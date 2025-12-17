Jaki robot sprzątający do 2000 zł. Nie trzeba wydawać majątku, żeby dobrze sprzątał

Ładowanie...

Branża robotów sprzątających rozwija się tak dynamicznie, że nie nadążamy testować nowych urządzeń. Producenci przekraczają kolejne granice oferując nie tylko zwiększoną moc, ale i zaawansowane rozwiązania, jak motoryczne ramiona czy nóżki, wspinanie się po przeszkodach.

Problem w tym, że są to najczęściej roboty drogie lub bardzo drogie. Niektóre kosztują około 6000 zł. Konsumenci najczęściej szukają rozsądnych propozycji. Takich, które nie wydrenują kieszeni, ale nie będą również zawodem. W tym tekście wybrałem 5 takich urządzeń różnych marek w cenie do 2000 zł. Nie jest to ranking, który miałby wskazywać lepszych lub gorszych, ale zestawienie ciekawych sprzętów, którymi warto się zainteresować.

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo

iRobot to pionier rynku robotów odkurzających. To właśnie ta firma pokazała światu, że robot potrafi wyręczyć człowieka w – umówmy się – niezbyt przyjemnych domowych obowiązkach. Roomby rozpoczęły rynkowy wyścig, który obfituje dziś niesamowitymi konstrukcjami. Dziś producent oferuje również przystępne cenowo urządzenia. Jednym z nich jest iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo.

Choć nie kosztuje nawet 1000 zł oferuje bardzo ciekawe rozwiązania. Wyróżnikiem tego modelu jest system kompresji brudu DustCompactor. Robot – można powiedzieć – prasuje zebrany brud, dzięki czemu nie potrzebuje stacji odsysającej. W działaniu przypomina to nieco prasy, jakie znajdziemy na składowiskach złomu. Za skuteczność sprzątania odpowiadają gumowa szczotka główna w tandemie ze szczotką boczną. Siła ssania wynosi 7000 Pa, co wystarczy, żeby wciągnąć większość zabrudzeń stałych. Robot posiada oczywiście funkcję mycia podłogi z aktywnym szorowaniem SmartScrub.

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo

Sprzęty iRobot znane są z funkcji mapowania domu. Dzięki systemowi laserowemu, Roomba zrobi mapę mieszkania, ale również ominie przeszkody. Wykrywa również dywany i omija je, gdy pracuje w trybie mycia podłogi.

iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo w momencie pisania tego tekstu kosztował 899 zł.

Dreame F9 Pro

Dreame to marka, która oferuje bardzo zaawansowane roboty sprzątające. Posiada jednak również tańsze sprzęty dla tych, którzy nie chcą wydawać dużych pieniędzy.

W tej samej cenie, co wspomniany wyżej iRobot sprzedawany jest robot Dreame F9 Pro. Oferuje on niższą moc 2500 Pa i odmienną konstrukcję szczotki, która nie jest w całości gumowa, ale posiada grzebienie z włosia.

Dreame F9 Pro

Wspólnym punktem będzie mapowanie mieszkania za pomocą systemu LiDAR. Dreame F9 Pro myje również podłogę. Z poziomu aplikacji możemy określić z jaką intensywnością ma sprzątać urządzenie.

Roborock QR 798

To robot droższy (okolice 1400 zł), ale oferujący większe możliwości. Maksymalna siła ssania jest tu nieco wyższa, bo wynosi 10000 Pa, ale na uwagę zasługuje stacja czyszcząco ładująca. Zapewnia ona większą automatyzację, bo oprócz oczyszczania pojemnika myje również pady mopujące.

Mycie podłogi odbywa się za pośrednictwem dwóch wirujących padów, które są dociskane do ziemi, żeby zwiększyć skuteczność sprzątania. Gdy robot wjeżdża na dywan, rozpoznaje go i podnosi pady, żeby nie zamoczyć tkaniny.

Roborock QR 798

Robot potrafi omijać przeszkody i oczywiście tworzy mapę mieszkania. System czujników zapobiegnie przed upadkiem ze schodów.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro kosztuje około 1500 zł. Jego maksymalna siła ssąca wynosi 7000 Pa.

Mamy tu również automatyczną stację czyszcząco – ładującą. Robot po zakończonej pracy opróżni się, umyje i wysuszy pady. W pełni gumowa szczotka ma konstrukcję zapobiegającą plątaniu się włosów.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro przygotuje mapę mieszkania i będzie poruszał się po nim na jej podstawie, ale na bieżąco potrafi również omijać przeszkody.

iRobot Roomba Plus 505 Combo ze stacją AutoWash

Zestawienie robotów do 2000 zł zamyka iRobot Roomba Plus 505 Combo ze stacją AutoWash. Za mycie podłogi odpowiadają dwa pady mopujące DualClean.

Co ważne, urządzenie wysuwa jeden z nich i myje wzdłuż ściany. To rozwiązanie jest stosunkowe nowe i jego brak był wcześniej piętą achillesową robotów myjących. Sprzęt wyposażono w gumową szczotkę główną pracującą w tandemie ze szczotką boczną.

Laserowe czujniki mapują mieszkanie, ale chronią również robota przed upadkiem ze schodów. Omija on przeszkody, w tym kable buty czy… zwierzęce odchody. Pojemny worek w stacji dokującej zapewnia 75 dni bez interwencji. Po pracy pady są myte i suszone ciepłym powietrzem, co zapobiega powstawaniu brzydkich zapachów.

Rafał Gdak 17.12.2025 12:01

Lokowanie produktu : iRobot

