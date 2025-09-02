/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice

Kiedy internetowy tłum biegnie spalić ofiarę na stosie, nawet nie zdaje sobie sprawy, kogo może po drodze stratować. I chyba specjalnie się tym nie przejmuje.

Adam Bednarek
Afera z czapką pokazuje jak bezlitosne i ślepe jest współczesne polowanie na czarownice
REKLAMA

Nagrania obiegły cały świat. Młody kibic sięga po czapkę przekazywaną przez tenisistę Kamila Majchrzaka, ale szybszy jest mężczyzna, który swoim refleksem mógłby zawstydzić nawet sportowca. Przyłapany na gorącym uczynku dorosły błyskawicznie zostaje namierzony. Od dawna wiadomo, że antybohaterem jest Piotr Szczerek, a dziś wiemy nie tylko to, czym się zajmuje, ale też gdzie mieszka i za ile postawił dom.

REKLAMA

Delikatnie mówiąc swoim zachowaniem polski biznesmen raczej nie mógł przysporzyć sobie sympatii, ale znam gorsze występki. Spokojnie, nie pcham się na stos, można odłożyć pochodnie – po prostu widziałem, do czego zdolni są nawet dorośli ludzie, kiedy na koncertach odbiera im rozum i walczą o koszulkę idola czy przepychają się, żeby przybić piątkę ze znanym piłkarzem i poprosić go o autograf czy piłkę.

Zachowanie było niezbyt rozsądne, to fakt, ale reakcja internetu jest wręcz wprost nieproporcjonalna do czynu

W sieci szybko ukazało się rzekome oświadczenie prawnika, mętne i absurdalne, co tylko dodało oliwy do ognia. Tyle że nie było prawdziwe. Internetowy tłum, który na stosie miał biznesmena, pobiegł po kancelarię, by i ją spalić ku uciesze tłumu. Nie przeszkodził fakt, że oskarżenie było fałszywe.

Firma wydała oświadczenie, że nie ma nic wspólnego ani z biznesmenem, ani z jego spółką, ale było już za późno, mleko się rozlało. Negatywne opinie w Google jeszcze wiszą, podobnie jest na portalu GoWork. "Widząc butę jednego z prawników broniącego człowieka od czapki, nie chcę mieć nic wspólnego z tą firmą" – to tylko jeden z przykładów krytycznego komentarza, który dalej można przeczytać.

Sprawa została zgłoszona administratorowi portalu GoWork oraz właściwym organom ścigania. Wraz z r. pr. Jakubem Jędrzejakiem podejmujemy wszelkie dostępne kroki prawne w celu wyjaśnienia tej sytuacji i ochrony dobrego imienia Kancelarii.

Pozostaje trzymać kciuki, by kancelarii udało się odkręcić negatywne komentarze. Ale czy czas i środki będzie miał np. szef firmy z Sieradza, którą też obrzucono jedynkami? Tu niepotrzebne było nawet podszywanie się pod kogokolwiek – po prostu nazwa przedsiębiorstwa brzmi podobnie do firmy prowadzonej przez "złodzieja czapki".

W innym przypadku wystarczyło mieć to samo nazwisko, aby nagle twój biznes został w sieci zrównany z ziemią. Można się tłumaczyć, wyjaśniać, że to pomyłka, może ktoś nawet złą opinię skasuje. Ale kto za pół roku widząc obniżoną średnią będzie pamiętał o czapce i zagłębiał się w szczegóły? Widocznie firma słaba, trzeba wybrać konkurencję.

Polski miłośnik tenisowych czapek zastąpił na stosie parę, która przyłapana została na koncercie Coldplay

Kiedy wszyscy zobaczyli, że uchwyceni na telebimie nie chcą przyznawać się do znajomości, zaczęło się wielkie śledztwo. Na jaw wyszło, że to żadne szczęśliwe, dobre małżeństwo, a para kochanków. Sami sobie winni, powiedział internet, bo przecież kto pokazuje się w miejscu publicznym z osobą, z którą zdradza partnerkę. I to usprawiedliwienie wystarczyło, by wejść z buciorami w czyjeś prywatne życie, uczynić z tego sprawę publiczną numer jeden.

"Mamy tu jak na dłoni egzorcyzmowanie własnych grzeszków, zaniechań i kłamstw poprzez głośne potępianie innego. Wiadomo: nic tak nie dezynfekuje sumienia jak afektowane oburzenie cudzymi niecnymi postępkami" – pisał w swoim felietonie na łamach "Tygodnika Powszechnego" Tomasz Stawiszyński.

Brzmi znajomo?

Może nie każdy w ten sposób próbuje odreagować fakt, że swego czasu zabrał dziecku cukierka albo zjadł ostatni kawałek ciasta, który nie był naszykowany dla niego, ale skala zjawiska dotycząca feralnej czapki jest zastanawiająca.

REKLAMA

Trudno usprawiedliwiać zachowanie biznesmena, lecz pytanie "co dalej?" nasuwa się samo

Co, gdy dojdzie do naprawdę nieprzyjemnego, niewłaściwego, groźnego zdarzenia? Już teraz lincz trudno powstrzymać, a fala gniewu zabiera nawet tych, którzy nie mają ze sprawą nic wspólnego. A to tylko przechwycona czapka.

Z jaką łatwością to wszystko przychodzi. Jest winny, więc trzeba go ukarać. Na ślepo, szybko, bezwzględnie, póki obok siebie mamy tych, którzy myślą podobnie i gotowi są do działania, a stos płonie. Choć o to akurat najmniej trzeba się obawiać – rozniecić ogień akurat najłatwiej.

