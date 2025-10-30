Nie potrzebujesz nowej aplikacji do snu, tylko nowego materaca. Sprawdź, jak wybrać model, który zapewni Ci prawdziwą regenerację

Ale prawda jest taka, że nawet najlepsza aplikacja nie zastąpi… dobrego materaca. To właśnie on ma decydujący wpływ na to, czy rano budzisz się wypoczęty i pełen energii, czy raczej z uczuciem zmęczenia i bólem pleców. Sprawdź, jak wybrać materac, który naprawdę pomoże Ci się zregenerować.

Wybór odpowiedniego materaca a komfort snu

Materac to fundament zdrowego snu. Jego jakość i dopasowanie do indywidualnych potrzeb mają ogromne znaczenie dla regeneracji organizmu, krążenia oraz pracy mięśni i kręgosłupa. Zbyt miękki materac powoduje zapadanie się ciała i napięcie mięśni, zbyt twardy – ucisk i brak relaksu.

Dlatego kluczowe jest, by znaleźć model, który dopasowuje się do kształtu ciała, zapewnia stabilne podparcie i odpowiednią cyrkulację powietrza. Wybór materaca, który zapewni odpowiednie podparcie kręgosłupa, może jednak okazać się nie tak łatwym zadaniem. Do najważniejszych czynników wpływających na komfort snu należy wypełnienie materaca. Dziś omówimy rodzaje poszczególnych komponentów, sprawdź jaki materac wybrać, aby dobrze się wysypiać!

Czy jeden materac dla pary jest dobrym rozwiązaniem?

W przypadku materacy dla singli sytuacja jest całkiem prosta. Model należy dobrać do masy, budowy ciała oraz indywidualnych preferencji użytkownika. Co jednak zrobić w przypadku sypialni małżeńskiej? Zwłaszcza gdy jeden z partnerów to osoba o większej masie ciała? Niektórzy decydują się kupić dwa modele: np. mając łóżko 180x200 cm kupują jeden materac 90x200 cm dopasowany do lżejszej osoby, a drugi — dla cięższej. Takie rozwiązanie nie jest jednak idealne: po pierwsze trzeba znaleźć dwa modele o tej samej wysokości, a ponadto — pomiędzy materacami powstaje kłopotliwa przerwa.

Wybór jednego materaca wydaje się lepszą opcją, zwłaszcza jeśli to materac o wysokiej elastyczności punktowej. Dzięki niej powierzchnia materaca ugina się tylko tam, gdzie ciało wywiera nacisk, co oznacza, że ruch jednej osoby nie zaburza snu drugiej. Taki model dopasowuje się do naturalnych krzywizn kręgosłupa i zapewnia elastyczne podparcie obydwu partnerom!

Do łóżek dwuosobowych najlepsze są materace o wysokiej elastyczności punktowej (modele kieszeniowe lub materace z pianki lateksowej), a im więcej punktów podparcia - tym lepiej! W przypadku dużej różnicy w masie ciała pomiędzy partnerami dobrym rozwiązaniem będzie też model o dwóch twardościach.

Anita Sikora, ekspert ze sklepu Materace Dla Ciebie.

Jak wybrać materac dopasowany do moich potrzeb?

Od czego powinien zależeć dobór materaca? Dobry materac powinien być dopasowany nie tylko do łóżka, ale przede wszystkim do Ciebie. Przy wyborze zwróć uwagę na następujące aspekty:

Masa ciała: im wyższa waga, tym twardszy materac będzie lepszym wyborem. W przypadku par najlepiej dopasować twardość do cięższego użytkownika.

im wyższa waga, tym twardszy materac będzie lepszym wyborem. W przypadku par najlepiej dopasować twardość do cięższego użytkownika. Pozycja snu: osoby śpiące na boku powinny wybierać modele bardziej elastyczne (np. modele kieszeniowe lub materace z warstwą pianki termoelastycznej), a śpiące na plecach lub brzuchu – nieco twardsze. Tu dobrym wyborem będą także modele posiadające 7 stref twardości.

osoby śpiące na boku powinny wybierać modele bardziej elastyczne (np. modele kieszeniowe lub materace z warstwą pianki termoelastycznej), a śpiące na plecach lub brzuchu – nieco twardsze. Tu dobrym wyborem będą także modele posiadające 7 stref twardości. Preferencje dotyczące komfortu: jeśli lubisz uczucie „otulenia” to idealnym wyborem będzie pianka termoelastyczna. Jeśli z kolei często przegrzewasz się w trakcie snu, to wybierz materac z przewiewną pianką wysokoelastyczną lub najlepiej - pianką lateksową!

Materace piankowe i materace lateksowe

Materace piankowe to lekkie i elastyczne rozwiązania, które idealnie dopasowują się do kształtu ciała. Równomierne podparcie jest źródłem komfortowego snu. A jaki piankowy materac wybrać? Szczególnym rodzajem materacy piankowych są modele z pianki lateksowej. Wyróżniają się nie tylko wyjątkową trwałością i sprężystością. Naturalny lateks ma właściwości antyalergiczne i antybakteryjne oraz zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza. To świetny wybór dla osób ceniących higienę i trwałość.

Niestety, minusem modeli lateksowych jest ich wysoka cena. Osoby szukają komfortowego, ale bardziej przystępnego rozwiązania powinny zainteresować się modelami wykonanymi z pianki wysokoelastycznej, która zapewnia idealne podparcie, doskonałą oddychalność i jest niezwykle trwała.

Materace sprężynowe

Materace sprężynowe, zwłaszcza te o konstrukcji kieszeniowej, cieszą się ogromną popularnością. Każda sprężyna umieszczona jest w osobnej kieszeni, dzięki czemu materac reaguje punktowo – ugina się dokładnie tam, gdzie ciało wywiera nacisk, zapewniając równomierne rozłożenie ciężaru twojego ciała. Taka budowa gwarantuje doskonałą stabilność i izolację ruchów, co sprawia, że są idealne dla par. Dodatkowo materace sprężynowe cechują się świetną wentylacją, co wpływa na higienę i komfort snu.

Jaki materac kieszeniowy wybrać?

Materace kieszeniowe dostępne są w różnych wariantach twardości i wysokości, dzięki czemu łatwo dopasować je do indywidualnych potrzeb. Materac pocket z kokosem Morfeusz to jeden z najczęściej wybieranych modeli. To twardy model, który z pewnością warto wziąć pod uwagę, szukając materaca do swojej sypialni. Sprężyny kieszeniowe zapewniają wysoki komfort i higieniczne środowisko snu, a warstwa kokosowa jest gwarantem większej twardości materaca.

Dla alergików doskonałą propozycją może okazać się materac multipocket z lateksem i kokosem Horus, wyposażony w sprężyny kieszeniowe (w ilości 508 szt. sprężyn na m2), piankę lateksową i warstwę kokosową. Model ten posiada właściwości antybakteryjne, a ponadto charakteryzuje się doskonałą wentylacją przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego komfortu snu.

Gdzie kupić dobrze dobrany materac?

Wybór odpowiedniego materaca to decyzja na lata – dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Bez względu na to, czy wolisz piankę, czy sprężyny kieszeniowe – wybierz właściwego dostawcę. W sklepie Materace Dla Ciebie możesz liczyć na fachową pomoc ekspertów, którzy pomogą dopasować rodzaj oraz twardość materaca do twoich indywidualnych potrzeb. Warto wiedzieć, że sklep ten oferuje również możliwość bezpłatnego testowania materaca przez 30 dni w domowych warunkach, dzięki czemu na własnej skórze można przekonać się, czy dany model zapewnia oczekiwany komfort wypoczynku!

