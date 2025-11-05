Zamkną najważniejszy dworzec w Polsce. Tak chcą opanować chaos

Ładowanie...

Od soboty 8 listopada (od godziny 12:00) do niedzieli 16 listopada (do godz. 4:00) wstrzymany zostanie ruch pociągów przez stację Warszawa Centralna. Prace modernizacyjne związane są z budową nowych rozjazdów oraz wymianą systemu sterowania ruchem kolejowym.

Dzięki inwestycji zwiększy się przepustowość stacji – zapowiada PKP PLK

Jak ogłasza kolejowa spółka, remont sprawi, że będzie więcej możliwości prowadzenia pociągów i manewrów, ułatwi prace modernizacyjne na stacji Warszawa Wschodnia oraz zmniejszy skutki ewentualnych awarii na stacji Warszawa Centralna bądź linii średnicowej.

Zanim zostanie zwiększona przepustowość, pasażerowie będą odczuwali skutki remontu. PKP Intercity uczula, że część składów pojedzie przez stacje Warszawa Gdańska i Warszawa Śródmieście (z i do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni oraz Olsztyna), a pociągi będą rozpoczynać i kończyć bieg na stacjach Warszawa Główna, Warszawa Gdańska oraz Warszawa Wschodnia.

Od 8 listopada (od godz. 12:00) do 16 listopada (do godz. 4:00) poniższe stacje obsłużą: Warszawa Wschodnia - 105 pociągów PKP Intercity, Warszawa Zachodnia - 78 pociągów, Warszawa Gdańska 154 - pociągów, Warszawa Śródmieście - 60 i Warszawa Główna – 14 pociągów PKP Intercity.

Wybrane pociągi przewoźnika zatrzymają się również na stacji Warszawa Młynów, co ułatwi przesiadkę do metra.

Przewoźnik wyjaśnia, że podczas wyłączenia stacji Warszawa Centralna z ruchu pociągów pasażerskich podróżni mogą skorzystać z honorowania biletów:

w pociągach PKP Intercity : wszystkie bilety od, do lub przez stacje w Warszawie są honorowane w przypadkach, w których podróżni chcą: dokończyć podróż, dojechać do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie, przesiąść się w Warszawie

: wszystkie bilety od, do lub przez stacje w Warszawie są honorowane w przypadkach, w których podróżni chcą: dokończyć podróż, dojechać do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie, przesiąść się w Warszawie w pociągach Kolei Mazowieckich : wszystkie bilety od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia są honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia, od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia,

: wszystkie bilety od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia są honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia, od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia, od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska – Warszawa Zachodnia, w pociągach ŁKA: wszystkie bilety od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia i Warszawa Gdańska są honorowane na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia (przez Warszawę Śródmieście lub Warszawę Gdańską), od, do lub przez stacje Warszawa Zachodnia i Warszawa Główna są honorowane na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna – Warszawa Zachodnia.

Oprócz tego w wybranych środkach transportu publicznego w Warszawie (tramwaj, autobus, metro) i na wskazanych liniach będą honorowane bilety PKP Intercity na połączeniach między dworcami.

Chociaż obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów przewoźników, to np. Koleje Mazowieckie zaznaczają, że "w przypadku dużej frekwencji w pociągach PKP IC objętych obowiązkową rezerwacją miejsc i ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przejazdu tymi pociągami", drużyna konduktorska PKP IC może odmówić przejazdu pasażerom z biletami Kolei Mazowieckich.

PKP Intercity: lepiej przyjść na dworzec wcześniej niż zwykle

Rozłożenie ruchu na inne stacje może spowodować, że ruch będzie większy niż tradycyjnie, więc na peronach może być tłocznie. Na dodatek, jak przestrzega przewoźnik, Warszawa Gdańska jest w trakcie przebudowy z bardzo ograniczonym ruchem pieszych i najlepiej przybyć z rezerwą czasu przed odjazdem pociągu.

W razie czego pomocą mają służyć informatorzy mobilni. Znajdą się na stacjach Warszawa Gdańska, Warszawa Centralna, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia oraz Warszawa Zachodnia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość – realizowane prace są niezbędne dla dalszego rozwoju infrastruktury kolejowej w stolicy – tłumaczy PKP Intercity.

Nie będzie łatwo dla osób, które od 8 do 16 listopada mają zaplanowaną podróż do Warszawy. Trzeba jednak pocieszać się tym, że niekiedy warto zacisnąć zęby, aby później móc cieszyć się z wygód i poprawy jakości.

Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock.com



Adam Bednarek 05.11.2025 12:52

