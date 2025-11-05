Listopadowa promocja MOVA wbija w fotel. Niezbędnik właścicieli zwierząt za ułamek ceny

Ładowanie...

Dom ze zwierzakiem to więcej radości i więcej... sprzątania. Dlatego coraz chętniej sięgamy po rozwiązania, które ułatwiają codzinne życie z czworonożnymi przyjaciółmi: ciche poidła, mądre podajniki karmy, zestawy do pielęgnacji i komfortowe transportery.



To i wiele więcej oferuje MOVA, która wraz ze sklepami partnerskimi prowadzi promocję na urządzenia zaprojektowane z myślą o opiekunach psów i kotów. I to nie byle jaką promocję, bo rabaty w zaczynają się od 43 proc. względem ceny regularnej. Akcja zaczyna się dziś, 5 listopada i potrwa przez cały miesiąc, aż do 30 listopada włącznie.

MOVA G1 Pro to twój nowy towarzysz codziennej pielęgnacji zwierzaka

MOVA G1 Pro to zestaw do pielęgnacji zwierząt z wbudowanym odkurzaczem. Urządzenie łączy w sobie akcesoria niezbędne do pielęgnacji sierści oraz odkurzacz, umożliwiając codzienną pielęgnację pupila bez zostawiania śladów na dywanie i podłodze. MOVA G1 Pro wyposażono w system IntelliCare startuje łagodnie z hałasem od 36 dB, dzięki któremu zwierzak może łagodnie oswoić się z urządzeniem. Cztery poziomy mocy pozwalają dobrać siłę ssania do wyczesywania podszerstka, zbierania sierści z legowiska czy czyszczenia tapicerki.

Wielofunkcyjny odkurzacz MOVA G1 Pro

W komplecie z dostajesz aż siedem akcesoriów do różnego rodzaju zabiegów – w tym szczotki do sierści, maszynkę do strzyżenia czy pilnik do pazurów, ułatwiające życie pomiędzy wizytami u groomera.

Maksymalna siła 11 kPa i 350‑watowy silnik radzą sobie z kłębami sierści i drobnymi zanieczyszczeniami. Pojemnik 1,0 l z mechanizmem samoblokującym opróżnisz jednym ruchem, bez kontaktu z zawartością. Lekka konstrukcja 2,9 kg i 4‑metrowy zasięg ułatwiają pracę w całym mieszkaniu. To praktyczny sposób, by skrócić pielęgnację do kilku spokojnych minut i zostawić po sobie czystą podłogę.

W czasie trwania promocji, MOVA G1 Pro kupisz nawet 48 proc. taniej względem regularnej ceny 479 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ MOVA G1 Pro

Dla spragnionych wody i minimum hałasu, MOVA ma poidło WF20 Pro

MOVA WF20 Pro to poidło dla zwierząt z tacą ze stali nierdzewnej 304 i wielowarstwowym systemem filtracji. Urządzenie zapewnia stały, higieniczny dostęp do świeżej wody przy jednoczesnym zachowaniu bardzo cichej kultury pracy. Jego stalowa powierzchnia ogranicza rozwój bakterii i nie przejmuje zapachów, a czyszczenie zajmuje chwilę, a filtr łączy stalową siatkę, podwójną włókninę, żywicę jonowymienną i spiekany węgiel aktywny, by poprawić jakość i smak wody.

Poidło dla zwierząt MOVA WF20 Pro

Urządzenie działa w trzech trybach przepływu wody: ciągłym, smart i energooszczędnym, dzięki czemu łatwo możesz dopasować fontannę do rutyny pupila. Poziom hałasu generowanego przez MOVA WF20 Pro nie przekracza 30 dB, wobec czego urządzenie nie płoszy wrażliwych zwierzaków i nie przeszkadza domownikom w nocy. Półprzezroczysty zbiornik 3 l ułatwia kontrolę poziomu, a wskaźnik LED przypomina o dolaniu wody i wymianie wkładu. Ze względów bezpieczeństwa inżynierowie MOVA zadbali o całkowitą izolację zbiornika wody od elektroniki, a bezprzewodowa pompa magnetyczna redukuje plątaninę kabli przy misce. Nawet w razie przerwy w zasilaniu zapas w misce i tryby awaryjne zapewniają ciągłość nawodnienia.

Teraz MOVA WF20 Pro kupisz nawet 53 proc. taniej niż zwykle.

