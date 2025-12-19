Drone World Expo 2026. Pierwsze takie targi ruszają w marcu

Odpowiedzią na te zmiany jest Drone World Expo 2026 – nowe, wyspecjalizowane wydarzenie targowe organizowane przez Ptak Warsaw Expo, stworzone z myślą o profesjonalnym rynku technologii bezzałogowych. Premierowa edycja targów odbędzie się w dniach 3–5 marca 2026 i zgromadzi środowisko producentów, operatorów, integratorów oraz instytucji wdrażających rozwiązania UAV w skali przemysłowej i operacyjnej.

UAV w praktyce – realne zastosowania, realne potrzeby

Rozwój rynku dronów napędzany jest przez sektory, w których kluczowe znaczenie mają precyzja danych, czas reakcji oraz bezpieczeństwo ludzi i infrastruktury. Technologie bezzałogowe odgrywają dziś istotną rolę m.in. w energetyce i inspekcjach sieci, geodezji i budownictwie, zarządzaniu kryzysowym, rolnictwie precyzyjnym, ochronie środowiska oraz działaniach służb mundurowych i ratowniczych.

Szczególnie dynamiczny rozwój obserwowany jest w obszarze autonomii lotów, integracji systemów UAV z innymi platformami oraz zaawansowanej analityki danych. To właśnie te technologie redefiniują sposób planowania, realizacji i kontroli zadań terenowych.

Czym wyróżnia się Drone World Expo 2026?

Drone World Expo zostało zaprojektowane jako kompleksowa platforma prezentacji rynku UAV – od sprzętu, przez oprogramowanie, po specjalistyczne systemy wsparcia misji i analizy danych. Wydarzenie umożliwi uczestnikom zapoznanie się z pełnym przekrojem technologii dostępnych na rynku w 2026 roku.

W programie targów znajdą się m.in.:

prezentacje najnowszych platform dronowych o zastosowaniach przemysłowych i specjalistycznych,

rozwiązania do inspekcji, monitoringu, mapowania i analizy obrazu,

technologie przeciwdronowe i systemy ochrony przestrzeni,

narzędzia do analizy danych przestrzennych oraz integracji z systemami GIS i 3D,

spotkania z przedstawicielami firm technologicznych i organizacji branżowych,

omówienie aktualnych trendów regulacyjnych i certyfikacyjnych.

Profil technologiczny wydarzenia

Zakres tematyczny Drone World Expo obejmie m.in. drony przemysłowe i inspekcyjne, platformy środowiskowe i taktyczne, oprogramowanie do fotogrametrii i modelowania danych, sensory specjalistyczne (w tym termowizję i kamery multispektralne), autonomiczne systemy planowania misji, a także rozwiązania dedykowane służbom, energetyce, budownictwu, geodezji i rolnictwu.

Targi kierowane są zarówno do użytkowników końcowych, jak i operatorów, integratorów oraz instytucji publicznych i prywatnych wdrażających technologie UAV w codziennej działalności.

Wystawcy i środowisko branżowe

Udział w wydarzeniu potwierdziły już m.in. Polska Izba Systemów Bezzałogowych, BOTA Technik, Allies Incorporated, MarPon UAVDrony, nexustechgroup oraz flyfocus – reprezentanci różnych segmentów rynku dronowego, od sprzętu po zaawansowane rozwiązania systemowe.

Drone World Expo w ekosystemie wydarzeń

Drone World Expo 2026 odbędzie się równolegle z Safety & Rescue Expo oraz Gun & Shooting Expo, tworząc szeroki kontekst dla prezentowanych technologii. Takie połączenie pozwala spojrzeć na systemy bezzałogowe w perspektywie bezpieczeństwa publicznego, reagowania kryzysowego, działań operacyjnych oraz ochrony infrastruktury krytycznej.

To unikalna okazja do obserwacji, jak technologie UAV funkcjonują w realnym środowisku operacyjnym i współpracują z innymi systemami wykorzystywanymi przez służby i sektor bezpieczeństwa.

Rejestracja

Udział w Drone World Expo 2026 możliwy jest po wcześniejszej, bezpłatnej rejestracji:

https://droneworldexpo.pl/rejestracja/

Więcej informacji:

https://droneworldexpo.pl/

