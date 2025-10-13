Twój dom zapomni co to kurz. ELECTROLUX Absolute Hygienic 800

Ładowanie...

Kurz zalegający w kątach mieszkania to nie tylko kwestia estetyki, czystości i komfortu, ale przede wszystkim zdrowia domowników. Nie jest tylko brudem, ale mieszanką mikroskopijnych cząstek, które powstają w naszym otoczeniu. Składają się niego martwe komórki skóry, włosy, sierść, roztocza, pyłki i zarodniki. Typowe mieszkanie codziennie mierzy się z przyrostem kurzu wielkości 0,5-1 g na mkw. Wydaje się to niedużo, ale kurz jest bardzo lekki, więc mówimy tutaj o sporej warstwie, głównie niewidocznej dla oka.

Kurz ma duży wpływ na zdrowie - jego składniki mogą zaatakować układ oddechowy i odpornościowy. Wywołują alergie, katar, swędzenie oczu i kaszel. Według badań ekspozycja na roztocza może zwiększać ryzyko wystąpienia alergii. Dla wielu z nas kontakt z kurzem oznacza kaszel, podrażnienie oczu oraz dróg oddechowych. Dlatego walka z nim jest kluczowa dla naszego samopoczucia, a jego brak stanowczo podnosi nam komfort życia. Jak się pozbyć kurzu? Trzeba mieć do tego odpowiedni odkurzacz i właśnie taki jest ELECTROLUX Absolute Hygienic 800.

ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 - absolutnie radzi sobie z kurzem

Dzieje się to za sprawą elektroszczotki HardFloor, która wychwytuje do 100 proc. kurzu z powierzchni twardych. Wystarczą dwa ruchy - w przód i w tył, żeby zobaczyć efekty. Dzięki podświetleniu LED precyzyjnie wskazuje, gdzie jest jeszcze kurz, żeby użytkownik mógł się go pozbyć. Jeżeli nie miałeś do tej pory odkurzacza z podświetleniem, to trochę ci zazdroszczę, bo żyjesz w pewnej nieświadomości. Gdy pierwszy raz użyłem elektroszczotki z LED, byłem w szoku, bo nie sądziłem, że tyle kurzu może leżeć na panelach, które wyglądały na czyste. ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 pozwoli ci zlokalizować kurz, a następnie pozbyć się go na stałe. Nie dość, że zobaczysz różnicę, to jeszcze poczuje ją twój organizm, który nie będzie narażony na ekspozycję zanieczyszczeń.

Odkurzacz dysponuje 6-warstwowym systemem filtracji NexGen, który wychwytuje do 99,99 proc. cząsteczek. Składa się z komory drobnych cząsteczek, filtra siatkowego, separatora wielocyklonowego, 2-warstwowego filtra progresywnego oraz filtra drobnych cząstek stałych. Technologia cyklonowa wykorzystuje siłę odśrodkową do perfekcyjnego oddzielania cząsteczek brudu od powietrza, a wszystkie filtry są zmywalne, co ułatwia konserwację.

Bezkompromisowa walka z kurzem to nie wszystko. ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 wspiera technologię aktywnego mopowania Power Mop+, za sprawą odpowiedniej elektroszczotki z dwoma dyskami wirującymi z prędkością 260 obrotów na minutę. Połączenie wysokich obrotów i unikalnej konstrukcji dysków, sprawia że odkurzacz poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi plamami. Zintegrowany zbiornik na wodę umożliwia precyzyjne spryskiwanie wyjątkowo odpornych zabrudzeń. To rozwiązanie ułatwia utrzymanie higieny, bo umożliwia nie tylko sprzątanie kurzu, ale również rozlanych płynów.

ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 - absolutnie bezobsługowy

Atutem odkurzacza jest zintegrowana stacja ZeroDust, która automatycznie, bezdotykowo i z dużą mocą opróżnia pojemnik odkurzacza. Dzięki temu nie macie żadnego kontaktu z kurzem, nawet podczas opróżniania pojemnika. To duży plus, bo wiele odkurzaczy na rynku wymaga ręcznego wysypywania zebranych odpadów, co kończy się tym, że i tak do waszych płuc trafiają mikrocząsteczki kurzu. Tymczasem odkurzacz ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 umożliwia przeprowadzenie całego procesu bez żadnej interakcji z kurzem. Wszystko, co usunie stacja ZeroDust, trafia do hermetycznego worka S-bag, którego pojemność wystarcza nawet na 8 tygodni sprzątania.

A to nie jedyne zalety stacji ZeroDust. Posiada miejsce do ładowania dodatkowej baterii, system czyszczenia filtrów i dodatkową filtrację usuwanych odpadów. Co więcej - podstawa stacji jest obrotowa w zakresie 360 stopni, dzięki czemu można ją lepiej dopasować do kształtu naszego pomieszczenia.

ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 - ma wszystko, to czego potrzebujesz

Wyposażenie odkurzacza imponuje. W zestawie sprzedażowym znajdziemy oprócz wspomnianej szczotki z podświetleniem LED oraz szczotki mopującej, kilka innych, które ułatwią utrzymanie czystości. Przyjrzyjmy się im bliżej. Posiadacze zwierząt ucieszą się z elektroszczotki PetPro+. Dzięki specjalnym włóknom czyszczącym i gumowym paskom skutecznie usuwa sierść z tkanin, dywanów i mebli. W każdym pomieszczeniu panuje czystość. Sam mam psa i doskonale wiem, że jego sierść jest absolutnie wszędzie, dlatego dostrzegam potrzebę posiadania tego typu końcówki.

Oprócz tego w pudełku znajdziecie uniwersalną szczotkę AllFloor, którą posprzątacie dosłownie każdą powierzchnię, ssawkę szczelinową, ssawkę do delikatnych powierzchni, szczotkę do kurzu, elastyczną końcówkę, zestaw dodatkowych filtrów, a także torbę do przechowywania akcesoriów. Tym samym ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 jest urządzeniem kompletnym, które odkurzy każdą powierzchnię i dotrze wszędzie, gdzie potrzeba.

A przy tym wszystkim ELECTROLUX Absolute Hygienic 800 jest po prostu elegancki

W dzisiejszych czasach odkurzacze nie są wstydliwie chowane gdzieś w rogu mieszkania, tylko pełnią również funkcję dekoracyjną. Dlatego design jest bardzo ważnym elementem, bo będziemy widzieć urządzenie nie tylko, gdy będziemy z niego korzystać, ale również, gdy będzie stał nieużywany. Kolor obudowy jest elegancki, jakość wykończenia jest godna segmentu premium, a sam odkurzacz po prostu cieszy oko.

Wybierz absolutną czystość z ELECTROLUX Absolute Hygienic 800

Decydując się na zakup tego odkurzacza dostajesz nie tylko czyste powierzchnie, ale również sposób na poprawę zdrowia użytkowników i zmniejszenie ich ekspozycji na szkodliwe pyłki zawarte w kurzu. Twój dom stanie się miejscem bez kurzu i alergenów, a wszystko za sprawą odkurzacza, który zadba o komfort twój i twojej rodziny.

Paweł Grabowski 13.10.2025 09:00