SPRAWDŹ OFERTĘ MOVA WF20 Pro

MOVA WF10 Pro to obowiązkowa pozycja w domu kociarza

MOVA WF10 Pro to poidło zaprojektowane z myślą o domach z kilkoma kotami. Wyróżnia je wydłużona taca o dwóch wysokościach i trzy tryby przepływu wody. Dwupoziomowa konstrukcja pozwala pić równocześnie różnym zwierzakom, w wygodnej dla wąsów i szyi pozycji. MOVA WF10 oferuje trzy tryby serwowania wody: strumień fontanny, łagodny wodospad lub spokojny "basen", a cicha praca na poziomie ok. 30 dB sprawia, że urządzenie może spokojnie pracować tak w dzień, jak i w nocy.

Poidło MOVA WF10 Pro

Urządzenie wyposażono w zintegrowany korpus ograniczający ryzyko przecieków, a bezprzewodowa pompa eliminuje ryzyko kontaktu pupila z elektroniką. Sterownik o klasie IPX4 jest odporny na zachlapania, więc nie straszne mu ciekawskie łapki. Wielowarstwowy filtr MOVA WF10 Pro usuwa z wody cząstki i zapachy, a odłączaną tacę rozłożysz do mycia bez narzędzi. Zbiornik na wodę ma pojemność aż 1,5l, umożliwiając całodzienną pracę poidła bez konieczności uzupełniania wody

Do 30 listopada poidło Mova WF10 Pro kupisz z 50 proc. rabatem.

SPRAWDŹ OFERTĘ MOVA WF10 Pro

Podajnik suchej karmy MOVA PF10 Pro to sprzęt smart home, jakiego nie wiedziałeś, że potrzebujesz

MOVA PF10 Pro to inteligentny automatyczny podajnik suchej karmy współpracujący z aplikacją MOVAhome. Jego konstrukcja łączy w sobie 3,4‑litrowy pojemnik na karmę, wbudowaną wagę i mechanizm antyblokujący, by karmienie było równie proste co precyzyjne. Z poziomu telefonu ustawisz do 20 posiłków dziennie i liczysz porcje tak precyzyjnie, jak wymaga dieta pupila. Waga w misce pilnuje gramatury, a czteropłatkowy mechanizm podaje granulat bez ryzyka zawieszenia się systemu przez niesforny kąsek.

Automatyczny podajnik suchej karmy MOVA PF10 Pro

Podajnik automatycznie wysyła powiadomienia o niskim poziomie karmy, resztkach w misce czy ewentualnym zablokowaniu. Pojemnik i uszczelnienia utrzymują świeżość jedzenia, a materiały antybakteryjne oraz stalowa miska dbają o higienę. Urządzenie współpracuje z większością chrupek 2-12 mm, więc łatwo dopasujesz je do preferencji swojego zwierzaka. Podwójne zasilanie - sieciowe i bateryjne - zapewnia ciągłość działania także przy krótkich przerwach w prądzie. Wyjmowany wkład i przewód odporny na przegryzienie gwarantują, że MOVA PF10 Pro będzie wam służyć przez lata.

W obecnie trwającej promocji, MOVA PF10 Pro kupisz nawet 43 proc. taniej.

SPRAWDŹ OFERTĘ MOVA PF10 Pro

MOVA PB10 Pro to nowa definicja transportera. Twoja buba ucieszy się na kolejną wizytę u weta

MOVA PB10 Pro to innowacyjny plecak do przenoszenia zwierząt domowych, zaprojektowany z myślą o komforcie w podróży. Transporter może pochwalić się systemem aktywnej wentylacji, systemem nawilżania mgiełką i rozszerzaną konstrukcją z dodatkową przestrzenią. Wbudowany wentylator 2,0 W i przewiewne panele siatkowe zapewniają stałą cyrkulację świeżego powietrza.

Transporter MOVA PB10 Pro

Zbiornik 50 ml umożliwia regularne rozpylanie delikatnej mgiełki, która poprawia komfort zwierzaka w upale lub w suchych warunkach. Po rozszerzeniu plecak rośnie o 43 proc., dając kotu lub małemu psu miejsce na wygodne ułożenie się i obrót. Trwała tkanina Oxford 900D i skóra z mikrofibry spełnią wymogi nawet najbardziej niesfornych i wymagających użytkowników, a rolowana klapka pomaga regulować przewiew. Plecak MOVA PB10 Pro umożliwia także mocowanie do pasów bezpieczeństwa w aucie, a całości dopełnia delikatne oświetlenie LED, dzięki któremu zajrzysz do zwierzaka bez oślepiania go zewnętrznym światłem.

W czasie trwania promocji, MOVA PB10 Pro kupisz nawet 50 proc. taniej względem regularnej ceny 399 zł.

SPRAWDŹ OFERTĘ MOVA PB10 Pro

Malwina Kuśmierek 05.11.2025 20:33

