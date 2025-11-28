  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Czy można kupić smartwatch z GPS w przystępnej cenie? Mibro pokazuje, że tak

Lokowanie produktu: mibro

Smartwatche z GPS często kojarzą się z wielkim wydatkiem, jednak marka Mibro udowadnia, że dobre parametry nie muszą iść w parze z wysoką ceną. Modele producenta oferują funkcje znane z droższych urządzeń, pozostając atrakcyjne cenowo. Do 3 grudnia br. Mibro GS Active można kupić za zaledwie 206 zł z kodem promocyjnym w Media Expert - a to tylko jedna z kilku ciekawych propozycji.

Spiders Web
Czy można kupić smartwatch z GPS w przystępnej cenie? Mibro pokazuje, że tak

W okresie przedświątecznych zakupów, gdy wiele produktów technologicznych nadal trzyma wysokie ceny mimo licznych promocji, oferta Mibro może okazać się szczególnie interesująca. Model GS Active to jedna z najbardziej przystępnych opcji dla osób szukających smartwatcha o solidnej specyfikacji w rozsądnej cenie.

Z kodem MIBROFIT w Media Expert wybrane zegarki Mibro, wyposażone m.in. w moduł GPS, funkcje zdrowotne oraz liczne tryby sportowe, dostępne są taniej o 20%. To dobry moment, aby wybrać funkcjonalny prezent dla siebie lub bliskich przed zbliżającym się końcem promocji, która trwa do 3 grudnia.

Mibro GS Active - towarzysz aktywności na mieście

Mibro GS Active to smartwatch zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy cenią wygodę i funkcjonalność. Wyposażono go w 1,3-calowy ekran AMOLED o jasności do 1000 nitów oraz obsługę wielu systemów nawigacji, takich jak GPS, GLONASS, Beidou, Galileo i QZSS. Bateria o pojemności 400 mAh zapewnia do 50 dni czuwania, a zestaw czujników zdrowotnych umożliwia monitorowanie tętna, natlenienia krwi oraz jakości snu. Dzięki wodoszczelności jest to uniwersalny model do codziennych treningów, a do tego w bardzo konkurencyjnej cenie.

Mibro GS Explorer - odporny i wydajny przewodnik górskich wycieczek

Mibro GS Explorer to starszy brat GS Active - większy i jaśniejszy wyświetlacz, pojemniejsza bateria i odporniejsza obudowa, potwierdzona certyfikatem MIL-STD-810H. Dzięki wbudowanemu kompasowi i barometrycznemu czujnikowi wysokości, sprzęt sprawdzi się nie tylko podczas tegorocznego wyjazdu na narty, ale też na wycieczki po górskich szlakach. Ten smartwatch do zadań specjalnych i sportów ekstremalnych można dostać już od 255 złotych.

Mibro Lite 3 Pro - elegancja i technologia w jednym

Mibro Lite 3 Pro to smartwatch, który łączy minimalistyczny design z praktycznymi funkcjami. Może pełnić funkcję eleganckiego dodatku na świąteczne spotkania, a jednocześnie oferuje rozwiązania technologiczne znane z bardziej sportowych modeli Mibro. Dzięki temu stanowi uniwersalną propozycję dla użytkowników, którzy potrzebują urządzenia zarówno do pracy, jak i aktywności fizycznych. Ceny zegarków zaczynają się od 199 złotych 

A to tylko niektóre ze smartwatchy Mibro, które kuszą cenami. Wszystkie objęte promocją urządzenia znajdziesz pod tym linkiem

