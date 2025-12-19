Drone World Expo 2026. Pierwsze takie targi ruszają w marcu
Technologie bezzałogowe na stałe wpisały się w krajobraz nowoczesnej gospodarki. Dynamiczny rozwój systemów autonomicznych, sensorów pokładowych, narzędzi analitycznych oraz rozwiązań przeciwdronowych sprawia, że drony przestają być wyłącznie wsparciem operacyjnym, a coraz częściej stają się podstawowym narzędziem realizacji zadań w terenie. Inspekcje, monitoring, mapowanie czy analiza danych – dziś w wielu sektorach są one realizowane szybciej, bezpieczniej i precyzyjniej właśnie dzięki UAV.
Odpowiedzią na te zmiany jest Drone World Expo 2026 – nowe, wyspecjalizowane wydarzenie targowe organizowane przez Ptak Warsaw Expo, stworzone z myślą o profesjonalnym rynku technologii bezzałogowych. Premierowa edycja targów odbędzie się w dniach 3–5 marca 2026 i zgromadzi środowisko producentów, operatorów, integratorów oraz instytucji wdrażających rozwiązania UAV w skali przemysłowej i operacyjnej.
UAV w praktyce – realne zastosowania, realne potrzeby
Rozwój rynku dronów napędzany jest przez sektory, w których kluczowe znaczenie mają precyzja danych, czas reakcji oraz bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury. Technologie bezzałogowe odgrywają dziś istotną rolę m.in. w energetyce i inspekcjach sieci, geodezji i budownictwie, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie precyzyjnym, ochronie środowiska oraz działaniach służb mundurowych i ratowniczych.
Szczególnie dynamiczny rozwój obserwowany jest w obszarze autonomii lotów, integracji systemów UAV z innymi platformami oraz zaawansowanej analityki danych. To właśnie te technologie redefiniują sposób planowania, realizacji i kontroli zadań terenowych.
Czym wyróżnia się Drone World Expo 2026?
Drone World Expo zostało zaprojektowane jako kompleksowa platforma prezentacji rynku UAV – od sprzętu, przez oprogramowanie, po specjalistyczne systemy wsparcia misji i analizy danych. Wydarzenie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z pełnym przekrojem technologii dostępnych na rynku w 2026 roku.
W programie targów znajdą się m.in.:
- prezentacje najnowszych platform dronowych o zastosowaniach przemysłowych i specjalistycznych,
- rozwiązania do inspekcji, monitoringu, mapowania i analizy obrazu,
- technologie przeciwdronowe i systemy ochrony przestrzeni,
- narzędzia do analizy danych przestrzennych oraz integracji z systemami GIS i 3D,
- spotkania z przedstawicielami firm technologicznych i organizacji branżowych,
- omówienie aktualnych trendów regulacyjnych i certyfikacyjnych.
Profil technologiczny wydarzenia
Zakres tematyczny Drone World Expo obejmie m.in. drony przemysłowe i inspekcyjne, platformy środowiskowe i taktyczne, oprogramowanie do fotogrametrii i modelowania danych, sensory specjalistyczne (w tym termowizję i kamery multispektralne), autonomiczne systemy planowania misji, a także rozwiązania dedykowane służbom, energetyce, budownictwu, geodezji i rolnictwu.
Targi kierowane są zarówno do użytkowników końcowych, jak i operatorów, integratorów oraz instytucji publicznych i prywatnych wdrażających technologie UAV w codziennej działalności.
Wystawcy i środowisko branżowe
Udział w wydarzeniu potwierdziły już m.in. Polska Izba Systemów Bezzałogowych, BOTA Technik, Allies Incorporated, MarPon UAVDrony, nexustechgroup oraz flyfocus – reprezentanci różnych segmentów rynku dronowego, od sprzętu po zaawansowane rozwiązania systemowe.
Drone World Expo w ekosystemie wydarzeń
Drone World Expo 2026 odbędzie się równolegle z Safety & Rescue Expo oraz Gun & Shooting Expo, tworząc szeroki kontekst dla prezentowanych technologii. Takie połączenie pozwala spojrzeć na systemy bezzałogowe w perspektywie bezpieczeństwa publicznego, reagowania kryzysowego, działań operacyjnych oraz ochrony infrastruktury krytycznej.
To unikalna okazja do obserwacji, jak technologie UAV funkcjonują w realnym środowisku operacyjnym i współpracują z innymi systemami wykorzystywanymi przez służby i sektor bezpieczeństwa.
Rejestracja
Udział w Drone World Expo 2026 możliwy jest po wcześniejszej, bezpłatnej rejestracji:
https://droneworldexpo.pl/rejestracja/
Więcej informacji:
https://droneworldexpo.pl/
Spider's Web jest patronem medialnym wydarzenia