Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni

Ładowanie...

Roboty sprzątające w ciągu ostatniej dekady przeszły drogę od drogich technologicznych ciekawostek do standardowego wyposażenia wielu domów. Obietnica była prosta: wciśnij przycisk i zapomnij o odkurzaniu. I w dużej mierze udało się ją spełnić. Nowoczesne roboty z laserową nawigacją, inteligentnym mapowaniem i stacjami opróżniającymi faktycznie odciążają nas w codziennych porządkach.

A jednak, mimo tych wszystkich innowacji, każdy posiadacz robota sprzątającego zna uczucie lekkiej frustracji. Niedomyte narożniki, ten uparty pasek kurzu przy listwach podłogowych, do którego nie dociera szczotka.

Do tego wysokie progi, na których robot bezradnie buksuje w miejscu, wołając o pomoc. Wreszcie ciągła walka z wplątanymi włosami w szczotkę i nieprzyjemny zapach wilgotnego mopa. To drobne, ale uporczywe niedoskonałości, które przypominają, że pełna automatyzacja wciąż pozostawała w sferze marzeń.

Właśnie w te najsłabsze punkty celuje Ecovacs ze swoim najnowszym produktem, Deebot X11 Omni. To urządzenie, które nie obiecuje rewolucji w mocy ssania, ale skupia się na rozwiązywaniu realnych, codziennych problemów.

Czy wysuwany mop, który w końcu dociera do samych krawędzi, mechaniczny system pokonywania progów i inteligentna stacja, która myje i suszy na gorąco, faktycznie zmieniają zasady gry w domowych porządkach? Czas to sprawdzić.

Sprzątanie, które w końcu dociera do samych krawędzi

Jednym z największych i wciąż nierozwiązanych problemów automatycznych robotów jest pozostawianie nieestetycznego paska kurzu przy listwach podłogowych i w narożnikach. Ecovacs Deebot X11 podchodzi do tego zadania w zupełnie nowy sposób, wykorzystując system Ozmo Roller 2.0 z technologią TruEdge 3.0.

Kluczowym elementem jest wałek mopujący, który podczas czyszczenia przy krawędzi aktywnie wysuwa się na zewnątrz na odległość 1,5 cm. Ten prosty, ale skuteczny mechanizm pozwala mu fizycznie dotrzeć do miejsc, które inne roboty jedynie omiatają boczną szczotką.

Wałek wykonany z gęstego nylonu obraca się z prędkością 200 obrotów na minutę, nie tylko myjąc, ale i aktywnie szorując podłogę. Producent podkreśla, że wywierany nacisk (3800 Pa) jest wielokrotnie wyższy niż w tradycyjnych systemach mopujących, co pozwala skutecznie usuwać nawet zaschnięte plamy.

Co istotne, technologia ta sprawdza się również w trudno dostępnych miejscach, takich jak wcięcia przy cokołach mebli kuchennych, gdzie brud lubi się gromadzić.

Niezawodny sposób na wysokie progi i przeszkody

Kolejną innowacją jest zaawansowany system napędu TruePass Adaptive 4 Wheel Drive. Pozwala on robotowi pokonywać pojedyncze progi o wysokości do 2,4 cm oraz inne, zróżnicowane przeszkody do 4 cm. To znacząca poprawa w stosunku do wielu modeli na rynku, które często blokują się na wyższych listwach.

Co ważne, Ecovacs postawił tu na rozwiązanie w pełni mechaniczne, które podnosi korpus urządzenia w momencie wykrycia bariery.

Jak wyjaśniał João Castro, przedstawiciel Ecovacs podczas prezentacji: "Ponieważ jest to system mechaniczny, niepolegający na elektronice ani sztucznej inteligencji, działa za każdym razem". Taka konstrukcja ma gwarantować niezawodność i pewność, że robot bezbłędnie przemieści się między pomieszczeniami, bez ryzyka "zawieszenia się" w połowie pracy.

Potężna moc i koniec z wplątanymi włosami

Sercem robota jest system ssący Blast, który ma zapewniać wydajność na najwyższym poziomie. Oparty na wentylatorze o mocy 100 W i baterii 6400 mAh, generuje przepływ powietrza na poziomie 18 l/s i siłę ssania sięgającą imponujących 19500 Pa.

W praktyce ma się to przekładać na o 140 proc. skuteczniejsze zbieranie drobnego pyłu, o 262 proc. lepsze wciąganie sierści z dywanów i 100 proc. skuteczności przy większych zabrudzeniach.

Problem wplątujących się w szczotkę włosów, zmorę właścicieli zwierząt i osób z długimi włosami, ma rozwiązywać technologia ZeroTangle 3.0. Wykorzystuje ona specjalnie zaprojektowany zestaw szczotek (ARClean Side Brush + Cyclone-Directed Roller Brush), który aktywnie zapobiega plątaniu się włosia i utrzymuje stałą skuteczność odkurzania przez cały cykl pracy.

Asystent, który myśli i uczy się za ciebie

W modelu Deebot X11 Omni znacząco udoskonalono asystenta Agent YIKO oraz system rozpoznawania zabrudzeń, dzięki czemu robot staje się bardziej autonomiczny.

Agent YIKO nie tylko wykonuje polecenia, ale także uczy się nawyków domowników i na tej podstawie proaktywnie rekomenduje plany sprzątania. Nie wymaga przy tym precyzyjnych, technicznych komend. Jak barwnie tłumaczył João Castro:

Śpię do późna w soboty. On wie, że nie zacznie pracy wcześnie rano w sobotę. To są właśnie tego rodzaju rzeczy, które zapamiętuje.

System AI Stain Detection 2.0 w czasie rzeczywistym rozpoznaje rodzaj i uporczywość plam na podłodze. Jeśli wykryje wyjątkowo trudne zabrudzenie, automatycznie uruchomi specjalny tryb głębokiego czyszczenia (Deep Re-mop Mode).

W praktyce oznacza to, że robot przerwie sprzątanie, wróci do stacji, by precyzyjnie umyć mopa dedykowanym roztworem, a następnie ponownie wyczyści problematyczne miejsce. Nawigacja wspierana jest przez system AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, który precyzyjnie rozpoznaje obiekty na podłodze i dynamicznie planuje trasę, zapewniając bezpieczeństwo w otoczeniu dzieci i zwierząt.

Stacja OMNI, która robi wszystko sama

Stacja dokująca w tym modelu jest po raz pierwszy w pełni bezworkowa i oferuje szereg funkcji ułatwiających życie.

OmniCyclone

Innowacyjny system PureCyclone 2.0 Auto-Empty eliminuje potrzebę stosowania jednorazowych worków. To nie tylko oszczędność (według producenta ok. 25 worków w ciągu 5 lat), ale i wygoda. Pojemnik na kurz o pojemności 1,6 l wystarcza na około 48 dni pracy, a dwustopniowa separacja cyklonowa gwarantuje utrzymanie wysokiej mocy ssania.

Mycie i suszenie na gorąco

Stacja pierze wałek mopujący gorącą wodą o temperaturze 75°C, co skutecznie rozpuszcza tłuszcz i brud. Następnie suszy go gorącym powietrzem (63°C) przez około dwie godziny. Proces ten zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i rozwojowi bakterii.

PowerBoost

To kluczowa technologia zapewniająca ciągłość sprzątania na dużych powierzchniach. Robot wykorzystuje krótkie wizyty w stacji (np. na opróżnienie kurzu) na szybkie doładowanie akumulatora (ok. 6 proc. w 3 minuty). Dzięki temu może pracować niemal bez przerw i w trybie Adaptive Charging posprzątać nawet do 1000 mkw.

W Ecovacs głównym celem jest zawsze to, aby efekt sprzątania na końcu całego procesu był po prostu dobry. Idealny. Chodzi o to, żebyś nie musiał wracać i sprawdzać ponownie – podsumowuje João Castro.

Cena i dostępność

Flagowy robot sprzątająco-mopujący Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone jest już dostępny w sprzedaży. Jego katalogowa cena wynosi 5199 zł.

