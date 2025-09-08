Ładowanie...

Belkin to marka, która słynie z produkcji wysokiej jakości akcesoriów, która bardzo cenią posiadacze smartfonów z logo nadgryzionego jabłka. Sam posiadam ich całkiem sporo, a część z tych, które firma zaprezentowała na targach IFA 2025, chętnie dorzuciłbym do swojej kolekcji. Zwłaszcza te służące do ładowania.

Nowe ładowarki Belkin oferują jeszcze szybsze bezprzewodowe ładowanie.

To zasługa obsługi standardu Qi 2.2, który pozwala na indukcyjne smartfonów z mocą 25 W. Jednym z takich akcesoriów jest Belkin UltraCharge Magnetic Charger 25W wyceniony na 34,99 euro. Urządzenie może zresztą uzupełniać prąd nie tylko w telefonie, ale również w słuchawkach AirPods i w zegarku Apple Watch. Podstawa tej ładowarki jest przy tym dociążona, aby nie przesuwała się, gdy odczepiamy od niej telefon - co jako posiadacz dwóch kotów niezwykle doceniam, bo te lubią się kręcić po szafce nocnej i tracąc telefon zostawiony na ładowarce. Do tego wyposażono ją w system chłodzenia ChillBoost. A to wszystko za 34,99 euro.

Oprócz tego Belkin dorzucił do oferty dwa zasilacze typu GaN, które ładują urządzenia z mocą odpowiednio 50 W i 67 W. Szkoda tylko, że wtyczka się sprytnie składa tylko w wersji przeznaczonej na inne rynki niż europejski. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że mają po dwa porty USB-C i nie zużywają praktycznie żadnego porady, gdy proces ładowania jest nieaktywny (<5mW przy 230V). Kosztują przy tym odpowiednio 34,99 i 39,99 euro.

Belkin ma też coś dla kierowców. BoostCharge Retractable Car Charger 75W to ładowarka samochodowa z wyciąganym kablem o długości 75 cm, który po użyciu chowa się w jej obudowie - można z jego pomocą zasilić nawet laptopa. Do tego ma dwa dodatkowe porty USB-C. Cena? Po raz kolejny 34,99 euro.

A co potrafią słuchawki marki Belkin?

Jednym z nowych modeli jest Belkin SoundForm Anywhere. Ten półotwarty zestaw projektowano tak, aby można go było nosić cały dzień - przy czym na jednym ładowaniu pracują przez 6 godzin (dodatkowe 20 zapewnia etui z karabińczykiem). Łączą się z dwoma sprzętami jednocześnie i kosztują, a jakże, 34,99 euro.

Kolejny nowy zestaw to SoundForm ActiveFit dla sportowców, które mają się trzymać ucha niezależnie od sytuacji, w tym podczas biegu. Pomagają w tym ergonomiczne silikonowe zaczepy zakładane za ucho oraz fakt, iż spełniają wymagania normy IP54. Ich czas pracy na jednym ładowaniu to 9 godzin (dodatkowe 27 zapewnia etui). Podwójny mikrofon pomaga w uzyskaniu dobrej jakości połączeń telefonicznych. Cena? Również 34,99 euro.

Trzeci nowy zestaw słuchawkowy to Belkin SoundForm Rhythm ANC, który oferuje aktywną redukcję szumów. Zamontowano tutaj przetworniki 10 mm oraz po dwa mikrofony na słuchawkę. Oprócz trzech trybów wyciszania otoczenia mamy też trzy tryby słuchania muzyki: Belkin Signature Sound, wzmocnienie bassów oraz zbalansowany. Czas pracy to 8 godzin (dodatkowe 20 zapewnia etui). Cena? Nie, nie zgadliście! Tym razem to 39,99 euro.

Ostatni model to z kolei słuchawki przewodowe, czyli Belkin SoundForm USB-C Wired Earbuds with ANC kierowane do osób, które nie chcą sobie zaprzątać ładowaniem kolejnego gadżetu, ale interesuje ich aktywna redukcja szumów. Przewód przy tym projektowany był tak, aby się nie plątał. Ich obudowa spełnia wymagania normy IPX5 i zmieściły się w nich przetworniki 12 mm. Cena? Tym

razem to 27,99 euro.

Piotr Grabiec 08.09.2025 06:15

