Logo
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie

Drone World Expo 2026. Pierwsze takie targi ruszają w marcu

Patronat medialny

Technologie bezzałogowe na stałe wpisały się w krajobraz nowoczesnej gospodarki. Dynamiczny rozwój systemów autonomicznych, sensorów pokładowych, narzędzi analitycznych oraz rozwiązań przeciwdronowych sprawia, że drony przestają być wyłącznie wsparciem operacyjnym, a coraz częściej stają się podstawowym narzędziem realizacji zadań w terenie. Inspekcje, monitoring, mapowanie czy analiza danych – dziś w wielu sektorach są one realizowane szybciej, bezpieczniej i precyzyjniej właśnie dzięki UAV.

Spiders Web
Drone World Expo 2026. Pierwsze takie targi ruszają w marcu

Odpowiedzią na te zmiany jest Drone World Expo 2026 – nowe, wyspecjalizowane wydarzenie targowe organizowane przez Ptak Warsaw Expo, stworzone z myślą o profesjonalnym rynku technologii bezzałogowych. Premierowa edycja targów odbędzie się w dniach 3–5 marca 2026 i zgromadzi środowisko producentów, operatorów, integratorów oraz instytucji wdrażających rozwiązania UAV w skali przemysłowej i operacyjnej.

UAV w praktyce – realne zastosowania, realne potrzeby

Rozwój rynku dronów napędzany jest przez sektory, w których kluczowe znaczenie mają precyzja danych, czas reakcji oraz bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury. Technologie bezzałogowe odgrywają dziś istotną rolę m.in. w energetyce i inspekcjach sieci, geodezji i budownictwie, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie precyzyjnym, ochronie środowiska oraz działaniach służb mundurowych i ratowniczych.

Szczególnie dynamiczny rozwój obserwowany jest w obszarze autonomii lotów, integracji systemów UAV z innymi platformami oraz zaawansowanej analityki danych. To właśnie te technologie redefiniują sposób planowania, realizacji i kontroli zadań terenowych.

Czym wyróżnia się Drone World Expo 2026?

Drone World Expo zostało zaprojektowane jako kompleksowa platforma prezentacji rynku UAV – od sprzętu, przez oprogramowanie, po specjalistyczne systemy wsparcia misji i analizy danych. Wydarzenie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z pełnym przekrojem technologii dostępnych na rynku w 2026 roku.

W programie targów znajdą się m.in.:

  • prezentacje najnowszych platform dronowych o zastosowaniach przemysłowych i specjalistycznych,
  • rozwiązania do inspekcji, monitoringu, mapowania i analizy obrazu,
  • technologie przeciwdronowe i systemy ochrony przestrzeni,
  • narzędzia do analizy danych przestrzennych oraz integracji z systemami GIS i 3D,
  • spotkania z przedstawicielami firm technologicznych i organizacji branżowych,
  • omówienie aktualnych trendów regulacyjnych i certyfikacyjnych.

Profil technologiczny wydarzenia

Zakres tematyczny Drone World Expo obejmie m.in. drony przemysłowe i inspekcyjne, platformy środowiskowe i taktyczne, oprogramowanie do fotogrametrii i modelowania danych, sensory specjalistyczne (w tym termowizję i kamery multispektralne), autonomiczne systemy planowania misji, a także rozwiązania dedykowane służbom, energetyce, budownictwu, geodezji i rolnictwu.

Targi kierowane są zarówno do użytkowników końcowych, jak i operatorów, integratorów oraz instytucji publicznych i prywatnych wdrażających technologie UAV w codziennej działalności.

Wystawcy i środowisko branżowe

Udział w wydarzeniu potwierdziły już m.in. Polska Izba Systemów Bezzałogowych, BOTA Technik, Allies Incorporated, MarPon UAVDrony, nexustechgroup oraz flyfocus – reprezentanci różnych segmentów rynku dronowego, od sprzętu po zaawansowane rozwiązania systemowe.

Drone World Expo w ekosystemie wydarzeń

Drone World Expo 2026 odbędzie się równolegle z Safety & Rescue Expo oraz Gun & Shooting Expo, tworząc szeroki kontekst dla prezentowanych technologii. Takie połączenie pozwala spojrzeć na systemy bezzałogowe w perspektywie bezpieczeństwa publicznego, reagowania kryzysowego, działań operacyjnych oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

To unikalna okazja do obserwacji, jak technologie UAV funkcjonują w realnym środowisku operacyjnym i współpracują z innymi systemami wykorzystywanymi przez służby i sektor bezpieczeństwa.

Rejestracja

Udział w Drone World Expo 2026 możliwy jest po wcześniejszej, bezpłatnej rejestracji:
 https://droneworldexpo.pl/rejestracja/

