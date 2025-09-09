REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko

Jeździ, lata, strzela, dowiezie ciężkie zaopatrzenie - oto polski system dronowy Kuna. Pierwsze egzemplarze trafiły właśnie na testy do polskich żołnierzy.

Bogdan Stech
Pierwsze roboty Kuna w rękach polskich żołnierzy. Nowa era armii właśnie się rozpoczęła
REKLAMA

Bezzałogowe Lądowe Systemy Uzbrojenia Kuna w rękach polskich żołnierzy - taką informację podał w serwisie X Cezary Tomczyk, wiceminister Obrony Narodowej.

Na mocy umowy podpisanej 22 lipca 2025 r. z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, do 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej trafiły pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia Kuna. Od dziś żołnierze na poligonie OSWPL Orzysz, po specjalistycznych szkoleniach, rozpoczynają ich użytkowanie i testy - napisał Cezary Tomczyk.

REKLAMA

Potrwają one do 31 października, a ich celem będzie opracowanie nowych taktyk, technik i procedur bojowego wykorzystania bezzałogowych systemów uzbrojenia.

Bezzałogowy Lądowy System Uzbrojenia Kuna.

Testy mają również na celu zebranie doświadczeń i przekazanie ich producentom, tak aby udoskonalić konstrukcję bezzałogowców i jeszcze lepiej dostosować ją do wymagań żołnierzy – przyszłych użytkowników sprzętu. To kolejny krok w unowocześnianiu polskiej armii i budowaniu przewagi technologicznej na współczesnym polu walki - dodał wiceminister.

Kuna na gąsienicach

Koncepcja systemu Kuna opiera się na integracji technologii dronów powietrznych z bezzałogowymi pojazdami naziemnymi, co umożliwia zdalne i precyzyjne operowanie pojazdem w trudnym lub niebezpiecznym terenie.

Sercem systemu Kuna jest dron na gąsienicach o tej samej nazwie. Ten bezzałogowy pojazd stanowi mobilną bazę, która może być zdalnie sterowana przez żołnierza lub działać w trybie autonomicznym.

Zarówno programowanie trasy, jak i zdalne sterowanie mogą odbywać się za pośrednictwem drona z powietrza. Wyposażony w czujniki LIDAR, kamery i inne systemy wykrywania, Kuna potrafi samodzielnie omijać przeszkody, co sprawia, że potrafi ominąć rozbity pojazd lub zwalone drzewo.

Bezzałogowy Lądowy System Uzbrojenia Kuna w wersji cargo.

Gąsienice zapewniają wysoką mobilność, umożliwiając poruszanie się po nierównym, piaszczystym, błotnistym, a nawet skalistym terenie, gdzie kołowe pojazdy mogłyby mieć problemy.

Pojazd Kuna może być łatwo dostosowany do różnych zadań dzięki modułowej konstrukcji. Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej przedstawia go na zdjęciach uzbrojony w 12,7 mm wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-B i granaty dymne oraz w wersji cargo.

Raven, latające wsparcie żołnierza

System Kuna to jednak nie tylko dron na gąsienicach. W zestawie działa również dron Raven. Został on zaprojektowany i zmodyfikowany na podstawie doświadczeń wyniesionych z konfliktu w Ukrainie. Raven jest wszechstronnym narzędziem, które doskonale sprawdza się w trudnych warunkach, umożliwiając skuteczne działania tam, gdzie tradycyjne rozwiązania mogą być niewystarczające lub zbyt ryzykowne.

Dzięki zdolności do przenoszenia ładunku o masie do 12 kg może dostarczać kluczowe wyposażenie i zaopatrzenie bezpośrednio do żołnierzy na pierwszej linii, a także po zamontowaniu odpowiedniego sprzętu, ostrzelać przeciwnika, albo zamienić się w zwiadowcę.

Dron ma masę startową wynoszącą 24 kg i wyposażony jest w zaawansowane systemy nawigacyjne oraz sztuczną inteligencję, co umożliwia autonomiczne prowadzenie misji nawet w środowiskach, gdzie sygnał GPS jest niedostępny lub zakłócony.

Bezzałogowy Lądowy System Uzbrojenia Kuna.

Właśnie dlatego Raven został wyposażony w system nawigacji odniesieniowej, który wspomaga nawigowanie w środowiskach pozbawionych dostępu do tradycyjnych systemów GNSS. Jak pokazał konflikt w Ukrainie, sygnały GNSS są często zakłócane jak i spoofowane, co wymusza instalację alternatywnej nawigacji, łatwej w integracji z kontrolerami lotu.

Zasięg sterowania do 15 km oraz możliwość operacji w trybie BVLOS (Beyond Visual Line of Sight - poza kontakt wizualny) pozwalają na monitorowanie rozległych terenów z bezpiecznej odległości. Dron jest zdolny do lotu przez maksymalnie 1 godzinę z prędkością do 45 km/h, a jego zaawansowane systemy stabilizacji pozwalają na precyzyjne działania nawet przy silnych wiatrach do 17 m/s.

REKLAMA

Raven został wyposażony w systemy umożliwiające łatwe zarządzanie częstotliwościami, sterowaniem oraz przesyłaniem obrazu i telemetrii. To również odpowiedź na doświadczenia wyniesione z konfliktu w Ukrainie, gdzie wojna częstotliwości oraz przeciwdziałanie środkom WRE (Walka Radioelektroniczna) stanowią kluczowy element użytkowania bezzałogowców.

Miejmy nadzieję, że testy systemu Kuna w Wojsku Polskim zakończą się pomyślnie, a drony te znajdą zastosowanie w naszej armii.

REKLAMA
Bogdan Stech
09.09.2025 18:37
Tagi: Drony wojskowepolskaWojsko
Najnowsze
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
15:49
Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują
Aktualizacja: 2025-09-09T15:49:54+02:00
14:06
Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”
Aktualizacja: 2025-09-09T14:06:56+02:00
13:28
Tu stanie drugi polski atom? Mówią: "nasze miejsce jest lepsze niż dobre"
Aktualizacja: 2025-09-09T13:28:34+02:00
12:05
Niesamowite zdjęcia polskich samolotów rządowych. Ujawniono ich tajną broń
Aktualizacja: 2025-09-09T12:05:46+02:00
11:42
Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz
Aktualizacja: 2025-09-09T11:42:02+02:00
11:39
Kupujesz jeden odkurzacz, dostajesz siedem. Musiałem sprawdzić, czy to prawda
Aktualizacja: 2025-09-09T11:39:02+02:00
10:30
Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej
Aktualizacja: 2025-09-09T10:30:55+02:00
9:52
Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"
Aktualizacja: 2025-09-09T09:52:05+02:00
9:05
Smart zamek od Yale. Jest tańszy od dwóch gier na konsolę - i chcę kupić
Aktualizacja: 2025-09-09T09:05:43+02:00
8:36
Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania
Aktualizacja: 2025-09-09T08:36:11+02:00
7:54
OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę
Aktualizacja: 2025-09-09T07:54:16+02:00
6:58
Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:58:00+02:00
6:55
Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych
Aktualizacja: 2025-09-09T06:55:00+02:00
6:08
Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:08:00+02:00
5:43
Nie wszyscy od razu rzucą się na nowe skanery. Na lotniskach dalej zdenerwują limity
Aktualizacja: 2025-09-09T05:43:00+02:00
22:12
iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą
Aktualizacja: 2025-09-08T22:12:38+02:00
20:57
OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę
Aktualizacja: 2025-09-08T20:57:08+02:00
20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 
Aktualizacja: 2025-09-08T20:45:24+02:00
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA