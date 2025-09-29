Najnowszy iPhone 17: gdzie w dobrej cenie można kupić wszystkie odmiany?

Ładowanie...

Kiedy Steve Jobs w 2007 roku pokazał światu pierwszy model, nie każdy przypuszczał, że jego premiera wyznaczy kierunek całej branży mobilnej na kolejne dekady. Każda kolejna generacja iPhone’a stawała się wydarzeniem nie tylko w świecie technologii, ale i w kulturze masowej. Sprzęt do dziś wzbudza emocje i ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników (niektórzy wymieniają iPhone’y na nowe przy okazji każdej premiery, od niemal dwóch dekad), jak i przeciwników, zwykle korzystających z urządzeń z systemem Android.

Najnowsza premiera także wzbudziła wielkie zainteresowanie. Kilka dni temu Apple wprowadził do sprzedaży w Polsce najnowsze modele - iPhone 17, 17 Pro oraz 17 Pro Max. Postawiono na jeszcze większą wydajność, wytrzymałość i nacisk na ochronę środowiska, nie zapominając o nowych funkcjach, które realnie ułatwiają codzienne życie.

Siedemnastą odsłonę można poznać na pierwszy rzut oka

Nowe iPhone’y zachowują charakterystyczną estetykę Apple'a, ale widać od razu, że mamy do czynienia z nowym sprzętem - kto kupi 17-stkę szybko, ten może się wyróżnić. Obudowa wykonana jest z materiałów bardziej odpornych na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Warstwa Ceramic Shield 2 ma zapewniać nawet trzykrotnie większą wytrzymałość w porównaniu z poprzednią generacją. Urządzenia spełniają normę IP68, co oznacza odporność na pył i wodę, choć – jak zawsze przypomina producent - ochrona ta nie jest stała i może z czasem słabnąć.

Nowością są też kolory. iPhone 17 dostępny jest m.in. w czerni, lawendzie, gołębim, szałwii i bieli, a wersje Pro wyróżniają się bardziej elegancką paletą, w tym nowym odcieniem pomarańczowego.

Ekran: jeszcze jaśniejszy i bardziej płynny

Wyświetlacz od dawna jest jednym z najmocniejszych punktów iPhone’ów i w tym roku nie jest inaczej. Wszystkie modele wyposażono w Super Retina XDR z częstotliwością odświeżania 120 Hz, co oznacza jeszcze bardziej płynne przewijanie, animacje i komfort podczas grania.

Rozmiary ekranów różnią się w zależności od wersji. Przy modelach iPhone 17 i 17 Pro to 6,27 cala, a przy iPhone 17 Pro Max – 6,86 cala.

Wyświetlacz ma zaokrąglone rogi i imponującą rozdzielczość 2622 × 1206 pikseli, dzięki czemu obraz jest niezwykle szczegółowy, a kolory – nasycone i realistyczne.

Aparaty: trzy razy 48 megapikseli

Fotografia mobilna to pole, na którym producenci smartfonów od lat rywalizują najzacieklej. Apple w iPhonie 17 Pro i Pro Max wprowadził potrójny system aparatów 48 Mpix, wzbogacony o nowy algorytm przetwarzania obrazu. Użytkownik ma do dyspozycji obiektywy o różnych ogniskowych, co pozwala na bardziej kreatywne kadrowanie.

Standardowy iPhone 17 otrzymał zestaw podwójnych aparatów 48 Mpix, który również oferuje tryb makro, zdjęcia portretowe, HDR i nagrywanie wideo w jakości 4K Ultra HD. Aparat przedni ma 18 Mpix i przysłonę f/1,9, co oznacza lepsze zdjęcia selfie w trudniejszych warunkach oświetleniowych.

Wydajność i AI

Sercem nowych iPhone’ów jest procesor Apple A19 - w wersji Pro sześciordzeniowy, w podstawowej pięciordzeniowy. To jednostka, która ma zapewnić jeszcze wyższą wydajność przy niższym zużyciu energii. Dodajmy do tego system iOS 26 oraz nową warstwą funkcji sztucznej inteligencji, czyli Apple Intelligence.

W skład tego pakietu AI wchodzą liczne funkcje - m.in. tłumaczenia na żywo w aplikacjach Telefon i FaceTime (na razie w wybranych językach), inteligentne sugestie wprowadzania tekstu, a także personalizacja ustawień urządzenia pod kątem nawyków użytkownika. Na razie system działa w wersji beta i nie we wszystkich regionach, ale pokazuje, w jakim kierunku Apple zamierza rozwijać iPhone’y.

Poza tym Apple chwali się, że iPhone 17 Pro oferuje nawet 20-krotnie szybszy transfer danych przez USB-C w standardzie USB 3 (w porównaniu z USB 2). To szczególnie ważne dla profesjonalistów, którzy na co dzień pracują z dużymi plikami wideo czy zdjęciami RAW.

Bateria i ładowanie - szybciej i dłużej

Czas pracy na baterii od zawsze budzi duże emocje. Apple zapewnia, że iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max oferują zauważalnie lepszą efektywność energetyczną. Akumulator litowo-jonowy ma 3692 mAh pojemności nominalnej i wytrzymuje ponad 1000 cykli ładowania.

Szybkie ładowanie pozwala uzyskać 50 proc. energii w zaledwie 20 minut, oczywiście przy użyciu odpowiedniej ładowarki (USB-C 40 W z dynamiczną regulacją mocy). Obsługiwane jest także ładowanie bezprzewodowe MagSafe.

Ekologia - recykling i nowe standardy

Apple coraz mocniej akcentuje swoje zaangażowanie w ochronę środowiska. W nowych iPhone’ach zastosowano więcej metali z recyklingu - zarówno w bateriach, jak i w magnesach czy płytkach drukowanych. Opakowanie wykonano w 100 proc. z włókien, bez plastikowej folii.

Gdzie kupić nowe iPhone’y?

Dla jednych iPhone pozostanie symbolem statusu, dla innych – po prostu najlepszym narzędziem do pracy i rozrywki. Jedno jest pewne: każdy nowy model przyciąga uwagę całego technologicznego świata. Nie inaczej jest teraz.

Gdzie można kupić nowe sprzęty firmy Apple? Warto zwrócić uwagę na ofertę RTV Euro AGD. Są tam już dostępne wszystkie modele, czyli iPhone 17, iPhone 17 Pro oraz iPhone 17 Pro Max, w dodatku w bardzo dobrych cenach. Jeśli planowałeś wymianę telefonu - nie czekaj dłużej!

Mikołaj Adamczuk 29.09.2025 14:02

Lokowanie produktu : RTV Euro AGD

