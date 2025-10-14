HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości

Ładowanie...

Bezprzewodowe słuchawki HyperX Cloud Alpha 2 Wireless oraz mikrofon kardioidalny HyperX SoloCast 2 to dwie nowości dla graczy, jakie trafiły do naszej redakcji. Nowości cholernie ciekawe – zwłaszcza jeśli chodzi o słuchawki – dlatego chętnie pokażemy wam, co tym razem wykombinowali inżynierowie HyperX i jak ich niebanalne pomysły sprawdzają się w praktyce.

Słuchawki HyperX Cloud Alpha 2 Wireless działają do 250 godzin (!) na jednym ładowaniu. To absurd.

Nowy headset działa w dwóch trybach bezprzewodowych: Bluetooth oraz 2,4 Ghz. W tym drugim słuchawki porozumiewają się ze stacją bazową dołączoną do zestawu, działając do 250 godzin na jednym ładowaniu akumulatora. Absurdalnie świetny wynik, odstawiający konkurencję na wiele długości. Nauczony doświadczeniem, pytam: gdzie jest haczyk?

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - słuchawki z podłączonym mikrofonem

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - jakimś cudem działają do 250 godzin na jednym ładowaniu

Za haczyk należy uznać poziom głośności. W HyperX osiągnęli 250 godzin nieustannego działania w trybie 2,4 Ghz, ale z głośnością na poziomie 50%. Nie wiem jak wy, ale ja zazwyczaj korzystam ze słuchawek z suwakiem volume ustawionym na 70-80%. Z kolei im jest głośniej, tym większy drenaż akumulatora. Co za tym idzie, dla mnie te 250 godzin jest nieosiągalne.

Obliczając zużycie akumulatora na podstawie tygodnia ze słuchawkami, te będą mi działać przez 160 - 170 godzin na jednym ładowaniu. Mniej niż wartość deklarowana przez producenta, ale to i tak irracjonalnie świetny wynik. Inni producenci chwalą się, gdy ich headset działa 30, 40 czy 50 godzin. HyperX wywraca stolik, proponując graczom ładowanie raz na dwa miesiące, przy graniu minimum 3 godziny dziennie. Bez weekendowych przerw.

Korzystając z trybu Bluetooth + 2,4 Ghz, włączanego suwakiem na obudowie nausznika, czas działania ulega dodatkowemu skróceniu. Wedle moich estymacji wyniesie około 80 - 100 godzin. Mogę polegać tylko na prognozowanych wynikach, bo w ciągu tygodnia od wyjęcia ich z pudełka, słuchawki są nie do zajechania. Odmawiają rozładowania i grają beztrosko, jakby były na kablu.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - obicie nauszników jest z mikrofibry

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - kompletny zestaw przycisków i gniazd na obudowie

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless to zestaw wyróżniający się programowalną stacją bazową.

W pudełku ze słuchawkami, przewodami, przejściówką i pokrowcem znajdziemy również stację bazową, podłączaną do komputera lub konsoli kabelkiem USB. Taka stacja pełni rolę adaptera, łącząc się ze słuchawkami bezprzewodowo, w trybie 2,4 Ghz. Do tego otrzymała duże pokrętło regulacji oraz sześć programowalnych przycisków, o następujących funkcjach domyślnych:

wyciszenie mikrofonu

regulacja sidetone

regulacja głośności mikrofonu

regulacja chatmiksa

przycisk multimedialny

zmiana profili

Instalując oprogramowanie HyperX NGENUITY, można edytować funkcje przycisków oraz kolory stacji bazowej. Brzmi świetnie, gorzej działa w praktyce. Aplikacja Windows (wersji Mac brak) jest niedopieczona. Brakuje kilku możliwości, jak edycja barwy samych przycisków. Do tego stacja bazowa nie posiada wbudowanej pamięci, co za tym idzie, zapisanych profili oraz ustawień nie przeniesiemy później na konsolę. HyperX wciąż ma tutaj pole do popisu.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - stacja bazowa

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - stacja bazowa

Mimo tych mankamentów, stacja bazowa to strzał w dziesiątkę, przynajmniej z perspektywy komputerowego gracza. Urządzenie w kapitalny sposób wyświetla informacje o głośności, chatmiksie czy profilu dźwiękowym, korzystając z różnokolorowych diod. Dzięki stacji zawsze wiemy kiedy mikrofon jest wyciszony albo jakiego trybu aktualnie korzystamy. Szkoda tylko, że pełen potencjał tego gadżetu wciąż nie jest w pełni wykorzystany.

