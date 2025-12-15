Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny

NASA znów rozdaje kosmos za darmo. Przygotowała kalendarz naukowy na 2026 rok, który każdy może pobrać, wydrukować i powiesić na ścianie. W środku czekają nie tylko spektakularne zdjęcia, lecz także krótkie opisy misji, zjawisk i eksperymentów.

Marcin Kusz
NASA rozdaje kalendarz 2026. Kosmos na ścianę za darmo
REKLAMA

Amerykańska agencja znowu przygotowała pełnoprawny kalendarz ścienny do samodzielnego wydruku. To porządny plik PDF w jakości do druku, uzupełniony o lżejszą wersję podglądową. Oba warianty można pobrać bezpłatnie ze strony NASA, a potem zrobić z nimi dokładnie to, czego potrzebujesz – od domowego wydruku na zwykłym papierze po solidny druk w punkcie poligraficznym. A może chcesz super tapetę na komputer? Limitem jest tylko twoja wyobraźnia.

REKLAMA

Kalendarz NASA na 2026 r. to Wszechświat, którego możesz dotknąć

Na okładce tradycyjnie dominuje motyw podróży. Tym razem NASA łączy w jednym rysunku dwie rocznice: naukową i historyczną. Z otwartej księgi historii wyrasta Ziemia, a z niej prowadzi świetlista ścieżka, która mija Księżyc, Marsa i Saturna, po drodze zahaczając o kolejne misje.

Na ilustracji pojawiają się m.in. stacja ISS, sonda Parker Solar Probe, teleskopy Webb i Roman, księżycowy orbiter LRO, marsjańska MRO, misja Dragonfly do Tytana czy przyszły NEO Surveyor. Na dodatek po tej symbolicznej kosmicznej drodze idzie astronauta programu Artemis, obok którego toczy się łazik. Przekaz jest prosty: nauka, którą NASA uprawia na co dzień, ma być drogą do dalszej eksploracji, a nie tylko zbiorem ładnych obrazków. Obok pełnego kalendarza agencja udostępnia też osobne tapety na telefony i komputery, oparte na tych samych ilustracjach i zdjęciach, które znajdziesz w pliku PDF.

Co NASA upchnęła na 2026 rok?

Każdy miesiąc w kalendarzu to osobna historia. Styczeń zaczyna od sceny, którą łatwo pomylić z kadrem z filmu science fiction. To Herbig-Haro 49/50 – kosmiczny obiekt w pobliżu młodej gwiazdy, który teleskop Jamesa Webba pokazał w niezwykle szczegółowy sposób. Strumienie materii wyrzucanej przez rodzącą się gwiazdę wyglądają jak rozciągnięty, pomarańczowo-czerwony wir, a w tle widać odległą galaktykę spiralną. Jeden obraz opowiada historię narodzin gwiazd i tego, jak ich dżety rzeźbią otoczenie.

Luty przenosi nas na Marsa. Kadr z orbity pokazuje strome zbocza w kraterze Gale, który od lat eksploruje łazik Curiosity. Na zdjęciu widać ścieżkę wspinaczki w stronę kanału Gediz Vallis – miejsca bogatego w siarczany, czyli minerały powstające po odparowaniu wody. NASA przypomina przy okazji, że właśnie w takich rejonach szuka chemicznych śladów dawnych warunków sprzyjających mikroorganizmom.

W marcu dostajemy coś pozornie prostego: fragment księżycowego krateru w niskim świetle poranka. To zdjęcie z sondy LRO, wykonane systemem kamer LROC. Światło muska tylko zachodnią ścianę krateru, reszta tonie w cieniu. Ten pozorny minimalizm dobrze pokazuje, po co w ogóle powstała misja LRO – żeby zbudować trójwymiarową mapę Księżyca, znaleźć zasoby takie jak lód w wiecznym cieniu i przygotować teren pod kolejne lądowania.

Kwiecień z kolei przypomina, że NASA patrzy nie tylko w kosmos, ale i na Ziemię. Na zdjęciu widać charakterystyczne, promieniste chmury nad wybrzeżem Peru. To tzw. chmury actinoform, widziane okiem satelity PACE. Wyglądają jak śnieżne kryształki albo delikatne płatki, ale dla klimatologów są przede wszystkim narzędziem do badania bilansu energetycznego planety – jedne chmury odbijają promieniowanie Słońca, inne zatrzymują ciepło blisko powierzchni.

Maj przenosi nas na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale w skali mikroskopowej. Na ilustracji widać komórkę megakariocytarną, czyli komórkę macierzystą produkującą płytki krwi, obserwowaną w eksperymencie prowadzonym w mikrograwitacji. Rozgałęziające się wypustki komórki przypominają wieniec, z którego odrywają się przyszłe płytki. NASA wykorzystuje takie badania, żeby lepiej zrozumieć, jak długotrwały pobyt w kosmosie wpływa na krzepnięcie krwi i ryzyko powikłań u astronautów.

W kolejnych miesiącach kalendarz przeskakuje między różnymi działami nauki. Jest obraz gromady gwiazd NGC 602 z pogranicza obserwacji teleskopów Chandra i Webb – świecące na czerwono, masywne gwiazdy otoczone pierścieniem zimnego pyłu przypominają świąteczny wieniec, ale opowiadają o tym, jak wyglądały warunki do narodzin gwiazd w młodym Wszechświecie. Jest satelitarne zdjęcie potężnego niżu znad wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, uchwyconego przez JPSS, które pokazuje, jak satelity pomagają ostrzegać przed śnieżycami i wichurami.

Na jednym z kolejnych miesięcy zobaczysz też charakterystyczne zielonkawe smugi na powierzchni jeziora Pyramid Lake w Nevadzie – to zakwity sinic, monitorowane z orbity dzięki misji Landsat. NASA przypomina w ten sposób, że dane z kosmosu trafiają później do bardzo przyziemnych zastosowań: od zarządzania jakością wody po ostrzeganie turystów.

Są również kadry, które każdy fan astronomii rozpozna od razu. Kalendarz przypomina całkowite zaćmienie Słońca z kwietnia 2024 r., z widoczną koroną i czerwonymi protuberancjami wystającymi z krawędzi tarczy. Pojawia się też zdjęcie planetoidy Donaldjohanson z przelotu sondy Lucy czy rozświetlona na czerwono zorza polarna, przez którą dosłownie przeleciała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna podczas jednej z silnych burz słonecznych.

Przeczytaj także:

Jak pobrać i wydrukować kalendarz NASA 2026?

Nowy kalendarz NASA jest udostępniany w dwóch wersjach. Pierwsza to plik PDF w wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do druku – waży kilkadziesiąt megabajtów, ale daje bardzo dobrą jakość przy wydruku nawet w większym formacie. Druga wersja jest lżejsza, dostosowana także do wymogów dostępności i wygodnego przeglądania na ekranie. Kalendarz w najwyższej jakości pobierzesz stąd. A w nieco niższej ściągniesz stąd.

REKLAMA

Jeśli wolisz cyfrowe dekoracje, NASA dołącza także gotowe tapety na smartfony i komputery, oparte na grafikach z kalendarza. W praktyce oznacza to, że możesz mieć jednocześnie wersję ścienną nad biurkiem oraz ekran w laptopie i telefonie dopasowany do tego samego kosmicznego motywu. Więcej informacji odnośnie do kalendarza znajdziesz tutaj.

*Grafika wprowadzająca oraz grafiki wykorzystane w tekście pochodzą z kalendarza opublikowanego przez NASA

REKLAMA
Marcin Kusz
15.12.2025 18:07
Tagi: KalendarzeNASApdfpliki
Najnowsze
18:07
Kalendarz NASA 2026 za darmo. Jest po prostu piękny
Aktualizacja: 2025-12-15T18:07:46+01:00
18:00
Prezent, który nie trafi na dno szuflady? Philips Sonicare i po sprawie
Aktualizacja: 2025-12-15T18:00:13+01:00
17:32
iOS 26.2 po cichu trafił na iPhone'y. Ulga dla oczu
Aktualizacja: 2025-12-15T17:32:28+01:00
16:56
Wysokie ceny pamięci zostaną z nami na lata. Ręce opadają
Aktualizacja: 2025-12-15T16:56:34+01:00
16:05
Robot z Lidla 4 razy tańszy niż Thermomix. Lecę po swój
Aktualizacja: 2025-12-15T16:05:26+01:00
15:36
Łódź chce tropikalnej dżungli. "To poważne zagrożenie"
Aktualizacja: 2025-12-15T15:36:07+01:00
13:50
"Kino w domu" nabiera nowego znaczenia. Oto Hisense L9Q
Aktualizacja: 2025-12-15T13:50:44+01:00
13:48
Dziś ostatni dzień na 1750 zł oszczędności. Leć do mObywatela
Aktualizacja: 2025-12-15T13:48:15+01:00
13:24
Połączyli dwa najlepsze narzędzia Google'a. Na bank skorzystasz
Aktualizacja: 2025-12-15T13:24:09+01:00
13:04
Przez drożyznę powrócą telefony z 4 GB RAM. Kompletny upadek
Aktualizacja: 2025-12-15T13:04:03+01:00
12:33
Miało nie być fajerwerków w Krakowie. Niestety odezwał się wojewoda
Aktualizacja: 2025-12-15T12:33:48+01:00
11:50
Do Żabki weźmiesz za duże spodnie. Sklep startuje z nową usługą
Aktualizacja: 2025-12-15T11:50:44+01:00
10:59
Kometa 3I/Atlas ma dziwny warkocz. "Tajemnica, o której milczy NASA"
Aktualizacja: 2025-12-15T10:59:14+01:00
10:01
Xperia Play zmartwychwstała. Zmieniła nazwę, producenta, ale widać, że to ona
Aktualizacja: 2025-12-15T10:01:19+01:00
9:37
Pierwsze chwile z Honor Magic 8 Pro. Takie robi zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-15T09:37:47+01:00
8:58
Samsung wyprzedał nowy telefon w jeden dzień. Co tam się stało?
Aktualizacja: 2025-12-15T08:58:08+01:00
8:55
Amazon Prime z nową ceną. Jest drożej, ale i tak kupisz
Aktualizacja: 2025-12-15T08:55:47+01:00
8:09
Tefal Ixeo Power, czyli prasowanie z parowaniem w wersji smart
Aktualizacja: 2025-12-15T08:09:50+01:00
8:05
Robot pobity na wizji. To najdziwniejszy pozew tego roku
Aktualizacja: 2025-12-15T08:05:23+01:00
6:35
Jak usunąć pokój z mapy robota sprzątającego? Koniec z Narnią w szafie
Aktualizacja: 2025-12-15T06:35:25+01:00
6:22
Dlaczego woda na Ziemi nie uciekła w kosmos? Odpowiedzią jest bridgmanit
Aktualizacja: 2025-12-15T06:22:49+01:00
6:20
ChatGPT w trybie dla dorosłych. Gdy libertarianizm zderza się z rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-12-15T06:20:00+01:00
6:10
WhatsApp wyloguje cię z konta i zmusi do nowej wersji. Fajnie, nie..?
Aktualizacja: 2025-12-15T06:10:00+01:00
6:00
Dlaczego prawie każda gra nie działa na premierę? Pytamy prawdziwego speca
Aktualizacja: 2025-12-15T06:00:00+01:00
19:20
Tusk obiecuje szybkie pociągi, ale rewolucja już tu jest. Czuję się jak pionier 
Aktualizacja: 2025-12-14T19:20:40+01:00
18:41
W automacie kupisz nawet chleb i ziemniaki. Czekam na marchewkomat i masłomat
Aktualizacja: 2025-12-14T18:41:12+01:00
18:05
Elon Musk spojrzał na Polskę i potężnie się zmartwił. Bo nie chcecie mieć dzieci
Aktualizacja: 2025-12-14T18:05:29+01:00
16:10
O włos od katastrofy na orbicie. Starlink musiał uciekać przed chińskim satelitą
Aktualizacja: 2025-12-14T16:10:00+01:00
16:00
Nowa polska tarcza przeciwko dronom. Wreszcie zabetonujemy nasze niebo
Aktualizacja: 2025-12-14T16:00:00+01:00
15:00
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy
Aktualizacja: 2025-12-14T15:00:00+01:00
13:00
Jak możecie się fascynować sztucznymi zwiastunami gier? Ja czuję totalne zażenowanie
Aktualizacja: 2025-12-14T13:00:00+01:00
10:23
Kometa 3I/Atlas ponownie zmieniła kolor. I znów to cholernie dziwne
Aktualizacja: 2025-12-14T10:23:42+01:00
9:00
Świąteczne prezenty. 8 gadżetów, które ucieszą graczy, majsterkowiczów i kawoszy
Aktualizacja: 2025-12-14T09:00:00+01:00
8:04
Supernowa zdradziła przepis na życie. Tak działa kosmiczna kuchnia
Aktualizacja: 2025-12-14T08:04:00+01:00
7:53
Szokująca luka w czatbotach. Rozbraja je poezja
Aktualizacja: 2025-12-14T07:53:00+01:00
7:42
Antarktyda to wielkie laboratorium. Dwa balony, dwa wielkie pytania
Aktualizacja: 2025-12-14T07:42:00+01:00
7:31
Odkryli dziwny ślad na Marsie. Toż to motyl
Aktualizacja: 2025-12-14T07:31:00+01:00
7:20
Zapomnij o PIN-ach i skanach twarzy. Microsoft wykorzysta... uszy
Aktualizacja: 2025-12-14T07:20:00+01:00
7:10
Przeniosą serwery w kosmos. "Na Ziemi już się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-14T07:10:00+01:00
16:40
Polak naprawia Messengera na Windowsa. Czekamy na wersję dla macOS
Aktualizacja: 2025-12-13T16:40:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA