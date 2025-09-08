Ładowanie...

HAMMER zadebiutował na rynku jako submarka polskiego MyPhone’a, ale z biegiem lat się usamodzielnił. Stał się też takim synonimem dla smartfonów do zadań specjalnych, które cechują się ogromną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne - a niektóre modele projektowane są z myślą o zastosowaniach wojskowych. W przyszłym roku jej oferta rozszerzy się z kolei o kolejne produkty z serii HAMMER VENTUS. W końcu dowiedzieliśmy się o niej czegoś więcej.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce HAMMER:

REKLAMA

HAMMER VENTUS na targach IFA 2025

HAMMER VENTUS: elegancja w parze z wytrzymałością

Smartfony marki HAMMER kojarzą się przede wszystkim ze wzmocnionymi obudowami o bardzo charakterystycznym designie, czyli z rogami pokrytymi grubą gumą oraz bardzo pojemnymi akumulatorami. Sprawdzają się dzięki temu idealnie zarówno na placu budowy, jak i podczas wymagającej wyprawy w góry. Firma wyszła jednak z założenia, że nie każdy potrzebuje aż tak bezkompromisowego sprzętu.

HAMMER VENTUS to nowa linia urządzeń kierowana z kolei do tych osób, które potrzebują sprzętu wyglądającego elegancko, ale jednocześnie cechującego się ponadprzeciętną wytrzymałością. W jej ramach przygotowano trzy urządzenia. Do sprzedaży trafią przy tym w 2026 r., ale mieliśmy już okazję się im przyjrzeć, gdyż były prezentowane na targach IFA 2025 w Berlinie.

Na linię HAMMER VENTUS składają się urządzenia z trzech kategorii, począwszy od smartfonów

Jaką specyfikację mają smartfony HAMMER VENTUS?

W ofercie marki HAMMER pojawią się dwa telefony o identycznej specyfikacji, które będą różniły się kolorem - dostępne będą warianty niebieski oraz biały. W obu przypadkach dostajemy wzmocnioną obudowę spełniającą wymagania normy IP68, w której zmieścił się 6,77-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FHD+.

HAMMER VENTUS wyposażony jest przy tym w aż 108-megapikselowy aparat główny wykonujący zdjęcia nocne ze stabilizacją obrazu, dodatkowy 8-megapikselowy obiektyw na pleckach oraz 32-megapikselowy aparat do selfie. Za wydajność odpowiada z kolei procesor Mediatek Dimensity 7100X.

1 / 2

W specyfikacji smartfona HAMMER VENTUS znalazło się również 8 GB pamięci operacyjnej, 256 GB pamięci wewnętrznej. Do tego mamy modem 5G z obsługą trybu Dual-SIM oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ładowany z mocą 45 W. Wszystkimi podzespołami zarządza przy tym system operacyjny Android 16.

Muszę przyznać, że urządzenia robią świetne wrażenie na żywo niezależnie od wersji kolorystycznej. Wyglądają naprawdę elegancko i przyjemnie leżą w dłoni, ale fakt, iż ich producentem jest HAMMER sprawia, że mniej obawiałbym się wypuścić takie urządzenie z dłoni niż klasyczny telefon.

1 / 4

HAMMER VENTUS to w dodatku nie tylko smartfony

Wraz z telefonami pojawiły się również smartwatche HAMMER VENTUS, również w dwóch wersjach kolorystycznych. Ich koperty wykonano z lekkiego stopu aluminium, ale mimo to cechują się wysoką odpornością - w tym na zanurzenie (5 ATM), więc można w nich bez problemu pływać.

Inteligentne zegarki HAMMER VENTUS służą do śledzenia naszej aktywności sportowej i monitorowania naszego stanu zdrowia, a do tego pozwolą pozostać w kontakcie za sprawą możliwości odbierania na nich powiadomień z telefonu. Do ich obsługi służą 1,32-calowe wyświetlacze typu AMOLED.

1 / 2

Oprócz tego w specyfikacji smartwatchy HAMMER VENTUS znalazły się akumulatory o pojemności 300 mAh, procesory Action ATS3085S oraz moduły GPS. W pudełku z nimi znajdziemy też dodatkową zapinkę, a ich oprogramowanie wykorzystuje sztuczną inteligencję.

Na zegarkach oferta HAMMER VENTUS z kategorii technologii ubieralnej przy tym się nie kończy. Firma zaprezentowała na targach IFA 2025 również swój smart-pierścień, a właściwie smart-sygnet. Wyróżnia się on na tle konkurencji nietypową, pogrubioną w jednym miejscu obudową.

Gadżet jest oczywiście wodoodporny (5 ATM), więc można w nim pływać. Jego zadaniem jest monitorowanie naszego stanu zdrowia przez 24 godziny na dobę, w tym podczas snu. Do komunikacji ze smartfonem wykorzystuje moduł Bluetooth 5.3. Ma akumulator o pojemności 16 mAh, 32 MB wbudowanej pamięci i chip Nordic 54.

A co z tymi klasycznymi HAMMER-ami?

Podczas targów IFA firma zaprezentowała nową wersję swojego bestsellerowego telefonu, którym jest HAMMER Energy X2 5G (w wersjach 6/128 lub 8/256 GB) wyposażony w nowoczesny moduł transmisji danych i aparat 50+20 Mpix z trybem noktowizji. Zamknięto go oczywiście we wzmocnionej obudowie spełniającej wymagania normy IP69 i standardu militarnego MIL-STD-810H, w której znalazło się miejsce na 6-calowy ekran. W ofercie firmy HAMMER pojawiły się również dwie ładowarki.

1 / 3

Od tych akcesoriów co prawda nie oczekujemy tego, by były jakoś specjalnie wytrzymałe, ale cieszy, że producent zadbał o to, aby tego typu akcesoria były naprawdę użyteczne. Nie tylko obsługują szybkie ładowanie (65 W lub 100 W), ale mają też po kilka portów USB, by rozdzielić pomiędzy różne sprzęty dostępną moc.

REKLAMA

Oprócz tego na targach IFA 2025 na samodzielnym stoisku marki HAMMER można było przyjrzeć się pozostałym sprzętom z oferty firmy, a także… przetestować ich wytrzymałość w praktyce. W tym celu przygotowano dwa stanowiska - na jednym z nich mogliśmy zagrać smartfonem w takiego przerośniętego pinballa.

Zaraz obok, na drugim stanowisku, odwiedzający strefę marki HAMMER mogli sobie pouderzać w smartfon tej marki ogromnym, ciężkim młotkiem. Nie muszę chyba dodawać, że mimo usilnych prób nikomu nie udało się tych telefonów nie tylko zniszczyć, co w zauważalny sposób uszkodzić…

REKLAMA

Piotr Grabiec 08.09.2025 13:47

Ładowanie...