Wygoda, wytrzymałość i wszechstronność to największe atuty HyperX Cloud Alpha 2 Wireless.

Mamy do czynienia z jednymi z najwygodniejszych słuchawek dla graczy na rynku. Duża w tym zasługa nauszników z szeroką regulacją w pionie i poziomie, pozwalającą dobrze dopasować słuchawki do kształtu głowy. Spory zakres regulacji gwarantuje, że szerokie spektrum graczy może korzystać z tych słuchawek podczas długich, wielogodzinnych maratonów. Obicie nauszników wykonano z mikrofibry i chociaż wizualnie wygląda to średnio, tak poziom izolacji użytkownika jest rewelacyjny. Do tego uszy nie gotują się, mimo wielu godzin rozgrywki w Dying Light: The Beast.

Konstrukcja, chociaż aluminiowa na zawiasach i części pałąka, jest bardzo elastyczna. Słuchawki HyperX Cloud Alpha 2 Wireless można wyginać, skręcać i ściskać bez obaw, że coś pęknie. Trzymając headset w dłoniach czuć, iż mamy do czynienia z produktem, który wytrzyma lata. Także służąc młodszym graczom. To naprawdę przemyślana i solidna konstrukcja, kumulująca lata doświadczeń zgromadzonych przez ekipę HyperX w segmencie słuchawek.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - bogaty zestaw okablowania w zestawie. Jest nawet przejściówka USB

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - mikrofon jest porządny, ale nie wybitny

Dzięki trybom Bluetooth + 2,4 Ghz nowe Alphy zadziałają z praktycznie każdym urządzeniem. Komputerami, konsolami PlayStation, smartfonami, tabletami, telewizorami i tak dalej. Jeśli chcesz, odczepiasz podajnik z mikrofonem i zabierasz słuchawki na miasto, odtwarzając muzykę z iPhone'a. Chociaż HyperX się tym nie chwali, headset bez problemu sparujemy także ze Switchem. Z kolei fani analogowego brzmienia ucieszą się na wiadomość, iż słuchawki podłączymy kablem 3,5 mm. Mamy więc rozwiązanie totalne.

Pod względem brzmienia HyperX Cloud Alpha 2 Wireless to model znacznie bardziej uniwersalny od bazowych Chmurek.

Podstawowe Cloudy to słuchawki strojone typowo pod strzelaniny oraz gry akcji. Z kolei model HyperX Cloud Alpha 2 ma bardziej wyrównany profil. Środek nie jest tutaj tak pożerany i ma nieco więcej miejsca do zaistnienia. Dzięki temu dialogi oraz muzyka tła brzmią odczuwalnie lepiej. Co za tym idzie, słuchawki dobrze sprawdzą się także w grach RPG, przygodówkach oraz produkcjach z filmową narracją.

Do tego HyperX Cloud Alpha 2 to zestaw nieźle radzący sobie z muzyką, co bywa rzadkością w słuchawkach dla graczy. Wraca tutaj kwestia niezłej średnicy, dzięki której bardziej wymagająca gatunki, jak rock czy jazz, także brzmią nieźle. Słuchawki staną na wysokości zadania także podczas oglądania filmów i seriali. W tym aspekcie różnica na plus względem bazowych Cloudów jest od razu słyszalna.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - konstrukcja jest niezwykle solidna i wytrzymała

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless - stacja bazowa z wyłączonym podświetleniem

Warto dodać, że słuchawki wspierają autorski standard cyfrowego dźwięku przestrzennego HyperX, chociaż w moim przypadku klasyczne stereo spisuje się najlepiej. Za to weterani sieciowych strzelanin docenią ogrom możliwości konfiguracji dźwiękowej przestrzeni w aplikacji, mogąc wyciągać kroki przeciwników podczas rozgrywki. To jak najbardziej jeden z tych headsetów, który pozwala widzieć przez ściany.

HyperX Cloud Alpha 2 Wireless – najważniejsze cechy:

Do 250 godzin działania na jednym ładowaniu

Tryb 2,4 Ghz + Bluetooth (jednocześnie)

Konfigurowalna stacja bazowa dołączona do zestawu

Bardzo wygodna konstrukcja, świetnie leżą

Oprogramowanie wymaga poprawek

Duża wszechstronność, działa z masą urządzeń

Nie tylko FPS-y. Niezły profil audio z mocnym środkiem

Nauszniki z mikrofibry. Wyglądają średnio, działają świetnie

Mikrofon HyperX Solocast 2 jest mały, poręczny i działa praktycznie ze wszystkim.