Więcej informacji:
https://droneworldexpo.pl/

Spider's Web jest patronem medialnym wydarzenia

Spiders Web
19.12.2025 12:24
Patronat medialny
Tagi:
Najnowsze
11:32
Samsung Galaxy S26 z innym procesorem. To już potwierdzone
Aktualizacja: 2025-12-19T11:32:40+01:00
11:11
Kometa 3I/Atlas uchwycona przez sondę poszukującą życia. "Niezwykle cenny obraz"
Aktualizacja: 2025-12-19T11:11:58+01:00
10:50
Xiaomi ma dla ciebie pomysł na prezent. Te ceny nie utrzymają się długo
Aktualizacja: 2025-12-19T10:50:48+01:00
9:22
Uciekają do miasta... przed hałasem. "Nie da się żyć"
Aktualizacja: 2025-12-19T09:22:18+01:00
8:49
Szpieg z Korei Północnej pracował dla Amazonu. Wpadł w śmieszny sposób
Aktualizacja: 2025-12-19T08:49:21+01:00
8:10
Jego badania fuzji jądrowej mogły zmienić ludzkość. Został zabity
Aktualizacja: 2025-12-19T08:10:19+01:00
6:10
Polska domyka stalową kopułę. Zazdroszczą nam jej na świecie
Aktualizacja: 2025-12-19T06:10:00+01:00
6:07
Windows 11 pożera RAM jak zły. Akurat teraz, gdy jest drogo
Aktualizacja: 2025-12-19T06:07:00+01:00
6:05
Uber pokazał, jak Polacy nakręcają ruch. Nie śpimy, bo jeździmy
Aktualizacja: 2025-12-19T06:05:00+01:00
6:03
Redmi Note 15+ 5G - pierwsze wrażenia. Dwa koła za 200 megapikseli
Aktualizacja: 2025-12-19T06:03:00+01:00
6:00
Atomowy kolos USA wchodzi w morze. Wzbudza respekt i trwogę
Aktualizacja: 2025-12-19T06:00:00+01:00
21:07
Domowe audio stanie się madrzejsze. Już nie musisz nic ustawiać
Aktualizacja: 2025-12-18T21:07:45+01:00
20:07
Na rynku monitorów tąpnięcie. A myślałem, że już nic mnie nie zaskoczy
Aktualizacja: 2025-12-18T20:07:27+01:00
19:04
Windows 11 jest bezpieczny i niebezpieczny. Nic już nie rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-18T19:04:13+01:00
18:41
Apple z monitorem, którego brakowało. Od dawna prosił się o poprawki
Aktualizacja: 2025-12-18T18:41:26+01:00
18:09
Android naprawia zrzuty ekranu. Czekałem na to cztery lata
Aktualizacja: 2025-12-18T18:09:13+01:00
17:11
Dostaniemy potężny zastrzyk technologii. Na stole wyjątkowa broń
Aktualizacja: 2025-12-18T17:11:05+01:00
16:37
ABW uruchamia bota na popularnym komunikatorze. Kontrowersyjny ruch
Aktualizacja: 2025-12-18T16:37:03+01:00
16:02
Karty graficzne dla ludu idą pod nóż. Bo się nie opłacamy
Aktualizacja: 2025-12-18T16:02:14+01:00
15:35
Powrót legendy Apple'a. Czekaliśmy 8 lat
Aktualizacja: 2025-12-18T15:35:01+01:00
15:00
Jaki ekspres De'Longhi wybrać? Sprawdziłem trzy i mam dla was odpowiedź
Aktualizacja: 2025-12-18T15:00:53+01:00
13:48
Lidl podsumował mój zakupowy rok. Wyszedłem z aplikacji przerażony
Aktualizacja: 2025-12-18T13:48:35+01:00
13:19
Karta microSD w iPhonie i drugi ekran? Dziwaczne, ale możliwe
Aktualizacja: 2025-12-18T13:19:06+01:00
12:16
Acer Predator X27UZ1O: monitor z listu do Mikołaja. Co potrafi?
Aktualizacja: 2025-12-18T12:16:48+01:00
11:56
Allegro łączy siły z Żabką. Masz Smart!, zapłacisz mniej za zakupy
Aktualizacja: 2025-12-18T11:56:32+01:00
10:58
Kometa 3I/Atlas zachowuje się coraz dziwniej. "15 anomalii"
Aktualizacja: 2025-12-18T10:58:23+01:00
9:44
Kapitalna nowość w ChatGPT. Klikasz aplikację i jedziesz
Aktualizacja: 2025-12-18T09:44:05+01:00
9:30
Polityk straszy pociągami jadącymi 350 km/h. Boisz się?
Aktualizacja: 2025-12-18T09:30:30+01:00
8:45
AI wypija tyle wody, co cała ludzkość razem wzięta. Porażające dane
Aktualizacja: 2025-12-18T08:45:54+01:00
7:43
Zapłać, żeby linkować. Facebook oszalał
Aktualizacja: 2025-12-18T07:43:34+01:00
6:11
Windows 11 zada ci pytanie. Lepiej się nie zgadzaj
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:11
Inne lodowce topnieją, ten nie. Trop prowadzi przez 105 metrów lodu
Aktualizacja: 2025-12-18T06:11:00+01:00
6:04
Chiny wiercą w Himalajach. "Przepis na kataklizm"
Aktualizacja: 2025-12-18T06:04:00+01:00
6:02
Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:02:00+01:00
6:00
Polska to kręgosłup NATO. Generał tłumaczy, dlaczego pełnimy kluczową rolę
Aktualizacja: 2025-12-18T06:00:00+01:00
21:00
Google ma dość czatów. Z botem pogadasz jak w epoce bita łupanego
Aktualizacja: 2025-12-17T21:00:31+01:00
19:24
Amerykanie mówią, że Europa dyskryminuje ich firmy. Grożą zemstą
Aktualizacja: 2025-12-17T19:24:22+01:00
18:42
Następca Skyrima? Bethesda bez litości
Aktualizacja: 2025-12-17T18:42:25+01:00
18:30
Rosomak dostaje nowe życie. Świetna wiadomość dla polskiej armii
Aktualizacja: 2025-12-17T18:30:51+01:00
17:56
Wiedźmin 3 z nowym dodatkiem. Szykuj się
Aktualizacja: 2025-12-17T17:56:51+01:00