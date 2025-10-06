#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Kraków odmładza tramwaje. Wiek taboru w końcu spadnie - jest data

Do nowych tramwajów wygodniej się wchodzi, oferują też większy komfort – w Krakowie już wiedzą, kiedy tabor będzie bardziej pachniał świeżością.

Adam Bednarek
krakow
REKLAMA

W rozmowie z lovekrakow.pl przedstawiciele krakowskiego MPK potwierdzili, że średni wiek wagonów tramwajowych wynosi 24,71 lat. To nienajgorszy rezultat – w Łodzi wynosi 30 lat – ale też daleko od najlepszych. W Warszawie przeciętny wagon dopiero wchodzi w dorosłość, bo ma niecałe 18 lat.

Z kolei z danych udostępnionych przez Wrocław wynika, że 43 proc. wrocławskich tramwajów ma mniej niż 10 lat. 31 proc. ma od 10 do 20 lat. Na torach można jednak też spotkać aż 52 pojazdy, które mają 40-50 lat. Stanowią 18 proc. całości.

REKLAMA

We Wrocławiu podkreślono, że "tramwaje są długowieczne, dlatego też wymiana taboru przebiega znacznie wolniej niż w przypadku autobusów". Co nie znaczy, że w ogóle się nie starzeją i niepotrzebne są nowe inwestycje.

W Krakowie szacują, że za kilka lat liczba nowych pojazdów będzie na tyle duża, że uda się obniżyć średnią wieku. Na początku 2029 r. przeciętny skład będzie liczyć ok. 21,50 lat.

Tramwaje przechodzą odmładzającą kurację, ale nie ma co szydzić ze staruszków

Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK, przekonuje, że podróżując po Krakowie nawet przeszło 25-letnimi składami, nie ma się poczucia powrotu do przeszłości. O wygodzie decyduje niska podłoga i klimatyzacja.

Zgadzam się z tym. Lubię używane łódzkie tramwaje, który przybyły do Łodzi z Niemiec. Są naprawdę wygodne, niegłośne i jakoś dziwnie bardziej przytulne niż niektóre nowe tramwaje, w których czasami – najprawdopodobniej za sprawą oświetlenia – można czuć się jak w przychodni.

Oczywiście to nie oznacza, że jestem wrogiem nowych pojazdów i chcę stawiać wyłącznie na te mające legendarną duszę. Po prostu niekoniecznie trzeba się bać składów z doświadczeniem, nierzadko ściąganych z zagranicy. Wcale nie tracimy, a wręcz przeciwnie, możemy zyskać, szczególnie gdy zastępują wagony z poprzedniej epoki.

REKLAMA

Tym bardziej że czasami ważniejszy niż wiek jest po prostu fakt, że tramwaj regularnie przyjeżdża. A z tym bywa problem. Jeden z łódzkich radnych zauważył, że na kluczowej linii dwa składy meldują się na przystanku niemal w tym samym czasie, a później przez 20 minut na peronie hula wiatr. Logicznym jest, że lepsza byłaby dla pasażerów większa częstotliwość i podział obowiązków. Cóż, nawet gdyby na tej linii jeździły pojazdy prosto z fabryki, pasażerowie mieliby z nich raczej mało pociechy.

Podobne problemy są pewnie też w innych miastach. Można cieszyć się z nowych pojazdów, ale co z tego, jeśli nie ma okazji się do nich wsiąść.

REKLAMA
Adam Bednarek
06.10.2025 15:09
Tagi: Komunikacja miejska
Najnowsze
13:48
Aplikacja Biedronki z nową funkcją. Wreszcie rozwiązali problem z papierem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:48:33+02:00
13:40
Najlepszy VPN w 2025 roku. 10 najlepszych VPN-ów wartych twoich pieniędzy
Aktualizacja: 2025-10-06T13:40:52+02:00
13:31
Czujesz to? Tak będziemy się dusić przez najbliższe miesiące
Aktualizacja: 2025-10-06T13:31:23+02:00
12:39
Spotify w jakości bezstratnej już w Polsce. Bierz telefon i odpalaj
Aktualizacja: 2025-10-06T12:39:06+02:00
12:31
Tak wygląda moneta z Trumpem. Żadna jednodolarówka nie budziła takich emocji
Aktualizacja: 2025-10-06T12:31:01+02:00
11:39
Zadał pytanie czatbotowi. Zdziwił się, gdy do domu zapukała policja
Aktualizacja: 2025-10-06T11:39:41+02:00
10:51
Rząd chce mieć operatora telekomunikacyjnego. Szykuje się wielkie przejęcie?
Aktualizacja: 2025-10-06T10:51:23+02:00
10:00
Ekran, który pokochasz. Huawei MatePad 12 X 2025 w teście
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
10:00
Niby taki sam, ale lepszy. Huawei Watch Ultimate 2 - nowości, które mnie zaskoczyły
Aktualizacja: 2025-10-06T10:00:00+02:00
9:04
HerbYourself - suplementacja nowej generacji, która zmienia rynek
Aktualizacja: 2025-10-06T09:04:00+02:00
9:02
Lotnisko Chopina nie doczeka setnych urodzin. To będzie smutny koniec
Aktualizacja: 2025-10-06T09:02:34+02:00
8:23
Jest potężny problem z urządzeniem twórców iPhone'a i ChataGPT. Zderzyli się ze ścianą
Aktualizacja: 2025-10-06T08:23:43+02:00
8:00
Jaki saturator do wody kupić? TOP 7 urządzeń na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-10-06T08:00:41+02:00
6:45
Mózg tworzy świat z iluzji. To oznacza, że żyjemy w fikcji
Aktualizacja: 2025-10-06T06:45:00+02:00
6:30
Holandia każe zmienić się Facebookowi i Instagramowi. Polska też powinna
Aktualizacja: 2025-10-06T06:30:00+02:00
6:15
Ludzie wracają do Windowsa 7. To protest przeciwko ubiciu Windowsa 10?
Aktualizacja: 2025-10-06T06:15:00+02:00
6:00
Przewaga kwantowa stała się faktem. Tym razem nikt jej nie podważy
Aktualizacja: 2025-10-06T06:00:00+02:00
5:45
Gazowanie wody saturatorem. Czym się różni różowa butla od niebieskiej?
Aktualizacja: 2025-10-06T05:45:00+02:00
19:23
Nostalgicy, to my mieliśmy rację - "kiedyś to było" okazuje się prawdą
Aktualizacja: 2025-10-05T19:23:13+02:00
18:38
Polska szkoła walki z systemem. Może w systemie kaucyjnym wcale nie chodzi o butelki i pieniądze
Aktualizacja: 2025-10-05T18:38:12+02:00
17:31
Klienci boją się, że mBank chce wiedzieć za dużo. Bank ma powód, by prześwietlać komputer
Aktualizacja: 2025-10-05T17:31:50+02:00
16:20
Norwegia wysyła nam swoje F-35 do pomocy. Elita NATO nad Polską
Aktualizacja: 2025-10-05T16:20:00+02:00
16:10
Wygląda jak UFO. Tajemniczy obiekt zauważony na poligonie w USA
Aktualizacja: 2025-10-05T16:10:00+02:00
16:00
Tajemniczy sygnał z kosmosu. Chińczycy: to może być tunel do innego wszechświata
Aktualizacja: 2025-10-05T16:00:00+02:00
7:55
Czy to jeszcze maszyna, czy już sztuczny człowiek? Mam ciarki ze stresu
Aktualizacja: 2025-10-05T07:55:00+02:00
7:44
Komputer, który działa na ciepło. "Nie ma żadnych odpadów energetycznych"
Aktualizacja: 2025-10-05T07:44:00+02:00
7:33
ChatGPT potrafi robić zakupy. Dasz mu dostęp do swojej kasy?
Aktualizacja: 2025-10-05T07:33:00+02:00
7:23
W 1977 r. przyszła wiadomość z kosmosu. W końcu wiemy, co to było
Aktualizacja: 2025-10-05T07:23:00+02:00
7:11
Którego nowego iPhone’a 17 kupić? Sprawdziliśmy wszystkie, żebyś ty nie musiał
Aktualizacja: 2025-10-05T07:11:00+02:00
7:01
Natychmiast wyłącz budzik. Twój organizm ci podziękuje
Aktualizacja: 2025-10-05T07:01:00+02:00
6:50
Baseus Inspire XH1. 9 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem
Aktualizacja: 2025-10-05T06:50:00+02:00
16:50
Chiny największym szkodnikiem kosmosu. Spójrzcie na te dane
Aktualizacja: 2025-10-04T16:50:00+02:00
16:40
Nowy Disney+ na TV. Wreszcie nie jak apka z muzeum
Aktualizacja: 2025-10-04T16:40:00+02:00
16:30
Gry furtką do naszych telefonów i komputerów. Koszmarna usterka
Aktualizacja: 2025-10-04T16:30:00+02:00
16:20
"AI to więcej miejsc pracy". Nie ufam ani jednemu słowu prezesa Nvidii
Aktualizacja: 2025-10-04T16:20:00+02:00
16:10
Microsoft zrezygnuje z gamingu? Mam dla was dwie turbo istotne liczby
Aktualizacja: 2025-10-04T16:10:00+02:00
16:00
Gry Xboxa kompletnie za darmo. Na pewno nie skorzystam
Aktualizacja: 2025-10-04T16:00:00+02:00
7:54
Wszechświat ma już pół życia za sobą. Wiemy, co stanie się później
Aktualizacja: 2025-10-04T07:54:00+02:00
7:44
Realme Watch 5. Wygląd premium, a cena zaskakuje mocno pozytywnie
Aktualizacja: 2025-10-04T07:44:00+02:00
7:30
Miałem tylko jeden powód picia wody butelkowej. Już nie istnieje
Aktualizacja: 2025-10-04T07:30:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA