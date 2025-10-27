Dlaczego warto wybrać smartfon z trybem Flex?

Zamiast ścigać się wyłącznie na moc procesorów i liczbę megapikseli, producenci szukają nowych form i funkcji, które realnie wpływają na wygodę użytkowania. Jedną z nich jest tryb Flex, dostępny w smartfonach Samsung z serii Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold, który zmienia sposób, w jaki korzystamy z telefonu.

Co to jest tryb Flex?

Tryb Flex wykorzystuje możliwość ustawienia smartfonu pod kątem. Wystarczy zgiąć telefon pod kątem 90 stopni1, by ekran automatycznie podzielił się na dwie części: górną do wyświetlania treści i dolną do sterowania.

To nie tylko efektowny trik – to nowy sposób interakcji z telefonem, który ułatwia korzystanie z wielu aplikacji bez potrzeby trzymania urządzenia w dłoni lub opierania go o coś.

Korzyści z codziennego użytkowania

1. Nagrywanie bez statywu. Chcesz nagrać rolkę na swój profil w social mediach, złożyć życzenia wideo albo uchwycić chwilę z dzieckiem bez pomocy drugiej osoby? Dzięki trybowi Flex jest to bardzo proste. Wystarczy złożony pod odpowiednim kątem1 smartfon umieścić na stabilnym podłożu. Nie potrzebujesz żadnego statywu – urządzenie samo się utrzyma w wybranej pozycji.

2. Wideorozmowy w trybie laptopa. Podczas wideorozmów online możesz rozłożyć telefon pod kątem i ustawić go np. na biurku. Górna część ekranu pokazuje rozmówcę, dolna pozostaje wolna – np. do robienia notatek. To wygodne i bardziej naturalne niż trzymanie telefonu w ręku np. przez 30 minut.

3. Sterowanie multimedialne. Oglądasz materiały wideo w trybie Flex? Wideo wyświetla się na górnej połowie ekranu, a dolna zamienia się w panel sterowania. Możesz przewijać, zmieniać ustawienia, włączać napisy – bez przesłaniania obrazu palcem.

4. Wielozadaniowość na nowym poziomie. Tryb Flex świetnie współpracuje z funkcją dzielenia ekranu – możesz oglądać transmisję meczu i jednocześnie przeglądać social media lub pisać wiadomości. To prawdziwa wygoda dla multitaskerów.

Tryb Flex – wygoda korzystania ze składanych smartfonów

Choć największe emocje wzbudza sama możliwość składania urządzenia, to tryb Flex w składanych smartfonach jest tym, co realnie wpływa na codzienną wygodę. To funkcja, która łączy mobilność ze swobodą użytkowania, a do tego sprawia, że telefon staje się bardziej „samowystarczalny”.

Nie musisz już opierać go o książki, nie potrzebujesz dodatkowych akcesoriów, nie musisz też trzymać go w ręku, gdy chcesz po prostu porozmawiać, coś nagrać lub obejrzeć film.

Przyszłość użytkowania? Już dziś dostępna

Składane telefony to przyszłość smartfonów dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tylko lepszego aparatu. Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold to urządzenia, które rozwijają się razem z potrzebami użytkownika, a Tryb Flex jest tego najlepszym przykładem: daje swobodę, jakiej wcześniej w smartfonie nie było.

Materiał przygotowany w ramach płatnej współpracy z Samsung Electronics Polska

1Tryb Flex jest obsługiwany przy kątach od 75° do 115°. Niektóre aplikacje mogą nie być obsługiwane w tym trybie. Zaleca się, aby w Trybie Flex telefon pozostawał nieruchomy.

Spiders Web 27.10.2025 07:17