Druga nowość w ofercie HyperX to mikrofon pojemnościowy SoloCast 2. To rozwinięcie bazowego modelu kardioidalnego sprzed kilku lat, z kilkoma ciekawymi ulepszeniami. W oczy rzuca się zwłaszcza zmieniona konstrukcja, ale także pod obudową doszło do zasadniczej modernizacji.

HyperX SoloCast 2 - nowy, niemal miniaturowy mikrofon dla graczy, twórców i streamerów

HyperX SoloCast 2 to mikrofon kardioidalny, niwelujący szumy otoczenia

Nowy mikrofon oraz statyw stanowią jedną bryłę, z regulowanym zawiasem pozwalającym dopasować ułożenie do kierunku rejestrowanego dźwięku. Zakres regulacji nie jest tak szeroki jak w poprzedniej wersji, nie ustawimy mikrofonu np. poziomo. W podstawie umieszczono za to gwinty mocujące 3/8 oraz 5/8, umożliwiające montaż urządzenia na wysięgniku. Stawiając mikrofon na blacie, jest stabilny, nie ma mowy o kołysaniu na skutek stukania w klawiaturę albo zamachów myszką.

W porównaniu do poprzednika, konstrukcja mikrofonu została drastycznie odchudzona. To wręcz urocze, jak mały jest HyperX SoloCast 2, oczywiście jak na pełnowymiarowy mikrofon USB dla twórców, streamerów i graczy. Trzymając go w dłoni, przypomina krótką rękojeść miecza świetlnego. Ten mikrofon bez problemu można zabierać w teren, nagrywając treści na eventowych wyjazdach oraz turniejach. Zajmuje bardzo mało miejsca, jest poręczny i potrzebuje wyłącznie kabla USB do działania.

Mimo małych wymiarów, pod obudową znajduje się kilka ciekawych rozwiązań.

HyperX SoloCast 2 nagrywa 24-bitowe audio z częstotliwością 96 kHz, w zakresie 20 Hz - 20 kHz. Wewnątrz mikrofonu umieszczono wbudowaną osłonkę pop-up oraz wbudowaną osłonę anty-wstrząsową. Dzięki temu użytkownik mikrofonu nie musi się niczym przejmować. Wystarczy, że podłączy urządzenie kablem USB i gotowe, można nagrywać. Nie tylko na Windowsie i Maku, ponieważ SoloCast 2 zadziała także w duecie z konsolami PlayStation.

HyperX SoloCast 2 – gwinty umożliwiające mocowanie na wysięgniku

HyperX SoloCast 2 świetnie spisuje się w duecie ze smartfonem. Można nagrywać w terenie

Producent nie wspomina o tym na opakowaniu, ale HyperX SoloCast 2 świetnie dogaduje się także z urządzeniami mobilnymi, jak smartfony oraz tablety. W połączeniu z niską masą tego urządzenia oraz jego kompaktowymi wymiarami, powstaje naprawdę niezły backupowy mikrofon do pracy w terenie, możliwy do trzymania w dłoni lub postawienia na dowolnej powierzchni bez dodatkowych akcesoriów.

Do tego czerwona dioda zawsze informuje nas, kiedy mikrofon rejestruje dźwięk, dzięki czemu nie ma mowy o pomyłkach i wpadkach. Z kolei powierzchnia dotykowa w górnej części obudowy pozwala natychmiast wyciszyć mikrofon, bez szukania odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych. Dodając do tego certyfikację Discorda oraz TimeSpeaka, mamy uniwersalny mikrofon bazowy, który spisze się nie tylko w pokoju gracza oraz twórcy, ale także jako backup w terenie.

HyperX SoloCast 2 - najważniejsze cechy:

Bardzo kompaktowy, poręczny mikrofon kardioidalny

Wbudowany statyw z funkcją odchylenia w 40 stopniach

Plug and Play - działa z PC, konsolami, smartfonami

Wbudowany filtr pop-op i system antywstrząsowy

Błyskawiczne wyciszanie dotykiem

Możliwość osadzenia na wysięgniku

Szymon Radzewicz 14.10.2025 15:57

