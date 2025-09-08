Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 

Ładowanie...

Supremo to przede wszystkim prostota i uniwersalność. Aplikacja działa na systemach Windows i macOS, oferując jednocześnie dedykowane klienty mobilne na Androida i iOS. Bez konieczności przekopywania się przez skomplikowane zapory sieciowe, konfiguracje VPN czy przestarzałe protokoły - z Supremo łączysz się błyskawicznie.

Pierwsze uruchomienie sprowadza się do pobrania pliku EXE (na Windowsie) lub DMG (na macOS), uruchomienia go i… już jesteś online. Dzięki technologii peer-to-peer połączenia są szybkie i stabilne, a w razie potrzeby możliwe jest też przekierowanie przez serwery Supremo - idealne rozwiązanie w przypadku dynamicznych adresów IP czy restrykcyjnych sieci firmowych.

Modele licencjonowania i ceny – kupujesz tylko to, czego naprawdę potrzebujesz

Jedną z największych sił Supremo jest pełna elastyczność licencjonowania. Licencje dostępne są w trzech wariantach czasowych: kwartalne, roczne oraz wieloletnie. Dzięki temu każdy - od małej firmy z kilkoma stanowiskami, przez freelancerów, aż po duże przedsiębiorstwa - znajdzie plan idealny dla siebie.

Cennik Supremo opiera się na liczbie jednoczesnych połączeń wychodzących. Nie ma znaczenia, ile razy zainstalujesz ten sam kod licencyjny – klucz licencji możesz wprowadzić na dowolnej liczbie komputerów czy urządzeń mobilnych. System zlicza tylko RZECZYWISTE, współbieżne sesje. Potrzebujesz nagle dwóch dodatkowych połączeń? Dokupujesz je na dowolny okres i… gotowe. Transparentność i brak ukrytych kosztów to filary tej oferty.

Dostępne są trzy główne plany: Solo (1 jednoczesne połączenie), Business (3 jednoczesne połączenia) oraz Professional (3+ jednoczesnych połączeń z zaawansowanymi funkcjami RMM i zarządzania zespołem). Ceny zaczynają się już od 98 euro rocznie dla planu Solo, a plan Business to koszt 178 euro rocznie - znacznie mniej niż u konkurencji oferującej podobne funkcje. Co więcej, dodatkowe połączenia można dokupować w jednostkach po 39 euro rocznie lub 13 euro kwartalnie, co pozwala na precyzyjne skalowanie kosztów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

Szczególną zaletą Supremo jest brak ograniczeń dotyczących liczby urządzeń - jedna licencja może być aktywowana na nieograniczonej liczbie komputerów, smartfonów czy tabletów. Serwery Supremo kontrolują wyłącznie liczbę aktywnych, jednoczesnych sesji, nie licząc instalacji czy użytkowników. To oznacza, że możesz zainstalować Supremo na wszystkich firmowych laptopach, stacjach roboczych i urządzeniach mobilnych, płacąc tylko za rzeczywiście używane połączenia równoczesne - idealne rozwiązanie dla firm z rotacyjnym personelem czy sezonowymi pracownikami zdalnym.

Supremo Mobile - zdalny pulpit w kieszeni

W świecie, gdzie praca zdalna i mobilność to codzienność, aplikacja Supremo Mobile staje się must-have dla każdego, kto chce mieć dostęp do swoich maszyn na wynos.

Na iOS i Androidzie instalacja zajmuje dosłownie chwilę: pobierasz aplikację z App Store lub Google Play, wpisujesz ID i hasło komputera, i już możesz przeglądać pulpit swojego biurka na ekranie telefonu czy tabletu. Pełna obsługa klawiatury, gestów wielodotykowych oraz tryb skalowania pozwalają na wygodną pracę nawet na małej przekątnej. Co więcej aplikacja jest lekka i energooszczędna - nie musisz obawiać się, że podczas sesji telefon padnie w połowie zadania.

Zastosowania Supremo Mobile:

Praca w podróży: edytujesz dokumenty, konfigurujesz serwery czy prezentujesz slajdy klientom prosto z kabiny samolotu.

Szybki dostęp do zdalnych biurek: zapomniałeś pliku na firmowym komputerze? Bez problemu ściągniesz go na smartfon.

Monitoring i nadzór: zerknij na pulpit maszyny produkcyjnej lub stacji serwerowej, gdy zajdzie pilna potrzeba.

Supremo Mobile Assist - wsparcie techniczne w nowej odsłonie

Choć Supremo Mobile robi wrażenie, to jego młodszy brat - Supremo Mobile Assist - skradł serca administratorów i helpdesku. Ten dedykowany klient na Androida (wersja 7.0 i nowsze, w tym Android 14) umożliwia nie tylko podgląd ekranu zdalnego urządzenia, ale też pełną kontrolę nad nim - tak, jak gdybyś siedział z telefonem w ręce użytkownika.

Supremo Mobile Assist

Supremo Mobile Assist oferuje:

Pilotowanie ekranu w czasie rzeczywistym - przesuwaj palcem, stukaj, przybliżaj i oddalaj, otwieraj aplikacje i wpisuj tekst.

Przekierowanie plików - prześlij użytkownikowi niezbędne dokumenty lub pobierz logi diagnostyczne.

Zdalne instalowanie i odinstalowywanie aplikacji - błyskawiczne wdrażanie poprawek i aktualizacji.

Bezpieczeństwo - wszystkie połączenia są szyfrowane end-to-end, a dostęp możliwy wyłącznie po wprowadzeniu ID i jednorazowego hasła.

Przykłady zastosowań w praktyce? Dobry dział wsparcia to taki, który nie boi się wyzwań - nawet gdy przyczyną błędu jest aplikacja użytkownika z innej strefy czasowej. Z Mobile Assist naprawisz problem bez zmuszania użytkownika do długiej sesji telefonicznej pełnej niezrozumiałych terminów.

Oprócz tego deweloperzy mogą w locie testować nowe wersje aplikacji na rzeczywistych urządzeniach użytkowników, zbierając dane z debugera i logów. To skraca cykl wydawniczy i minimalizuje ryzyko wystąpienia krytycznych błędów po wdrożeniu.

Supremo Mobile Assist

Dodatkowo sprawdzi się w szkołach, firmach czy sklepach - wszędzie tam, gdzie jest dużo telefonów, tabletów czy urządzeń POS. Aktualizacje, konfiguracja ustawień czy czyszczenie cache zrobione zdalnie to ogrom oszczędności czasu i zasobów.

Supremo to nie kolejny, ciężki kombajn do zdalnego sterowania

To lekki, intuicyjny i - przede wszystkim - elastyczny zestaw narzędzi, od desktopu, poprzez urządzenia mobilne, aż po zaawansowane wsparcie techniczne z pomocą Supremo Mobile Assist. Wybierasz tylko liczbę jednoczesnych połączeń, okres licencji i… ruszasz w świat. Z Supremo świat naprawdę staje się mniejszy.

Czy to naprawa błędu o trzeciej nad ranem, szybka prezentacja dla ważnego klienta, czy zarządzanie setkami sklepów - z Supremo każda z tych operacji to pestka. Pobierz, wypróbuj i… nie pozwól, by granice urządzeń ograniczały twoją produktywność.

Maciej Gajewski 08.09.2025 10:01

Lokowanie produktu : Nanosystems

