Nie wyobrażam sobie już życia bez robotów sprzątających. Te nie tylko świetnie radzą sobie ze odkurzaniem podłóg oraz z dywanów, ale do tego czyszczą też kafelki w łazience i mopują całe mieszkanie. Nowoczesne sprzęty tego typu potrafią też sprawnie sprzątać w rogach, omijać przeszkody, pokonywać progi i wjeżdżać pod meble o naprawdę niskim prześwicie.

Odkurzacze automatyczne nie są jednak w stanie dostać się wyżej, więc nie odkurzą fotela ani kanapy, więc do posprzątania całego mieszkania potrzebny jest pełnoprawny odkurzacz. Dziś nie musi on być jednak ogromnym pudłem, które trzeba za sobą ciągnąć po całym mieszkaniu. Świetnie sprawdzają się odkurzacze pionowe, takie jak Roborock F25 Ultra zaprezentowany właśnie na targach IFA 2025.

Roborock F25 Ultra - specyfikacja

Nowe urządzenie poszerza portfolio odkurzaczy sprzątających na sucho i na mokro od tego producenta, w którym znajdowały się już wcześniej F25 i F25 Combo. Ta seria jako pierwsza w ofercie Roborocka pozwala na sprzątanie zarówno z użyciem ciepłej wody, jak i pary. Pozwala to usuwać uporczywe plany bez stosowania żrących chemikaliów.

Jak działają VaporFlow i WaveFlow w Roborock F25 Ultra?

W pozbywaniu się plam i zarazków pomaga technologia VaporFlow, dzięki której Roborock F25 Ultra generuje sześć strumieni pary wodnej o temperaturze 150 stopni Celsjusza. Producent obiecuje, że jej negatywny wpływ na podłogi jest minimalny, nawet jeśli mówimy o delikatnym drewnie.

Innym rozwiązaniem jest WaveFlow, czyli mycie plam wodą o temperaturze 86 stopni Celsjusza, co ma usuwać 100 proc. tłuszczu, który mógł skapnąć na podłogę w trakcie gotowania. Pomaga w tym siła docisku do podłoża na poziomie 33N, a za wciąganie brudu do środka odpowiada silnik zapewniający moc ssania na poziomie 22 tys. Pa.

Dzięki temu wszystkie zabrudzenia mają być usuwane po jednym przejeździe po powierzchni, bez potrzeby szorowania po podłodze przód-tył po kilka razy. W wykrywaniu zabrudzeń pomaga niebieskie podświetlenie, które pomaga nam dostrzec brud znajdujący się przed głowicą odkurzacza.

Co jeszcze potrafi Roborock F25 Ultra?

Mówimy tutaj o odkurzaczu pionowym, który potrafi pracować w poziomie dzięki rozwiązaniu o nazwie FlatReach 2.0. Zawias pozwala położyć go na płasko i wjechać pod meble z prześwitem o wysokości zaledwie 12,5 cm. Moc ssania przy tym pozostaje na stałym poziomie. Urządzenie waży przy tym 5,6 kg i 7,24 kg ze stacją dokującą, która pozwala naładować akumulator do pełna w 4 godziny.

W manewrowaniu głowicą odkurzacza pomaga z kolei SlideTech 2.0, czyli technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do sterowania dwoma kółeczkami, co ułatwia prowadzenie w narożnikach i dookoła przeszkód. Roborock F25 Ultra radzi sobie również z plączącymi się włosami dzięki technologii JawScrapers inspirowanej zębami rekina.

Firma zadbała też o to, aby urządzenie było możliwie bezobsługowe za sprawą systemu filtrów. Wedle zapewnień producenta ma to sprawić, że rurki w środku nie zatkają się przez co najmniej trzy lata od zakupu. Odkurzacz sam się przy tym czyści oraz suszy w temperaturze 95 stopni Celsjusza. Suszenie można realizować na dwa sposoby - albo w trybie szybkim (5 minut), albo cichym (pół godziny, poniżej 53 dBA).

Roborock F25 Ultra - cena i dostępność

A ile za taki sprzęt jak Roborock F25 Ultra trzeba zapłacić? Producent wycenił go w Europie na 799 euro. Czekamy teraz na polskie ceny, gdyż urządzenie trafi do sprzedaży już w tym miesiącu.

Piotr Grabiec 04.09.2025 14:45

