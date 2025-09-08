/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin

Belkin zaprezentował właśnie nową kolekcję akcesoriów. W ofercie pojawiły się nie tylko superszybkie ładowarki, ale też słuchawki każdego rodzaju - od bezprzewodowych po kablowe.

Piotr Grabiec
Belkin IFA 2025 00
REKLAMA

Belkin to marka, która słynie z produkcji wysokiej jakości akcesoriów, która bardzo cenią posiadacze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka. Sam posiadam ich całkiem sporo, a część z tych, które firma zaprezentowała na targach IFA 2025, chętnie dorzuciłbym do swojej kolekcji. Zwłaszcza te służące do ładowania.

REKLAMA

Nowe ładowarki Belkin oferują jeszcze szybsze bezprzewodowe ładowanie.

To zasługa obsługi standardu Qi 2.2, który pozwala na indukcyjne smartfonów z mocą 25 W. Jednym z takich akcesoriów jest Belkin UltraCharge Magnetic Charger 25W wyceniony na 34,99 euro. Urządzenie może zresztą uzupełniać prąd nie tylko w telefonie, ale również w słuchawkach AirPods i w zegarku Apple Watch. Podstawa tej ładowarki jest przy tym dociążona, aby nie przesuwała się, gdy odczepiamy od niej telefon - co jako posiadacz dwóch kotów niezwykle doceniam, bo te lubią się kręcić po szafce nocnej i tracąc telefon zostawiony na ładowarce. Do tego wyposażono ją w system chłodzenia ChillBoost. A to wszystko za 34,99 euro.

Oprócz tego Belkin dorzucił do oferty dwa zasilacze typu GaN, które ładują urządzenia z mocą odpowiednio 50 W i 67 W. Szkoda tylko, że wtyczka się sprytnie składa tylko w wersji przeznaczonej na inne rynki niż europejski. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że mają po dwa porty USB-C i nie zużywają praktycznie żadnego porady, gdy proces ładowania jest nieaktywny (<5mW przy 230V). Kosztują przy tym odpowiednio 34,99 i 39,99 euro.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/09/Belkin-IFA-2025-67W.jpeg
1/2
photophoto

Belkin ma też coś dla kierowców. BoostCharge Retractable Car Charger 75W to ładowarka samochodowa z wyciąganym kablem o długości 75 cm, który po użyciu chowa się w jej obudowie - można z jego pomocą zasilić nawet laptopa. Do tego ma dwa dodatkowe porty USB-C. Cena? Po raz kolejny 34,99 euro.

A co potrafią słuchawki marki Belkin?

Jednym z nowych modeli jest Belkin SoundForm Anywhere. Ten półotwarty zestaw projektowano tak, aby można go było nosić cały dzień - przy czym na jednym ładowaniu pracują przez 6 godzin (dodatkowe 20 zapewnia etui z karabińczykiem). Łączą się z dwoma sprzętami jednocześnie i kosztują, a jakże, 34,99 euro.

Kolejny nowy zestaw to SoundForm ActiveFit dla sportowców, które mają się trzymać ucha niezależnie od sytuacji, w tym podczas biegu. Pomagają w tym ergonomiczne silikonowe zaczepy zakładane za ucho oraz fakt, iż spełniają wymagania normy IP54. Ich czas pracy na jednym ładowaniu to 9 godzin (dodatkowe 27 zapewnia etui). Podwójny mikrofon pomaga w uzyskaniu dobrej jakości połączeń telefonicznych. Cena? Również 34,99 euro.

Trzeci nowy zestaw słuchawkowy to Belkin SoundForm Rhythm ANC, który oferuje aktywną redukcję szumów. Zamontowano tutaj przetworniki 10 mm oraz po dwa mikrofony na słuchawkę. Oprócz trzech trybów wyciszania otoczenia mamy też trzy tryby słuchania muzyki: Belkin Signature Sound, wzmocnienie bassów oraz zbalansowany. Czas pracy to 8 godzin (dodatkowe 20 zapewnia etui). Cena? Nie, nie zgadliście! Tym razem to 39,99 euro.

REKLAMA

Ostatni model to z kolei słuchawki przewodowe, czyli Belkin SoundForm USB-C Wired Earbuds with ANC kierowane do osób, które nie chcą sobie zaprzątać ładowaniem kolejnego gadżetu, ale interesuje ich aktywna redukcja szumów. Przewód przy tym projektowany był tak, aby się nie plątał. Ich obudowa spełnia wymagania normy IPX5 i zmieściły się w nich przetworniki 12 mm. Cena? Tym
razem to 27,99 euro.

REKLAMA
Piotr Grabiec
08.09.2025 06:15
Tagi: IFAŁadowarkiSłuchawki
Najnowsze
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
21:35
Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości
Aktualizacja: 2025-09-05T21:35:23+02:00
21:27
Co ma Kodak do Barbie? Tonę różu i wehikuł do podróży w czasie
Aktualizacja: 2025-09-05T21:27:39+02:00
20:26
To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty
Aktualizacja: 2025-09-05T20:26:56+02:00
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA