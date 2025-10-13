  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Człowiek jest najlepszym firewallem. Za nami Akademia cyberPEKAO

„Człowiek to najlepszy firewall” – pod takim hasłem odbyło się wydarzenie edukacyjne zorganizowane przez Akademię cyberPEKAO dla pracowników, klientów i partnerów Banku Pekao S.A.

7 października w centrali banku odbyło się wydarzenie, podczas którego swoją wiedzą dzielili się czołowi specjaliści z branży cyberbezpieczeństwa, zarządzania kulturą organizacyjną firmy oraz nowych technologii. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i analiza rzeczywistych przypadków cyberataków.

Prelekcje przeplatały się z panelami dyskusyjnymi. Pierwsze wystąpienie poświęcone zostało strategicznemu podejściu do cyberbezpieczeństwa. Wygłosił je Adam Lange, ekspert Threat Intelligence, specjalista od zagrożeń geopolitycznych i ich wpływu na systemy finansowe. „Jak atakują naprawdę – wewnętrzny widok z linii frontu” – pytał z kolei Adam Haertle, redaktor naczelny serwisu Zaufana Trzecia Strona.

W części panelowej przedstawiciele Banku Pekao dzielili się swoimi doświadczeniami. Marzena Mielecka, dyrektor Departamentu Zarządzania Rozwojem i Kultury Organizacyjnej opowiadała o działaniach edukacyjnych dla pracowników poświęconych bezpieczeństwu cyfrowemu. Akcent położyła na praktyczny wymiar takich szkoleń.

- Należy przedstawiać konkretne przykłady incydentów bezpieczeństwa. Im bardziej życiowa, osobista jest perspektywa tych zagrożeń, tym szybciej pracownicy zwrócą na nie uwagę wykonując obowiązki zawodowe. Mówię tutaj oczywiście o edukacji, jednak nie mniej ważne są zabezpieczenia, tworzenie systemów szybkiego ostrzegania, zwracanie uwagi nawet na najmniejsze sygnały. Czujność pracowników na małe problemy czy usterki mityguje ryzykowne sytuacje w przyszłości – mówiła.

Jan Maria Kowalski - dyrektor Biura Rozwoju Sztucznej Inteligencji wygłosił prelekcję poświęconą wpływie sztucznej inteligencji na bezpieczeństwo firm. Podkreślił, że AI pomaga analizować autentyczność wiadomości, weryfikować nadawcę i sprawdzać poprawność językową, która jest ważnym elementem badania prawdziwości otrzymanej informacji.

- Ponadto AI potrafi skutecznie rozpoznać materiały stworzone przez inne systemy sztucznej inteligencji, takie jak obrazy czy filmy. Rynek AI dynamicznie się rozwija, a firmy mogą wykorzystać jego potencjał nie tylko w obszarze bezpieczeństwa - na przykład do automatycznej analizy kontrahentów czy monitorowania transakcji - ale również w wielu innych dziedzinach. Przykładowo, wdrożenie rozwiązań opartych na AI pozwala na automatyzację procesów biznesowych, optymalizację zarządzania zasobami, usprawnienie obsługi klienta poprzez personalizację oferty, a także wspiera podejmowanie decyzji strategicznych dzięki zaawansowanej analizie danych. Sztuczna inteligencja otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości rozwoju, zwiększając ich konkurencyjność i efektywność działania – mówił Jan Maria Kowalski.

Wśród specjalistów, którzy wzięli udział w konferencji byli m.in.: Łukasz Krzykwa, dyrektor ds. Security Solutions Commercialization w polskim oddziale Mastercard Europe, Dariusz Walczak, dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Security Solutions na Polskę w Mastercard Europe, Izabela Taborowska, specjalizująca się w cyberbezpieczeństwie oraz budowaniu i rozwoju aplikacji oraz Michał Sajdak, twórca portalu branżowego Sekurak oraz założyciel firmy Securitum.

„Ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą robić kopić zapasowe” – mówili specjaliści. W swoich wystąpieniach i podczas dyskusji wspominali o dużych wyciekach danych. Podkreślali, że jedynie człowiek może ochronić przed atakiem – co tłumaczy hasło przewodnie Akademii mówiące, że to właśnie człowiek jest najlepszym firewallem.

 - Akademia cyberPEKAO to inicjatywa łącząca świat finansów, technologii oraz bezpieczeństwa cyfrowego, tworząca przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk z udziałem czołowych specjalistów w kraju. W obliczu rosnącej liczby cyberzagrożeń, które stają się nieodłącznym elementem współczesnej rzeczywistości, pragniemy wspólnie kształtować świadomość, dzielić się wiedzą oraz wyznaczać kierunki działań na rzecz bezpieczniejszej przyszłości. Hasło przewodnie tegorocznej edycji – „Człowiek to najlepszy firewall” - podkreśla fundamentalną rolę każdego z nas w ochronie cyfrowego świata – mówił Robert Mazur, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Banku Pekao S.A.

Bank Pekao od lat angażuje się w bezpieczeństwo cyfrowe

Bank Pekao szkoli nie tylko pracowników, ale i klientów. Dba o edukację cyfrową, udziela porad, ostrzega przed zagrożeniami. Akademia cyberPEKAO jest jednym z wielu aspektów działania banku w tym obszarze. Edukacja to jedno, ale kluczowe jest wdrażanie rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo danych i klientów. Bank Pekao wymienia tutaj logowanie dwuskładnikowe do serwisu Pekao24, zabezpieczenia kart płatniczych 3-D Secure, weryfikację tożsamości pracownika banku przez klienta czy tzw. ochronę behawioralną, która na bazie zachowania użytkownika potrafi wychwycić niestandardowe zdarzenia i wykrywać próby oszustw.

13.10.2025 12:00