Ecovacs Deebot X11 Omni w akcji

Miałem okazję zobaczyć Deebot X11 Omni w akcji i muszę przyznać, że jego działanie robi wrażenie. Analizując listę funkcji, widać, że jest to odpowiedź na problemy użytkowników. Kwestie takie jak niedoczyszczone krawędzie, blokowanie się na progach czy włosy wplątane w szczotkę to frustracje, z którymi ten model radzi sobie dzięki konkretnym rozwiązaniom. Połączenie wysuwanego mopa, dużej mocy ssania i niemal bezobsługowej stacji zapowiada kompletny system, który faktycznie może uwolnić nas od myślenia o sprzątaniu.

Na papierze Deebot X11 Omni oferuje funkcje znane z najdroższych, flagowych modeli. Mycie mopa gorącą wodą, zaawansowane omijanie przeszkód, inteligentne mapowanie przestrzeni i rozbudowana stacja dokująca to elementy dotąd zarezerwowane dla topowych urządzeń.

Wszystko to sprawia, że Deebot X11 Omni jest jedną z najciekawszych premier w swoim segmencie. Oferując tak bogaty zestaw funkcji w cenie nieco niższej od głównych konkurentów, Ecovacs rzuca im wyzwanie.

Technologia i funkcje sprzątania

Technologia PowerBoost – szybkie doładowanie o 6 proc. energii w około 3 min podczas płukania mopa.

Tryb Adaptive Charging – możliwość sprzątania do 1000 m² w jednym cyklu bez przerwy.

Ozmo Roller 2.0 z TruEdge 3.0 – wałek mopujący z gęstego nylonu pracujący z prędkością 200 obr./min.

Nacisk mopowania: 3800 Pa.

TruEdge 3.0 – poduszka powietrzna i wysuw mop o 1,5 cm dla dokładnego czyszczenia krawędzi i narożników.

AI Stain Detection 2.0 – automatyczne rozpoznawanie rodzaju, rozmiaru i uporczywości zabrudzeń, automatyczny tryb głębokiego mopowania (Deep Re-mop Mode).

Double-Effect Clean Solutions – dwa roztwory czyszczące (standardowy i heavy-duty do trudnych plam).

Parametry odkurzania

Siła ssania: 19500 Pa.

Wentylator: 100 W, przepływ powietrza 18 l/s.

System Blast – zwiększona skuteczność zbierania pyłu i sierści: do 140 proc. skuteczniejsze zbieranie drobnego pyłu, do 262 proc. skuteczniejsze wsysanie sierści z dywanu,100 proc. skuteczności przy większych cząstkach.

Szczotki i systemy zapobiegające plątaniu

ZeroTangle 3.0 – zestaw ARClean Side Brush + Cyclone-Directed Roller Brush ograniczający plątanie się włosia.

Stacja ładująca i czyszcząca

OmniCyclone – pierwsza bezworkowa stacja ładująca OMNI.

PureCyclone 2.0 Auto-Empty – eliminacja worków na kurz, co przekłada się na oszczędność ok. 25 worków w ciągu 5 lat.

Pojemność pojemnika na kurz: 1,6 l (do ok. 48 dni użytkowania).

Dwustopniowa separacja cyklonowa – spadek mocy ssania ok. 1 proc. nawet po intensywnej eksploatacji.

Automatyczne pranie wałka mopującego gorącą wodą o 75°C.

Automatyczne suszenie wałka gorącym powietrzem o 63°C (zajmuje do 2 godzin, wałek obraca się podczas suszenia).

Nawigacja i mobilność

TruePass Adaptive 4 Wheel Drive – napęd na 4 koła.

Pokonywanie progów do 2,4 cm i przeszkód do 4 cm bez zawieszania się.

AIVI 3D 3.0 Omni-Approach – zaawansowane rozpoznawanie obiektów, dynamiczne planowanie trasy, bezpieczeństwo w obecności dzieci i zwierząt.

Asystent głosowy i AI

Agent YIKO – zaawansowany asystent głosowy z AI.

Funkcje: głosowe prowadzenie przez konfigurację, autonomiczne mapowanie, rozpoznawanie typów podłóg, proaktywne rekomendacje planów sprzątania na bazie układu mieszkania i nawyków domowników oraz głosowe wskazówki serwisowe.

Oliwier Nytko 09.09.2025 16:04

Lokowanie produktu : Ecovacs

Ładowanie...