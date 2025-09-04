Philips Hue właśnie zmienił twoje światła w czujniki. Będziesz chciał kupić tę czarną skrzynkę

Ładowanie...

Ta funkcja to Hue MotionAware, ale... po kolei.

Hue Bridge Pro, czyli... co?

Czyli nowa bramka Hue, która z pozoru od poprzednika różni się głównie kolorem. W praktyce jednak zmian jest dużo więcej.

Pierwszą, która rzuca się w oczy, jest liczba obsługiwanych świateł. W przypadku poprzedniej wersji było to 50 świateł i 12 akcesoriów, natomiast obecnie jest to "ponad 150" i "ponad 50". Drugą nowością ma być wydajność, ale żeby nie wchodzić w nudne kwestie - Bridge Pro ma być po prostu wyraźnie szybszy pod każdym względem od "cywilnej" odmiany.

Z drobnych zmian - Bridge Pro będzie obsługiwał łączenie się z siecią domową przez Wi-Fi, oprócz standardowego połączenia kablowego.

Tym, co może jednak zrobić największą różnicę, jest Hue MotionAware.

Jest to rozwiązanie, które - według zapowiedzi - ma pozwolić wykorzystać światła Hue jako... czujniki ruchu. Zgodnie z deklaracjami MotionAware ma umożliwić stworzenie monitorowanych stref ruchu w pomieszczeniach z 3 lub 4 światłami.

Co ciekawe, nowa funkcja nie wymaga zakupu nowych świateł - zostanie ona wprowadzona w ramach aktualizacji, choć oczywiście niezbędna będzie nowa bramka. Poza tym jednak przeważająca większość już obecnych na rynku urządzeń ma działać z MotionAware, a listę znanych wyjątków można sprawdzić tutaj.

W skrócie - macie mostek Pro i żarówki albo inne światła Hue - prawdopodobnie macie też nową funkcję z czujnikami ruchu.

I jak działa MotionAware?

Wykorzystując standard komunikacji Zigbee (w przeciwieństwie do WiZ, które do podobnego rozwiązania wykorzystuje WiFi), a raczej zmiany poziomu sygnału, co - według producenta - ma wystarczyć, żeby wykryć ruch. Właśnie z tego powodu większość świateł Hue może obsługiwać nową funkcję - nie wymaga to żadnych nowych podzespołów, a wykluczone są jedynie te urządzenia, które po prostu technicznie nie poradziłyby sobie z nowością.

Jeśli natomiast chodzi o stronę użytkową, to z poziomu aplikacji będziemy mogli wybrać pomieszczenie, w którym chcemy utworzyć strefy ruchu, następnie wybieramy światła, które mają działać jak czujniki ruchu, a potem "kalibrujemy" obszar, po prostu... wychodząc z niego.

Dla tak utworzonych scen możemy potem ustawić wybrane przez nas automatyzacje, uwzględniając m.in. do 10 przedziałów czasowych dla różnych akcji. Niekoniecznie trzeba przy tym ograniczać się do sterowania światłami - można np. wysyłać sobie powiadomienia/alarmy, aczkolwiek ta funkcja wymaga już subskrypcji.

Z innych informacji, które podaje Philips, warto wiedzieć, że wszystkie światła muszą być podłączone do jednego mostka i jednego wirtualnego domu, liczba podłączonych świateł w pomieszczeniu to minimum 3 i powinny być od siebie umieszczone w odległości 1-7 metrów. Rozwiązanie też powinno być używane głównie we wnętrzach, choć zastosowanie zewnętrzne "jest technicznie możliwe, ale nie jest rekomendowane".

Wady? Chociażby takie, że światła Hue nie mają czujnika natężenia światła - w przeciwieństwie do czujników ruchu Hue czy nawet innych, tańszych producentów. To z kolei sprawia, że automatyzacja ograniczająca się do włączenia świateł, ale tylko wtedy, kiedy jest odpowiednio ciemno, nie będzie możliwa do utworzenia bez dodatkowych czujników - albo ustawienia "na oko" przedziałów czasowych.

Z aktualnych informacji wynika też, że dla pojedynczego mostka Pro możemy ustawić tylko 4 takie strefy i dodatkowo nie da się ich - choć to raczej stan przejściowy - "wypchnąć" do innych aplikacji jako stref ruchu/czujników ruchu.

Opcja zmiany istniejących żarówek w czujnik ruchu wydaje się jednak na tyle kusząca, że kto wie - może Bridge Pro będzie moim następnym zakupem od Hue. A potem... się zobaczy.

Piotr Barycki 04.09.2025 16:39

