz pełnej niezależności od telefonu (Apple Watch lub Huawei Watch GT6 Pro)
- Jesteś poważnym sportowcem (weź Apple Watcha Ultra lub Huawei Watch Ultimate 2)
OnePlus Watch Lite to dobrze wykonany, prosty smartwatch o ambicjach sportowo-zdrowotnych. Dla większości osób szukających po prostu ładnego, działającego długo na baterii zegarka z powiadomieniami, będzie to strzał w dziesiątkę.