Jak dopasować rozmiar opon do samochodu?

Skąd odczytać rozmiar opony? Najłatwiej z naszych starych opon

Rozmiar jest oznaczony na ściance bocznej każdej opony. W efekcie, jeżeli potrzebujemy dokładnie takich samych, to wystarczy podejść do samochodu, i poszukać na zamontowanych oponach ciągu znaków przyjmującego przykładową formę np. 215/55 R17. Oczywiście poszczególne cyferki na naszych oponach mogą nie być dokładnie takie same. Wystarczy jednak przepisać te z opony do wyszukiwarki w sklepie z oponami.

W przypadku gdy potrzebujemy innego rozmiaru lub odczytanie oznaczenia ze starych opon jest niemożliwe, bo np. się wytarło podczas eksploatacji, pozostaje instrukcja obsługi lub naklejka informacyjna. W instrukcji pojazdu w sekcji o oponach można znaleźć tabelkę, w której umieszczone są wszystkie rozmiary opon zgodne z naszym autem. Taka sama tabelka jest też umieszczona na naklejce w samochodzie – najczęściej przy drzwiach kierowcy, na klapce wlewu paliwa. Aby rozpoznać, który z rozmiarów z tabeli będzie odpowiedni, wystarczy rozszyfrować jego oznaczenie.

Jak odczytywać rozmiary opon – co oznaczają te wszystkie liczby?

Liczba 215 umieszczona na początku zapisu rozmiaru jest łatwa do odszyfrowania – to po prostu szerokość bieżnika w milimetrach. Liczba 55 odnosi się natomiast do wysokości ściany bocznej. Jej obliczenie wymaga jednak pewnych kalkulacji. Wysokość ściany bocznej to tzw. profil opony, który opisywany jest wartością procentową od szerokości – w tym wypadku jest to 55% z 215 mm, czyli 118,25 mm.

Ze względu na profil opony można podzielić na nisko- i wysokoprofilowe. Do niskoprofilowych rozmiarów zaliczają się te, których profil wynosi 45% lub mniej. Przykładowo w rozmiarze 225/45 R17 profil wynosi 45% z 225 mm, czyli już tylko 101.25 mm. Modele opon niskoprofilowych są bardziej nastawione na dynamikę niż komfort jazdy – im mniejszy profil, tym wyższa stabilność i pewność w zakrętach, ale też gorsza skuteczność tłumienia nierówności.

Na końcu zapisu naszych przykładowych rozmiarów znajduje się litera „R” oraz liczba 17. Litera odnosi się do konstrukcji radialnej – wszystkie opony do nowoczesnych pojazdów są radialne. Z innych rodzajów konstrukcji korzystają opony m.in. do pojazdów rolniczych i użytkowych, aut zabytkowych czy niektórych motocykli. Liczba oznacza natomiast średnicę otworu na felgę wyrażoną w calach.

Pozostałe oznaczenia na oponach, które muszą „się zgadzać”

Znając rozmiar opon, można dopasować ogumienie we właściwych wymiarach. A co z odpowiednią wytrzymałością? Wytrzymałość opon opisują indeksy nośności oraz prędkości – są zawsze wypisane na oponie i w tabeli z instrukcji tuż obok rozmiarów. Należy szukać oznaczenia wyglądającego jak np. 91 H lub 100 W. Może się przy nich pojawić też oznaczenie „XL”, które oznacza, że potrzebne nam będą opony dodatkowo wzmacniane.

Liczby w tych przykładach odnoszą się do indeksów nośności – 91 oznacza, że opona ma maksymalną nośność 615 kg, a 100 to nośność 800 kg. Indeks prędkości „H” oznacza, że opona może osiągnąć maksymalnie 210 km/h, a opona z indeksem „W” może wytrzymać prędkość do 270 km/h.

W niektórych przypadkach zastosowanie wyższych indeksów może być pomocne. Nie wolno natomiast stosować niższych indeksów niż określone przez producenta auta – jedynie zimą można obniżyć nieco indeks prędkości wg pewnych określonych zasad. W przeważającej większości przypadków jednak najlepiej spisują się opony o indeksach zgodnych z wymaganymi.

