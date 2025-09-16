Od teraz bramy garażowe mają swoje święto. To pomysł polskiej firmy

Ładowanie...

Firma Wiśniowski - polski lider w produkcji bram, drzwi, okien i ogrodzeń, działający od 36 lat - zorganizowała w swojej siedzibie konferencję prasową. I miała ku temu dobry powód.

Wiśniowski to potężny producent i eksporter - zatrudnia ponad 2200 osób i każdego dnia wytwarza ok. 500 bram garażowych. Podczas konferencji firma podkreślała swoją rolę innowatora, który „wyznacza standardy” w branży.

REKLAMA

Na spotkaniu przedstawiono dwutorowe podejście firmy do bezpieczeństwa. Z jednej strony - zaawansowane zabezpieczenia mechaniczne, zwieńczone nowym pakietem antywłamaniowym RC2.

Z drugiej - cyfrowe rozwiązania w ramach ekosystemu Wiśniowski Connected, czyli aplikacji zmieniającej smartfon w centrum zarządzania domem. Wydarzenie było też okazją do ogłoszenia nowej międzynarodowej inicjatywy branżowej. Jakiej?

Nowa tradycja. Albo nowe święto?

Kulminacyjnym i symbolicznym punktem konferencji było oficjalne ogłoszenie dnia 18 września Międzynarodowym Dniem Bramy Garażowej.

Z wielką przyjemnością chciałabym ogłosić 18 września Międzynarodowym Dniem Bramy Garażowej – zakomunikowała Agata Stachoń, kierownik komunikacji marki.

Inicjatywa ta, zapoczątkowana przez firmę Wiśniowski, ma na celu „stworzenie corocznej okazji do rozmów z klientami na temat bezpieczeństwa ich posesji, garaży oraz właściwej konserwacji bram”.

Często możecie spotkać się, chociażby w social mediach z informacją, że Wiśniowski wyznacza standardy. Można pomyśleć, że jest to po prostu jakieś hasło lub slogan, ale musicie wiedzieć o tym, że to są fakty – podkreślano podczas prezentacji.

I fakt, już w 1989 r. wprowadziła na polski rynek pierwszą bramę automatyczną, a w 2024 r. zaprezentowała pierwszą polską bramę garażową standardowo wyposażoną w technologię Smart.

O co chodzi w poziomie zabezpieczeń RC2?

Interesującym elementem konferencji był wykład Andreasa Schmida, eksperta z europejskiego instytutu IFT Rosenheim. Przedstawił statystyki włamań w Polsce i Niemczech, wskazując ciekawy trend: chociaż ogólna liczba włamań spada, rośnie natomiast wartość kradzionego mienia.

Garaże, piwnice i poddasza stają się coraz częstszym celem włamywaczy. Współczesne garaże przestały być jedynie miejscem do parkowania samochodu. Coraz częściej przechowujemy w nich sprzęt o znacznej wartości, taki jak rowery i hulajnogi elektryczne, kosiarki, drogie elektronarzędzia czy motocykle. Wartość wyposażenia przeciętnego garażu, nie wliczając samochodu, oszacowano na około 5000 euro, a nierzadko kwota ta jest znacznie wyższa.

Andreas Schmid szczegółowo omówił europejskie normy dotyczące zabezpieczeń antywłamaniowych, w szczególności normę EN 1627, która definiuje klasy odporności (RC).

Proces certyfikacji jest niezwykle rygorystyczny i obejmuje trzy kluczowe etapy: próby statyczne, polegające na nacisku siłownikami z siłą 3 kN; próby dynamiczne, symulujące kopnięcie za pomocą 50-kilogramowego wahadła; oraz próby manualnego włamania, podczas których doświadczony technik laboratoryjny ma zaledwie 3 minuty na sforsowanie bramy przy użyciu określonego zestawu narzędzi.

Co istotne, prelegent z IFT Rosenheim wyjaśnił, że pierwotnie norma EN 1627 wykluczała ze swojego zakresu bramy, co stworzyło niebezpieczną lukę w certyfikacji. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku opracowano nowe, dedykowane normy, które stosują te same, rygorystyczne metody badawcze, umożliwiając certyfikowanie bram garażowych w klasach odporności, takich jak RC2.

Firma Wiśniowski zaprezentowała swoje rozwiązanie w tym zakresie - opatentowany pakiet antywłamaniowy RC2. Jest to w pełni autorski mechanizm, nad którym przez kilkanaście miesięcy pracował zespół ponad 20 inżynierów. Pakiet ten został z sukcesem certyfikowany przez instytut IFT Rosenheim. Co ważne, brama wyposażona w to rozwiązanie z zewnątrz nie różni się niczym od standardowej.

Punktem kulminacyjnym prezentacji był pokaz na żywo, w trakcie którego na scenie pojawił się ekspert od "niekonwencjonalnych wejść" – rabuś, którego zadaniem było sforsowanie bramy. Wyposażony w zestaw narzędzi zgodnych z normą RC2, z odpowiednią precyzją i determinacją godną profesjonalisty zaczął testować najsłabsze punkty konstrukcji, próbując podważyć narożniki i uchylić górny panel.

Prawie zajęło nam to 6 minut, czyli dużo więcej niż zakłada norma. No i oto macie państwo na własne oczy dowód na to, że nasza brama zdała egzamin. Można powiedzieć, że pozostała niewzruszona – podsumował prowadzący.

Czas ataku znacznie przekroczył standardowe 3 minuty wymagane podczas certyfikacji.

Technologia stojąca za pakietem RC2 opiera się na autorskim, opatentowanym mechanizmie ryglowania. Składa się on z zespołu specjalnie wzmocnionych rygli, które wchodzą w dedykowane uchwyty. Największym wyzwaniem projektowym była precyzyjna synchronizacja wysuwania i chowania rygli z pracą napędu. Ze względów bezpieczeństwa, w bramie wyeliminowano tradycyjny sznurek do awaryjnego rozblokowania napędu.

W zamian brama z pakietem RC2 jest wyposażona w specjalny pręt (korbę) do awaryjnego rozblokowania mechanizmu od wewnątrz garażu. System posiada również zabezpieczenie uniemożliwiające manipulację tym mechanizmem z zewnątrz.

Ta cecha konstrukcyjna prowadzi do ważnego ograniczenia: pakiet RC2 nie jest zalecany do garaży, które nie posiadają dodatkowego, osobnego wejścia, gdyż montaż zewnętrznego mechanizmu awaryjnego obniżyłby skuteczność zabezpieczeń.

Inteligentny dom w praktyce: aplikacja Wiśniowski Connected

Drugim filarem bezpieczeństwa prezentowanym na konferencji były rozwiązania cyfrowe, skupione wokół aplikacji Wiśniowski Connected.

Pokażemy państwu dzisiaj, jak z każdego telefonu możemy zrobić centrum zarządzania domem, aby nasze życie było komfortowe, spokojne i bezpieczne – zapowiedział Wiesław Noga, menadżer produktu.

Aplikacja pozwala na zarządzanie wszystkimi produktami firmy – bramami, roletami, drzwiami – z poziomu smartfona, bez konieczności instalowania dodatkowych przewodów. Wystarczy domowa sieć Wi-Fi, aby w prosty sposób, poprzez zeskanowanie kodu QR, połączyć urządzenia z aplikacją.

Prawdziwa siła aplikacji tkwi w możliwości tworzenia spersonalizowanych akcji, tzw. scenariuszy, które automatyzują codzienne czynności. Zaprezentowano kilka przykładów: akcja Powrót do domu pozwala jednym kliknięciem otworzyć bramę wjazdową, garażową i podnieść rolety na zadaną wysokość. Funkcja Wentylacja delikatnie uchyla jedynie panel bramy, zapewniając cyrkulację powietrza bez tworzenia na dole szczeliny.

Aplikacja oferuje również zaawansowane funkcje zarządzania dostępem. Umożliwia udzielanie uprawnień innym osobom, na przykład członkom rodziny czy sąsiadom, w trzech elastycznych trybach: ilościowym (na określoną liczbę użyć, idealne dla kuriera), czasowym (na określony przedział dat i godzin) lub stałym.

System prowadzi również 30-dniowy rejestr zdarzeń, pokazując, kto i kiedy otwierał lub zamykał poszczególne urządzenia, rozróżniając nawet użycie aplikacji od tradycyjnego pilota. Kluczową zapowiedzią dotyczącą rozwoju aplikacji jest planowana integracja z systemami Android Auto i CarPlay.

Pracujemy nad rozwiązaniami w kierunku obsługi z Android Auto i CarPlay. Tak, będzie to rozwiązanie dostępne, praktycznie telefon będzie na naszym ekranie samochodu – potwierdził Wiesław Noga.

REKLAMA

Podkreślono również wysoki poziom cyberbezpieczeństwa: komunikacja jest szyfrowana, system zgodny z RODO, a autorska droga radiowa 868 MHz do tej pory nie została złamana.

Wasz dom zna wasz rytm, a my po prostu dodaliśmy do tego wszystkiego odrobinę inteligencji, żeby za wami nadążył – podsumowano filozofię systemu.

REKLAMA

Oliwier Nytko 16.09.2025 21:31

Ładowanie...