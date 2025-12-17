Co kupić na prezent do nowej kuchni? Mamy kilka nieoczywistych propozycji

Ładowanie...

Czy też macie wrażenie, że z roku na rok coraz trudniej wymyślić coś sensownego na prezent? Wybór jest tak ogromny, że łatwo ugrzęznąć w porównywaniu opcji. Dlatego mamy kilka podpowiedzi, żeby uniknąć nietrafionych prezentów i postawić na sprzęty, które faktycznie się przydadzą. Zwłaszcza jeśli ktoś właśnie urządza kuchnię, jest po remoncie albo po prostu lubi gotować. A jeśli któryś z pomysłów szczególnie wam się spodoba - nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawić prezent samemu sobie. Oto kilka propozycji, które są praktyczne, trochę nieoczywiste i które mają szansę odnaleźć się niejednej kuchni.

Na pierwszy plan… Air Fryer

To zdecydowanie hit ostatnich miesięcy. I wcale mnie to nie dziwi. Air Fryer pozwala przygotować zdrowsze wersje ulubionych potraw w kilkanaście minut - bez oleju (lub z jego minimalną ilością), ale wciąż chrupiące i pełne smaku.

Jak to działa? W dużym skrócie: szybka cyrkulacja gorącego powietrza. Wewnątrz urządzenia znajduje się element grzewczy i wentylator, który rozprowadza parę wokół jedzenia, równomiernie opiekając je z każdej strony. Dzięki temu potrawy są idealnie chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku - bez smażenia w głębokim tłuszczu. W praktyce jedno urządzenie potrafi zastąpić kilka kuchennych sprzętów - piekarnik, patelnię czy nawet mikrofalówkę. Z łatwością przygotujemy wiele różnorodnych dań w kilkanaście minut.

W zależności od modelu możemy liczyć na takie funkcje jak automatyczne programy do frytek, mięsa, ryb czy warzyw, regulację temperatury i czasu pieczenia oraz podwójne kosze do przygotowywania dwóch potraw jednocześnie.

W Media Expert wybór jest naprawdę szeroki - od kompaktowych modeli idealnych dla singla lub pary, przez urządzenia z podwójną komorą, aż po zaawansowane wersje z dodatkowymi trybami. Do tego dochodzi spory rozstrzał cenowy, więc łatwo będzie dopasować sprzęt do budżetu i potrzeb.

Coś dla fanów włoskiej kuchni - Maszynka do makaronu

Własnoręcznie przygotowany makaron brzmi apetycznie. I dokładnie tak jest. Maszynka do makaronu to idealny prezent dla miłośników włoskich smaków, ale też dla tych, którzy lubią eksperymentować w kuchni, cenią naturalne składniki i tradycyjne rozwiązania. Co więcej, przygotowanie wszystkiego od zera daje ogromną satysfakcję, tym bardziej że obsługa urządzenia jest zaskakująco prosta.

Do wyboru mamy zarówno tradycyjne maszynki ręczne, jak i modele elektryczne, wspomagane silnikiem. W zależności od sprzętu można regulować grubość i szerokość ciasta, przygotowując niemal każdy rodzaj makaronu - od spaghetti, przez tagliatelle, aż po płaty do lasagne czy ravioli. Precyzyjna regulacja pozwala dopasować efekt do konkretnego dania.

W Media Expert znajdziecie szeroki wybór takich urządzeń - od prostych, solidnych modeli na początek, po bardziej zaawansowane wersje z dodatkowymi przystawkami. Dzięki temu bez problemu dopasujecie sprzęt do umiejętności i potrzeb obdarowywanej osoby. Jedno jest pewne, taki prezent zrobi wrażenie.

Zostawmy to na później - Zgrzewarka próżniowa

Niepozorny sprzęt, który potrafi zrobić naprawdę wiele dobrego. Zgrzewarka próżniowa pozwala wydłużyć świeżość żywności nawet kilkukrotnie, a przy okazji znacząco ograniczyć marnowanie jedzenia. Usuwając powietrze z opakowania, chronimy produkty przed wysychaniem i utratą smaków.

To idealne rozwiązanie do porcjowania jedzenia, przechowywania mrożonek, a także przygotowywania potraw metodą sous-vide. Próżniowo zapakowane produkty zajmują mniej miejsca, co bardzo ułatwia utrzymanie porządku w lodówce i zamrażarce.

W ofercie Media Expert znajdziemy zarówno kompaktowe modele do codziennego użytku, jak i bardziej rozbudowane zestawy z rolkami i dodatkowymi trybami pracy. To idealny prezent dla osób, które lubią mieć porządek i wszystko dobrze zorganizowane.

A może prodiż? Tak, dobrze czytacie

Brzmi przestarzale? Nic bardziej mylnego. Prodiż wraca do łask i całkiem dobrze odnajduje się w nowoczesnej kuchni. To praktyczne urządzenie do pieczenia ciast, chleba, mięsa, zapiekanek, a nawet pizzy.

Dlaczego warto go mieć? Przede wszystkim prodiż nagrzewa się znacznie szybciej niż standardowy piekarnik, co oznacza nie tylko oszczędność czasu, ale też mniejsze zużycie energii. Do tego zajmuje niewiele miejsca, więc dobrze sprawdzi się w mniejszych kuchniach albo jako dodatkowy sprzęt podczas świątecznego gotowania.

Nowoczesne prodiże dostępne w Media Expert oferują nie tylko odświeżony design, ale - w przeciwieństwie do przestarzałych modeli - także ulepszoną funkcjonalność i wyższy poziom bezpieczeństwa, np. automatyczne wyłączanie się po zdjęciu pokrywy. Poza tym ceramiczne, nieprzywierające powłoki ułatwiają pieczenie i późniejsze czyszczenie. Dla miłośników wypieków to idealna propozycja.

Coś dla tych bardziej wymagających - Voucher podarunkowy

Czyli "kupcie sobie sami", bo niektórym naprawdę ciężko dogodzić. To też idealny prezent dla osób, które właśnie urządzają mieszkanie i sami najlepiej wiedzą, czego im brakuje. W takiej sytuacji karta podarunkowa to bezpieczne rozwiązanie - i gwarancja trafionego prezentu.

W Media Expert kartę można doładować dowolną kwotą - od 10 do nawet 10 000 zł. W zależności od okazji możemy dobrać odpowiednią grafikę i spersonalizować voucher pod kątem konkretnej okazji. Co ważne, karta zachowuje ważność aż 3 lata od momentu zakupu. Można ją wykorzystać online lub w sklepie stacjonarnym Media Expert.

Izabella Bandych 17.12.2025 09:00

Lokowanie produktu : Media Expert