REKLAMA
Adam Bednarek
02.09.2025 16:32
Tagi: HejtInternetMedia społecznościowe
Najnowsze
16:13
InPost pozywa Allegro. Wybucha polska korpo-wojna o miliony
Aktualizacja: 2025-09-02T16:13:22+02:00
15:35
Miał AirTaga w walizce. Potem znalazł ludzi we własnych ubraniach
Aktualizacja: 2025-09-02T15:35:20+02:00
15:19
YouTube sprawdza, czy waszej "rodzinie" należy się Premium
Aktualizacja: 2025-09-02T15:19:02+02:00
14:45
Polska największym wygranym SAFE. Zazdrość w innych stolicach
Aktualizacja: 2025-09-02T14:45:22+02:00
13:48
Zrobią pływającą fotowoltaikę w… kopalni. Brzmi dziwnie, ale ma działać
Aktualizacja: 2025-09-02T13:48:34+02:00
13:34
Touch ID wraca, ale nie tam, gdzie myślisz. I to w składanym iPhonie
Aktualizacja: 2025-09-02T13:34:51+02:00
12:00
Samsung daje 6 lat wsparcia za 600 zł. Ten Galaxy może namieszać
Aktualizacja: 2025-09-02T12:00:33+02:00
11:26
Polski bank wypuszcza własnego bota. Zaskakujący ruch
Aktualizacja: 2025-09-02T11:26:13+02:00
10:29
Poznań podnosi stawkę. Tanie życie w mieście już się skończyło
Aktualizacja: 2025-09-02T10:29:07+02:00
9:51
Siedzisz, korzystasz z WiFi, ale nie zamawiasz kawy? Hola, hola - i tak zapłać
Aktualizacja: 2025-09-02T09:51:29+02:00
9:21
YouTube wciska ci automatyczne tłumaczenia? Masz na to dwa wyjścia
Aktualizacja: 2025-09-02T09:21:06+02:00
8:53
Algorytm zdecyduje, czy zasługujesz na leczenie. Co może pójść nie tak?
Aktualizacja: 2025-09-02T08:53:42+02:00
8:03
Powstał symulator polskiego kuriera. Tak absurdalne, że brzmi jak hit
Aktualizacja: 2025-09-02T08:03:42+02:00
6:55
Grawitacja działa inaczej, niż sądziliśmy. Naukowcy są w szoku
Aktualizacja: 2025-09-02T06:55:00+02:00
6:30
Poczuliście już różnicę? Po wakacjach wreszcie wróciła normalność
Aktualizacja: 2025-09-02T06:30:00+02:00
6:20
Nowy etap wsparcia NATO. Holenderskie F-35 już w Polsce
Aktualizacja: 2025-09-02T06:20:00+02:00
6:10
Magia z MIT. Ten materiał może odmienić przyszłość recyklingu
Aktualizacja: 2025-09-02T06:10:00+02:00
5:40
Ludobójstwo w pikselach. Hell is Us zmienia myślenie o tym, czym jest gra 18+
Aktualizacja: 2025-09-02T05:40:00+02:00
21:23
Tani i z gigantyczną baterią. Wygląda drogo, ale kosztuje grosze
Aktualizacja: 2025-09-01T21:23:59+02:00
19:38
Windows z nowymi skrótami klawiszowymi. Lista nowości jest jeszcze dłuższa
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:54+02:00
19:38
Hell is Us szokuje brutalnością – recenzja gry, której nie zapomnę latami
Aktualizacja: 2025-09-01T19:38:00+02:00
18:30
Rzucają wyzwanie gigantom. W Europie startuje nowa platforma smart home
Aktualizacja: 2025-09-01T18:30:02+02:00
17:29
To najwyższy budynek w Polsce. Tyle trzeba zapłacić za spektakularne widoki
Aktualizacja: 2025-09-01T17:29:35+02:00
17:23
mObywatel ma nową funkcję. Kartkę i długopis możesz zostawić w domu
Aktualizacja: 2025-09-01T17:23:45+02:00
17:21
Nowy rok szkolny z Allegro. Te gadżety to niezbędnik każdego ucznia
Aktualizacja: 2025-09-01T17:21:07+02:00
17:20
Czegoś takiego ten biznes nie pamięta. PlayStation i Xbox wspólnie na social mediach
Aktualizacja: 2025-09-01T17:20:11+02:00
15:59
OpenAI i Anthropic przeprowadziły testy bezpieczeństwa swoich czatbotów. Wyniki były bombowe
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:33+02:00
15:59
Masz ten powerbank? Natychmiast go sprawdź, bo może wybuchnąć
Aktualizacja: 2025-09-01T15:59:00+02:00
15:36
Wojsko wyjechało na ulice. Jest ważny apel
Aktualizacja: 2025-09-01T15:36:59+02:00
14:46
Samolot z szefową Europy musiał lądować awaryjnie. Rosja znowu miesza w GPS
Aktualizacja: 2025-09-01T14:46:07+02:00
14:34
Apple umieszcza cztery urządzenia na czarnej liście. Już ich nie naprawisz
Aktualizacja: 2025-09-01T14:34:39+02:00
14:04
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy
Aktualizacja: 2025-09-01T14:04:25+02:00
13:25
System kaucyjny startuje, ale nie wszyscy gotowi. Co sklep, to inna strategia
Aktualizacja: 2025-09-01T13:25:28+02:00
12:14
Dziś wieczorem szukaj zorzy nad Polską. Czeka nas prawdziwe widowisko
Aktualizacja: 2025-09-01T12:14:41+02:00
11:48
Wielkie ucho, mapa życia i mundury z czujnikami. Oto nowości dla polskiego wojska
Aktualizacja: 2025-09-01T11:48:37+02:00
11:24
Ta wyspa zarabia fortunę na dwóch literkach. Lepszy biznes niż turystyka
Aktualizacja: 2025-09-01T11:24:51+02:00
10:01
Huawei Watch D2 doczekał się nowej wersji i nauczył nowej sztuczki, ale nie musisz go wymieniać
Aktualizacja: 2025-09-01T10:01:32+02:00
9:20
Śmiałeś się z tych lekcji na informatyce. Teraz to przepustka do Doliny Krzemowej
Aktualizacja: 2025-09-01T09:20:31+02:00
8:52
iPhone'y w Polsce przejmują amerykański standard. Problem w tym, że nie wszyscy są gotowi
Aktualizacja: 2025-09-01T08:52:09+02:00
7:42
Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express
Aktualizacja: 2025-09-01T07:42:32+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA