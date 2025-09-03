Mamy sztuczną inteligencję w domu. Tak karty GeForce RTX 50 zmieniły oblicze PC

Ładowanie...

Architektura Blackwell, która stanowi serce kart RTX 50, wprowadza koncepcję renderowania neuronowego na zupełnie nowy poziom. RTX Neural Shaders to pierwszy krok w kierunku całkowicie nowego podejścia do grafiki komputerowej - zamiast polegać wyłącznie na surowej mocy obliczeniowej karty wykorzystują małe sieci neuronowe bezpośrednio w programowalnych shaderach.

W praktyce oznacza to, że karta graficzna uczy się w czasie rzeczywistym jak najlepiej renderować poszczególne elementy sceny. RTX Neural Texture Compression potrafi skompresować tysiące tekstur w mniej niż minutę, oszczędzając przy tym do 7 razy więcej pamięci VRAM niż tradycyjne metody przy zachowaniu tej samej jakości wizualnej. To nie tylko brzmi imponująco - to rzeczywista zmiana procesu, w jaki nasze komputery przetwarzają grafikę.

Za sprawą RTX Neural Shaders możliwe jest tworzenie niezwykle realistycznych scen

Podobnie RTX Neural Materials umożliwia kompresję złożonego kodu shaderów typowo zarezerwowanego dla materiałów offline'owych, takich jak porcelana czy jedwab, przyspieszając przetwarzanie nawet 5-krotnie. Dzięki temu możliwe staje się renderowanie zasobów o filmowej jakości z wydajnością gier w czasie rzeczywistym.

Rewolucja w montażu wideo dla każdego

Jednym z najbardziej praktycznych zastosowań nowych możliwości AI w kartach RTX 50 jest edycja i montaż filmów. Tu właśnie technologia spotyka się z rzeczywistymi potrzebami zwykłych użytkowników, którzy coraz częściej tworzą własne treści wideo - od vlogów po projekty dla swoich firm.

Nowe karty RTX 50 wprowadzają sprzętową akcelerację kodowania i dekodowania w formacie 4:2:2. To ogromna zmiana. Format 4:2:2 oferuje dwukrotnie więcej informacji o kolorach niż standardowy 4:2:0, zwiększając wielkość plików jedynie o 30 proc.

RTX 5090 może dekodować do 8K w 75 klatkach na sekundę, co odpowiada równoczesności 10 strumieni 4K przy 30 fps na jeden dekoder. To oznacza, że można pracować z wielokamerowymi projektami bez konieczności tworzenia proxy - tych czasochłonnych plików pomocniczych, które do tej pory były konieczne do płynnej pracy z wysokiej jakości materiałem.

W praktyce przekłada się to na znacznie szybszy workflow. Zamiast czekać godzinami na utworzenie plików proxy można od razu zacząć montaż oryginalnego materiału. RTX 5080 i 5090 pozwalają importować jednocześnie 5 strumieni 8K30 lub 20 strumieni 4K30, a z RTX PRO 6000 nawet 10 strumieni 8K30 lub 40 strumieni 4K30.

DaVinci Resolve i Adobe Premiere Pro na nowym poziomie

DaVinci Resolve Studio 20 w pełni wykorzystuje nowe dekodery sprzętowe w kartach RTX 50. Najbardziej imponujące funkcje to UltraNR Noise Reduction - inteligentne usuwanie szumów cyfrowych z materiału wideo, które na RTX 5090 działa o 75 proc. szybciej niż w poprzedniej generacji.

Magic Mask v2 to kolejna funkcja AI, która pozwala szybko i precyzyjnie zaznaczać i śledzić obiekty, osoby lub elementy w scenie. Nowa wersja dodaje pędzel do dokładniejszego dopasowywania masek, co znacznie przyspiesza workflow przy tworzeniu złożonych efektów.

Adobe Premiere Pro również nie pozostaje w tyle. Adobe Media Intelligence używa AI do analizowania materiału i automatycznego tagowania klipów. Można teraz znaleźć konkretne ujęcie opisując jego zawartość - obiekty, lokalizacje, kąty kamery, a nawet słowa. Ta funkcja działa o 30 proc. szybciej na RTX 5090 Laptop w porównaniu z RTX 4090 Laptop.

Generatywna AI w zasięgu ręki

Karty RTX 50 z piątą generacją rdzeni Tensor umożliwiają uruchamianie zaawansowanych modeli generatywnej AI lokalnie na domowym komputerze. Flux i LTX Video - popularne modele do generowania wideo - mogą teraz działać szybciej i z lepszą dokładnością. Dzięki wsparciu dla kwantyzacji FP4 układ RTX 50 może podwoić wydajność AI przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę zapotrzebowania na pamięć VRAM.

Prompt do FLUX.1-dev Zbliżenie kota syjamskiego z delikatną złotą farbą spływającą po nim, tworzącą misterne wzory. Złota farba lekko świeci w miękkim świetle. Styl jest minimalistyczny i abstrakcyjny, oświetlenie jest stonowane z błyszczącymi refleksami, tekstury złotej farby, miękki przepływ, misterne wzory, kameralna kompozycja

To oznacza, że można generować wysokiej jakości obrazy i filmy bez konieczności korzystania z usług w chmurze czy płacenia abonamentów. Topaz Video AI Pro może wykorzystywać modele Gaia i Artemis do inteligentnego zwiększania rozdzielczości wideo do 4K, 8K, a nawet 16K. Topaz Starlight mini - pierwszy lokalny model dyfuzyjny dla ulepszania wideo - może działać wyłącznie na kartach RTX dzięki swoim intensywnym wymaganiom obliczeniowym.

RTX Video - AI w przeglądarce

Dla przeciętnego użytkownika jedną z najbardziej zauważalnych funkcji może okazać się RTX Video Super Resolution. Ta technologia używa AI do poprawy jakości wideo w przeglądarkach internetowych - YouTube, Twitch, Netflix czy Disney+ automatycznie wyglądają lepiej dzięki inteligentnej skalowaniu i usuwaniu artefaktów kompresji.

RTX Video HDR idzie jeszcze dalej, konwertując standardowe wideo SDR na HDR10 w czasie rzeczywistym. Oznacza to jaśniejsze światła, głębsze cienie i bardziej żywe kolory w każdym filmie, który oglądasz online. W najnowszej aktualizacji funkcja została zoptymalizowana, zużywając o 30 proc. mniej zasobów GPU.

NVIDIA Broadcast - profesjonalne studio w domu

NVIDIA Broadcast dodaje dwie nowe funkcje AI: Studio Voice do poprawy jakości mikrofonu i Virtual Key Light do AI-owego doświetlania twarzy podczas transmisji na żywo. To szczególnie przydatne dla streamerów, twórców treści czy osób prowadzących wideokonferencje, którzy chcą wyglądać profesjonalnie bez inwestowania w kosztowny sprzęt studyjny.

DLSS 4 - gdy AI generuje większość obrazu

Sztandarową funkcją RTX 50 jest DLSS 4 z technologią Multi Frame Generation. Ta technologia potrafi wygenerować do 3 dodatkowych klatek AI na każdą tradycyjnie wyrenderowaną klatkę, potencjalnie zwiększając wydajność nawet 8-krotnie. Jensen Huang wyjaśnił, że DLSS 4 generuje aż 15 z każdych 16 pikseli za pomocą AI - GPU renderuje tradycyjnie tylko niewielką część końcowego obrazu.

W Cyberpunku 2077 z pełnym ray tracingiem w 4K układ RTX 5090 z DLSS 4 może osiągnąć około 240 FPS, podczas gdy bez DLSS ta sama karta ledwo przekracza 30 FPS. To pokazuje, jak drastycznie AI zmienia możliwości renderowania w czasie rzeczywistym.

Praktyczne korzyści dla zwykłych użytkowników

Wszystkie te technologie przekładają się na konkretne, wymierne korzyści w codziennym użytkowaniu. RTX 5090 eksportuje wideo o 60 proc. szybciej niż RTX 4090 i czterokrotnie szybciej niż RTX 3090. Dziewiąta generacja enkoderu NVENC oferuje 5 proc. poprawę jakości wideo przy kodowaniu HEVC i AV1, a nowy tryb Ultra High Quality (UHQ) dodatkowo zwiększa jakość o kolejne 5 proc.

W DaVinci Resolve RTX 5080 jest około 23 proc. szybszy w standardowym teście wydajności i 17,3 proc. szybszy w rozszerzonym teście. Szczególnie imponujące są wyniki w kodekach LongGOP (H.264 i H.265), gdzie nowe enkodery pokazują swoje możliwości - RTX 5080 jest o 67,7 proc. szybszy od RTX 4080 Super.

Ceny i dostępność w Polsce

Ceny kart w Polsce prezentują się następująco: RTX 5090 - ok 10 000 zł, RTX 5080 - ok. 4700 zł, RTX 5070 Ti - ok. 3500 zł, RTX 5070 - ok. 2400 zł. Choć może to wydawać się drogo tak trzeba pamiętać, że to nie są tylko karty graficzne - to kompleksowe centra AI, które zastępują funkcjonalność kosztującą wcześniej dziesiątki tysięcy złotych w profesjonalnym sprzęcie studyjnym.

Karty NVIDIA GeForce RTX 50 pokazują, że przyszłość komputerów osobistych to nie tylko większa moc obliczeniowa, ale przede wszystkim inteligentne wykorzystanie tej mocy. AI przestaje być abstrakcyjnym pojęciem a staje się praktycznym narzędziem, które każdego dnia pomaga w tworzeniu lepszych filmów, bardziej realistycznych gier i efektywniejszej pracy. Dla entuzjastów technologii, którzy zawsze chcieli mieć dostęp do najnowszych rozwiązań, RTX 50 to brama do świata, w którym granica między profesjonalnym a domowym sprzętem coraz bardziej się zaciera.

Maciej Gajewski 03.09.2025 20:38

Lokowanie produktu : NVIDIA

Ładowanie...