Spiders Web
28.11.2025 11:52
Lokowanie produktu: mibro
Tagi:
Najnowsze
11:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T11:39:01+01:00
11:16
Odpalił Dooma na drukarce paragonów. Absurd, ale jaki cudowny
Aktualizacja: 2025-11-28T11:16:16+01:00
10:54
Promocje do 60 proc. Duże rabaty na projektory, odkurzacze, roboty i zegarki na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-28T10:54:13+01:00
10:45
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-28T10:45:06+01:00
10:33
3I/Atlas wypuści satelity w pobliżu Jowisza? ONZ monitoruje lot komety
Aktualizacja: 2025-11-28T10:33:51+01:00
10:25
Sprzęty Apple taniej na Black Friday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-11-28T10:25:22+01:00
10:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-28T10:08:54+01:00
9:49
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:03+01:00
9:32
Ta kamera zawsze chroni twój samochód. Nawet, kiedy nie jedziesz
Aktualizacja: 2025-11-28T09:32:03+01:00
9:06
Unia szykuje bat na oszustów w internecie. Wpadniesz w sidła, bank zwróci pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-28T09:06:19+01:00
8:30
Black Friday na Geekbuying.pl: oto najgorętsze oferty w świetnych cenach
Aktualizacja: 2025-11-28T08:30:48+01:00
8:15
Finał Black Weeks na Allegro. Na piątek dowieźli prawdziwe perełki
Aktualizacja: 2025-11-28T08:15:00+01:00
7:39
Konkurent Thermomiksa jeszcze nie był tak tani. Pędzę do Lidla
Aktualizacja: 2025-11-28T07:39:47+01:00
7:34
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-28T07:34:19+01:00
7:30
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-28T07:30:04+01:00
6:45
Nintendo Switch 2 jeszcze nie był tak tani. Gracze rzucili się na okazję
Aktualizacja: 2025-11-28T06:45:00+01:00
6:16
Okazało się, że diamenty to sensory kwantowe. Przełom pod mikroskopem
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:32+01:00
6:16
Policja ma laboratorium w kontenerze. Śmiejesz się, to zobacz co w środku
Aktualizacja: 2025-11-28T06:16:11+01:00
6:12
Kepler-56 pożarł własną planetę. Kanibal grasuje wśród gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-28T06:12:00+01:00
5:41
Znalazł tunel łączący czarne dziury. Broni go matematyka
Aktualizacja: 2025-11-28T05:41:49+01:00
20:56
Zrobili lokalizator dla całej rodziny. iOS? Android? Bez znaczenia
Aktualizacja: 2025-11-27T20:56:38+01:00
20:50
My tu gadu gadu, a ja tęsknię za GG. Messenger mnie wkurza
Aktualizacja: 2025-11-27T20:50:56+01:00
20:23
Czemu nie zainstalujesz Windowsa 11? Pół miliarda osób na nie
Aktualizacja: 2025-11-27T20:23:26+01:00
20:11
Bateria 10 000 mAh w smartfonie tuż tuż. Ci producenci są najbliżej
Aktualizacja: 2025-11-27T20:11:25+01:00
19:04
Zrobili zdjęcie, jak kurier z paczkami parkuje na chodniku. I się zaczęło
Aktualizacja: 2025-11-27T19:04:15+01:00
18:53
Mamy F35, nie mamy do nich rakiet. Kompromitujący stan się zmienia
Aktualizacja: 2025-11-27T18:53:45+01:00
18:12
Telefony Samsunga ze świetną zmianą. Galaxy w końcu w czerni
Aktualizacja: 2025-11-27T18:12:43+01:00
18:01
Gamingowy komputer na Black Friday. Oto nasze 5 propozycji od HIRO
Aktualizacja: 2025-11-27T18:01:21+01:00
17:51
Android ma nowy tryb hotspotu WiFi. Błyskawica, działa ze wszystkim
Aktualizacja: 2025-11-27T17:51:33+01:00
17:31
Jakość zdjęć w smartfonie wystrzeli. Jest przełom w technologii
Aktualizacja: 2025-11-27T17:31:13+01:00
16:59
Polski anioł stróż na Bałtyku za miliard złotych. Budowa ruszyła
Aktualizacja: 2025-11-27T16:59:39+01:00
16:09
Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie
Aktualizacja: 2025-11-27T16:09:59+01:00
15:55
Operatorzy na Black Friday. Darmowe GB i tańszy abonament do wzięcia
Aktualizacja: 2025-11-27T15:55:09+01:00
15:27
mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-11-27T15:27:28+01:00
15:17
Dzisiaj gramy w grę z buta. Kapitalny pomysł, chcę to
Aktualizacja: 2025-11-27T15:17:22+01:00
13:51
Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica wybrać? Sprawdź promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-27T13:51:27+01:00
13:45
Brakuje mi już słów na Facebooka. To straszne, jak nakręca znieczulicę
Aktualizacja: 2025-11-27T13:45:26+01:00
13:18
Kawaleria powietrzna ma nowe śmigłowce. Te piękne maszyny powstają w Polsce
Aktualizacja: 2025-11-27T13:18:36+01:00
11:36
Marsjańskie diabły pyłowe mają sekret. Usłyszeliśmy je pierwszy raz w dziejach
Aktualizacja: 2025-11-27T11:36:39+01:00
11:14
RegioJet ma problem z nową trasą w Polsce. Czesi zaliczają wtopę
Aktualizacja: 2025-11-27T11:14:34+01:00