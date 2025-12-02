Logo
Jak przygotować się do sezonu łowieckiego?

Sezon łowiecki powinien zacząć się jeszcze zanim ruszysz w teren. Warto zainicjować go solidnym przygotowaniem, obejmującym m.in. sprawdzenie sprzętu, uporządkowanie ekwipunku i odświeżenie wiedzy. Równie ważne jest przypomnienie sobie zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie się z aktualnymi przepisami. W nowym artykule wyjaśniamy, co powinniście zrobić przed tym, jak wyruszycie na pierwszy łów w tym sezonie.

Jak przygotować się do sezonu łowieckiego?

Sprawdź i przygotuj sprzęt do polowania

Zanim wyjdziecie w teren, dokładnie przejrzyjcie cały swój sprzęt. Bądźcie dokładni – w największej mierze zależy od niego wasze bezpieczeństwo i skuteczność podczas polowania.

Zacznijcie oczywiście od broni. Wyczyśćcie ją, zakonserwujcie i upewnijcie się, że wszystkie mechanizmy działają płynnie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do jej stanu, nie zabierajcie jej na polowanie i oddajcie do sprawdzenia rusznikarzowi.

Ważnym aspektem jest również optyka. Sprawdźcie, czy luneta trzyma zero i czy jest stabilnie zamontowana do broni. Skontrolujcie też wszystkie urządzenia elektroniczne – zwłaszcza pod kątem baterii, które mogły rozładować się, kiedy ich nie używaliście.

Przejrzyjcie także resztę wyposażenia – noże, latarki, pasy, pokrowce i plecak. Oceńcie, co nadaje się do dalszego użytku, a co wymaga wymiany lub uzupełnienia. Dzięki temu unikniecie przykrych niespodzianek w trakcie polowania i zyskacie pewność co do swojego bezpieczeństwa.

Odzież na polowanie – sprawdź przed sezonem

Przed sezonem łowieckim powinniście też przejrzeć dokładnie całą swoją odzież myśliwską. Sprawdźcie, czy kurtka i spodnie nadal są wodoodporne, czy membrana działa poprawnie i czy po ostatnim sezonie nigdzie nie puściły szwy.

Uwagę zwróćcie uwagę także na obuwie. Podeszwa, amortyzacja i elementy odpowiedzialne za wodoodporność muszą być w idealnym stanie. Zróbcie to dokładnie – to właśnie buty najczęściej decydują o wygodzie i bezpieczeństwie w trudnym terenie.

Nie zapominajcie też o bieliźnie termicznej, polarach i ocieplaczach. Upewnijcie się, że niczego nie brakuje i że wszystkie elementy są dopasowane do temperatur, w których będziecie polować.

Czegoś brakuje? Odwiedź sklep myśliwski

W sezon powinniście wejść przygotowani na każdą pogodę i każde warunki. Jeśli jednak któryś z elementów waszego ekwipunku zużył się lub jest uszkodzony, warto jak najszybciej uzupełnić braki. Zakupy przed sezonem róbcie wyłącznie w sprawdzonym sklepie.

Wybierając sklep myśliwski, zwróćcie uwagę na doświadczenie sprzedawców, dostępność markowego sprzętu oraz możliwość uzyskania fachowej porady. Dobry doradca wyjaśni, które produkty sprawdzą się w warunkach, w jakich zamierzacie działać, a jego porady pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji podczas polowania.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Przed rozpoczęciem sezonu łowieckiego warto upewnić się, że wasze pozwolenie na broń, ubezpieczenie i uprawnienia są aktualne. Przypomnijcie sobie też zasady transportu i przechowywania broni oraz najważniejsze elementy etyki łowieckiej. Sprawdźcie ponadto ewentualne aktualizacje prawa łowieckiego. Przepisy niekiedy zmieniają się z roku na rok, a ich nieznajomość może narazić was na konsekwencje.

Nie zapominajcie o odzieży sygnalizacyjnej. Elementy w jaskrawych kolorach lub kamizelki odblaskowe znacząco zwiększają waszą widoczność i zmniejszają ryzyko wypadków podczas polowania.

Równie ważne jest przygotowanie fizyczne. Dłuższe wyjścia, marsze w trudnym terenie i stabilny strzał wymagają wytrzymałości, równowagi i dobrej kondycji. Warto więc wprowadzić do swojej rutyny proste ćwiczenia, takie jak marsze z obciążeniem, przysiady, wykroki, ćwiczenia stabilizacyjne czy krótkie treningi interwałowe. Dzięki nim nie tylko zwiększycie komfort polowania, ale też zyskacie większą pewność ruchów i zmniejszycie zmęczenie podczas wielogodzinnych wyjść w teren.

Dobre przygotowanie do sezonu łowieckiego nie może ograniczać się do sprawdzenia broni i odzieży. Ważne jest też uzupełnienie braków w sprawdzonym sklepie, odświeżenie zasad bezpieczeństwa, sprawdzenie aktualnych przepisów oraz zadbanie o kondycję. Dzięki temu ruszycie w teren pewni sprzętu, świadomi swoich obowiązków i gotowi na różne warunki.

02.12.2025 09:02
