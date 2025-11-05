REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Zamkną najważniejszy dworzec w Polsce. Tak chcą opanować chaos

Lada moment dworzec Warszawa Centralna zostanie zamknięty dla pociągów, by można było przeprowadzić ważną modernizację. PKP Intercity informuje, co się zmieni.

Adam Bednarek
warszawa centralna
REKLAMA

Od soboty 8 listopada (od godziny 12:00) do niedzieli 16 listopada (do godz. 4:00) wstrzymany zostanie ruch pociągów przez stację Warszawa Centralna. Prace modernizacyjne związane są z budową nowych rozjazdów oraz wymianą systemu sterowania ruchem kolejowym.

REKLAMA

Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość stacji – zapowiada PKP PLK

Jak ogłasza kolejowa spółka, remont sprawi, że będzie więcej możliwości prowadzenia pociągów i manewrów, ułatwi prace modernizacyjne na stacji Warszawa Wschodnia oraz zmniejszy skutki ewentualnych awarii na stacji Warszawa Centralna bądź linii średnicowej.

Zanim zostanie zwiększona przepustowość, pasażerowie będą odczuwali skutki remontu. PKP Intercity uczula, że część składów pojedzie przez stacje Warszawa Gdańska i Warszawa Śródmieście (z i do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni oraz Olsztyna), a pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacjach Warszawa Główna, Warszawa Gdańska oraz Warszawa Wschodnia.

Od 8 listopada (od godz. 12:00) do 16 listopada (do godz. 4:00) poniższe stacje obsłużą: Warszawa Wschodnia - 105 pociągów PKP Intercity, Warszawa Zachodnia - 78 pociągów, Warszawa Gdańska 154 - pociągów, Warszawa Śródmieście - 60 i Warszawa Główna – 14 pociągów PKP Intercity.

Wybrane pociągi przewoźnika zatrzymają się również na stacji Warszawa Młynów, co ułatwi przesiadkę do metra.

Przewoźnik wyjaśnia, że podczas wyłączenia stacji Warszawa Centralna z ruchu pociągów pasażerskich podróżni mogą skorzystać z honorowania biletów:

  • w pociągach PKP Intercity: wszystkie bilety od, do lub przez stacje w Warszawie są honorowane w przypadkach, w których podróżni chcą: dokończyć podróż, dojechać do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie, przesiąść się w Warszawie
  • w pociągach Kolei Mazowieckich: wszystkie bilety od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia są honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia, od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia,
  • w pociągach ŁKA: wszystkie bilety od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Gdańska są honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia (przez Warszawę Śródmieście lub Warszawę Gdańską), od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia.

Oprócz tego w wybranych środkach transportu publicznego w Warszawie (tramwaj, autobus, metro) i na wskazanych liniach będą honorowane bilety PKP Intercity na połączeniach między dworcami.

Chociaż obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów przewoźników, to np. Koleje Mazowieckie zaznaczają, że "w przypadku dużej frekwencji w pociągach PKP IC objętych obowiązkową rezerwacją miejsc i ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przejazdu tymi pociągami", drużyna konduktorska PKP IC może odmówić przejazdu pasażerom z biletami Kolei Mazowieckich.

PKP Intercity: lepiej przyjść na dworzec wcześniej niż zwykle

Rozłożenie ruchu na inne stacje może spowodować, że ruch będzie większy niż tradycyjnie, więc na peronach może być tłocznie. Na dodatek, jak przestrzega przewoźnik, Warszawa Gdańska jest w trakcie przebudowy z bardzo ograniczonym ruchem pieszych i najlepiej przybyć z rezerwą czasu przed odjazdem pociągu.

W razie czego pomocą mają służyć informatorzy mobilni. Znajdą się na stacjach Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Zachodnia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość – realizowane prace są niezbędne dla dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej w stolicy – tłumaczy PKP Intercity.

REKLAMA

Nie będzie łatwo dla osób, które od 8 do 16 listopada mają zaplanowaną podróż do Warszawy. Trzeba jednak pocieszać się tym, że niekiedy warto zacisnąć zęby, aby później móc cieszyć się z wygód i poprawy jakości.

Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
05.11.2025 12:52
Tagi: ArchitekturaPociągiwarszawa
Najnowsze
11:51
Dziwne światła na niebie – jak "kule ognia". Jest wyjaśnienie
Aktualizacja: 2025-11-05T11:51:58+01:00
11:16
Dramat na orbicie. W astronautów uderzyły kosmiczne śmieci
Aktualizacja: 2025-11-05T11:16:21+01:00
10:56
Allegro odpala Black Weeks. Zaoszczędzić możesz nie tylko na zakupach
Aktualizacja: 2025-11-05T10:56:36+01:00
10:29
Kometa 3I/ATLAS zmienia kolor, po raz trzeci. "NASA, gdzie zdjęcia?!"
Aktualizacja: 2025-11-05T10:29:17+01:00
9:50
Samsung z trzema ekranami uchwycony. Jak widać: coś za coś
Aktualizacja: 2025-11-05T09:50:47+01:00
9:02
Motorola Edge 70 oficjalnie. W zestawie dorzucają pół sklepu
Aktualizacja: 2025-11-05T09:02:09+01:00
8:56
Sora trafia na Androida. Deepfake'i właśnie dostały drugie życie
Aktualizacja: 2025-11-05T08:56:50+01:00
7:55
Apple ratuje iOS 26 suwakami. Tryb panika włączony
Aktualizacja: 2025-11-05T07:55:17+01:00
6:51
Rozwiązali zagadkę znikającego prądu. Odkrycie otwiera oczy
Aktualizacja: 2025-11-05T06:51:00+01:00
6:41
Jest plan na życie po węglu. Kopalnie zamienią na tory
Aktualizacja: 2025-11-05T06:41:00+01:00
6:31
Niesamowite odkrycie w lodowcu. "To najstarszy oddech Ziemi"
Aktualizacja: 2025-11-05T06:31:00+01:00
6:21
Z autobusów znika papier i znajomy dźwięk. Pasażerowie kręcą nosem
Aktualizacja: 2025-11-05T06:21:00+01:00
6:11
Recenzja Silent Hill f. Słabe Ciche Wzgórze, świetny horror
Aktualizacja: 2025-11-05T06:11:00+01:00
21:56
Samsung podkręca jakość w telewizorach. Szykuje się zamieszanie
Aktualizacja: 2025-11-04T21:56:32+01:00
21:29
Twój smartfon ściemnia z zasięgiem. Google dorzuca kreskę ekstra
Aktualizacja: 2025-11-04T21:29:12+01:00
21:01
Samsung kusi świetną promką na TV. Czas wymienić staruszka
Aktualizacja: 2025-11-04T21:01:02+01:00
20:32
Orange z rozmachem rozszerza światłowód 8 Gb/s. Załapiesz się?
Aktualizacja: 2025-11-04T20:32:23+01:00
20:06
iPhone dogoni Androida. Musisz tylko poczekać rok
Aktualizacja: 2025-11-04T20:06:43+01:00
19:26
Smartfony mogą mocno podrożeć. Zaczyna się od Samsunga
Aktualizacja: 2025-11-04T19:26:47+01:00
18:54
Nowy system zrobi porządek z kolejkami do lekarza. Oby zadziałało
Aktualizacja: 2025-11-04T18:54:33+01:00
17:52
Windows naprawia irytujący błąd. Trzeba było tylko 10 lat
Aktualizacja: 2025-11-04T17:52:18+01:00
17:16
Czarna dziura pożarła gwiazdę-giganta. Absolutny szok
Aktualizacja: 2025-11-04T17:16:45+01:00
16:22
Tajne testy jądrowe Rosji i Chin. CIA nie ma już wątpliwości
Aktualizacja: 2025-11-04T16:22:39+01:00
15:41
Allegro odpala asystenta do zakupów. Koniec szukania po omacku
Aktualizacja: 2025-11-04T15:41:06+01:00
15:03
Lidl z nowym konkurentem Thermomixa. Ale on malutki
Aktualizacja: 2025-11-04T15:03:20+01:00
13:53
Najważniejsza chwila w 18-letniej historii Spider’s Web. Przejmujemy Grupę NaTemat
Aktualizacja: 2025-11-04T13:53:28+01:00
13:26
Największa pełnia Księżyca w 2025 r. Będzie spektakularnie
Aktualizacja: 2025-11-04T13:26:12+01:00
13:21
AWS i OpenAI ogłaszają wieloletnią współpracę. Umowa na gigantyczną kwotę
Aktualizacja: 2025-11-04T13:21:02+01:00
13:09
"Rynek telefonów stał się nudny" - mówi szef OPPO. Ma pomysł, jak go rozruszać
Aktualizacja: 2025-11-04T13:09:03+01:00
12:54
Idziesz do banku, a tam Paczkomat. Tego jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-04T12:54:04+01:00
12:47
PKP Intercity zapowiada bilety za 1 zł. Znowu zabraknie miejsc w pociągach
Aktualizacja: 2025-11-04T12:47:37+01:00
12:11
Elon Musk o komecie 3I/ATLAS: "To może być statek obcych"
Aktualizacja: 2025-11-04T12:11:18+01:00
11:04
W jadącą Teslę trafiło coś z kosmosu. Szyba stopiona jak laserem
Aktualizacja: 2025-11-04T11:04:57+01:00
10:29
Przeglądarka OpenAI omija pół internetu. To po co ją zrobili?
Aktualizacja: 2025-11-04T10:29:04+01:00
9:43
Nowa reklama Coca-Coli to dramat. Bardziej tandetna niż zestaw bombek z targu
Aktualizacja: 2025-11-04T09:43:16+01:00
9:31
Ubrania zasypały kontenery. Kraków znalazł sposób i ma się czym chwalić
Aktualizacja: 2025-11-04T09:31:54+01:00
8:06
Elon Musk chce zasłonić słońce satelitami. Eksperci pukają się w czoło
Aktualizacja: 2025-11-04T08:06:03+01:00
7:25
Apple odpalił App Store w sieci. Który mamy rok?
Aktualizacja: 2025-11-04T07:25:57+01:00
7:16
Chrome chce numer mojego paszportu. Chyba mu podam
Aktualizacja: 2025-11-04T07:16:38+01:00
6:35
Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:35:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA