Czy można kupić smartwatch z GPS w przystępnej cenie? Mibro pokazuje, że tak

W okresie przedświątecznych zakupów, gdy wiele produktów technologicznych nadal trzyma wysokie ceny mimo licznych promocji, oferta Mibro może okazać się szczególnie interesująca. Model GS Active to jedna z najbardziej przystępnych opcji dla osób szukających smartwatcha o solidnej specyfikacji w rozsądnej cenie.

Z kodem MIBROFIT w Media Expert wybrane zegarki Mibro, wyposażone m.in. w moduł GPS, funkcje zdrowotne oraz liczne tryby sportowe, dostępne są taniej o 20%. To dobry moment, aby wybrać funkcjonalny prezent dla siebie lub bliskich przed zbliżającym się końcem promocji, która trwa do 3 grudnia.

Mibro GS Active - towarzysz aktywności na mieście

Mibro GS Active to smartwatch zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią wygodę i funkcjonalność. Wyposażono go w 1,3-calowy ekran AMOLED o jasności do 1000 nitów oraz obsługę wielu systemów nawigacji, takich jak GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Bateria o pojemności 400 mAh zapewnia do 50 dni czuwania, a zestaw czujników zdrowotnych umożliwia monitorowanie tętna, natlenienia krwi oraz jakości snu. Dzięki wodoszczelności jest to uniwersalny model do codziennych treningów, a do tego w bardzo konkurencyjnej cenie.

Mibro GS Explorer - odporny i wydajny przewodnik górskich wycieczek

Mibro GS Explorer to starszy brat GS Active - większy i jaśniejszy wyświetlacz, pojemniejsza bateria i odporniejsza obudowa, potwierdzona certyfikatem MIL-STD-810H. Dzięki wbudowanemu kompasowi i barometrycznemu czujnikowi wysokości, sprzęt sprawdzi się nie tylko podczas tegorocznego wyjazdu na narty, ale też na wycieczki po górskich szlakach. Ten smartwatch do zadań specjalnych i sportów ekstremalnych można dostać już od 255 złotych.

Mibro Lite 3 Pro - elegancja i technologia w jednym

Mibro Lite 3 Pro to smartwatch, który łączy minimalistyczny design z praktycznymi funkcjami. Może pełnić funkcję eleganckiego dodatku na świąteczne spotkania, a jednocześnie oferuje rozwiązania technologiczne znane z bardziej sportowych modeli Mibro. Dzięki temu stanowi uniwersalną propozycję dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia zarówno do pracy, jak i aktywności fizycznych. Ceny zegarków zaczynają się od 199 złotych

A to tylko niektóre ze smartwatchy Mibro, które kuszą cenami. Wszystkie objęte promocją urządzenia znajdziesz pod tym linkiem.

Spiders Web 28.11.2025 11:52

Lokowanie produktu : mibro