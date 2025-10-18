W polskich miastach śmierdzi na potęgę. Do akcji wysyłają drony
Brzydkie zapachy to coraz częstszy problem polskich miast. Sposoby na radzenie sobie z odorem są czasami nietypowe.
Na terenie Krakowa znacząco nasiliły się "incydenty odorowe", jak ujął to krakowski radny Łukasz Gibała. Cytowany przez portal lovekrakow.pl polityk alarmuje, że zjawisko "przybiera na sile zarówno pod względem częstotliwości, jak i zasięgu oddziaływania". Smród pojawia się w miejscach, gdzie wcześniej problemu z zapachami nie było.
Docierające do mieszkańców zapachy są tak intensywne, że przenikają nawet przez zamknięte okna budynków mieszkalnych, co w sposób istotny utrudnia codziennie funkcjonowanie dziesiątkom tysięcy mieszkańców Krakowa – przekazuje Gibała.
Miasto walczy z brzydkimi zapachami
Zdaniem wiceprezydenta Krakowa Stanisława Mazura sprawcą zamieszania mogą być zakłady, których działalność związana jest z emisją uciążliwych zapachów. Miasto jednak stara się kontrolować i walczyć z problemem. Nie jest to proste, bowiem zdaniem Mazura "uciążliwości zapachowe wciąż nie są uregulowane prawnie". Dotyka to więc całego kraju, bo "emisje zapachowe nie są zdefiniowane liczbowo, a ich ocena ma charakter indywidualny i subiektywny".
Jak sobie radzić? W Krakowie częściej myte są ulice. W powietrze wzbiły się też drony. Raz na jakiś czas urządzenia z powietrza prowadzą monitoring i sprawdzają, czy z zakładów nie wychodzą zapachy, przez które mieszkańcy muszą zatykać nos.
Takie reakcje spotykane są nie tylko w Krakowie. Czasami trudno wskazać winnego, a władze po prostu rozkładają ręce – tak było latem w Zgierzu. Nieraz winowajca jest znany, ale co z tego, skoro dalej działa, ku zmartwieniu żyjących w pobliżu. W Łodzi mieszańcy jednej z dzielnic od 2013 r. skarżą się na zapach palonej gumy, którego źródłem jest miejscowa fabryka. Udało im się doprowadzić do ograniczenia liczby godzin pracy fabryki w trybie awaryjnym, ale chcą pójść za ciosem i sprawić, aby zakład zmniejszył liczbę linii produkcyjnych. Wówczas, jak mówili członkowie stowarzyszenia w rozmowie z Radiem Łódź, sąsiedzi nie czuliby problematycznego zapachu.
W Szczytnie mieszkańcy o brzydkie zapachy podejrzewali niezadbany kanał, ale to nie rzeczka była źródłem "uprzykrzającego życie fetoru", jak ujął reporter TVP 3 Olsztyn. Sprawcą była uruchomiona przed laty przepompownia ścieków. Zabrakło odpowiednich filtrów, ale miasto zapowiedziało ich instalację po skargach.
Z kolei za nieprzyjemny zapach w niektórych częściach Olsztyna odpowiadali… rolnicy z okolicznych wsi. Dyżurny Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa tłumaczył Radiu Olsztyn, że rolnicy stosują "naturalny nawóz do użyźniania gleby". Zapach dociera do miasta wraz z wiatrem.
Specyfiką wsi tłumaczono brzydkie zapachy pochodzące z pól czy farm. Skarżyli się na nie nowi mieszkańcy, którzy przeprowadzili się z miast do mniejszych miasteczek. W niektórych przypadkach konieczna była interwencja sądu.
"Hałas, prace nocne podczas żniw czy zapachy są nierozerwalnie związane ze wsią i z działalnością rolniczą, a naszą rolą jest edukowanie i uświadamianie w tym zakresie" – komentował na antenie RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski.
To tylko pokazuje, że z brzydkimi zapachami jest podobny problem, co z hałasem. Czasami trudno jest wskazać konkretne źródło, a na dodatek w różnych miejscach ludzie skarżą się na zupełnie inne rzeczy.
Jedynym wyjściem bywa... ucieczka. Szkoła muzyczna w Pile musiała zmienić swoją siedzibę, bo już nie dało się znieść "uciążliwego, duszącego" zapachu. Co więcej, substancje chemiczne zagrażały też zdrowiu.