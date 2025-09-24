Czy złote kable to scam, co tworzy dobry dźwięk i jak wcisnąć CD w Bluetooth - ekspert obala mity

Ładowanie...

Uwielbiam takie rozmowy. Z autentycznymi ekspertami, którzy zjedli zęby na swoich dziedzinach. Dlatego nie mogłem przepuścić nadarzającej się okazji. Gdy do Polski przyjechał Olivier Bosiers, pracujący od ponad 15 lat dla Bowers & Wilkins, od razu wziąłem go na spytki, ciekaw jego podejścia do popularnych mitów dotyczących sprzętów audio. Ze złotymi kablami na czele.

Olivier Bosiers to jedna z tych osób, którzy naprawdę wiedzą, co mówią. Belg pracuje w B&W od półtora dekady, angażując się przy premierze pierwszych słuchawek tej firmy – kultowego już modelu P5. Od tamtego czasu Bosiers nadzoruje rynkowe debiuty wszystkich kolejnych modeli, wliczając w to najnowsze słuchawki nauszne Px8 S2. Trudno o lepszą okazję do rozmowy.

Co sprawia, że dźwięk w słuchawkach jest dobry? W którym komponencie rodzi się jakość?

Szymon Radzewicz, Spider's Web: Która część słuchawek tak naprawdę wpływa na jakość dźwięku? Przetworniki? Membrany? DSP? Kabel? Kodek?

Olivier Bosiers, Global Senior Product Marketing Manager, Bowers & Wilkins: Właściwa odpowiedź brzmi: kombinacja wszystkiego, o czym wspominasz. Jeśli jednak miałbym wskazać najważniejszy element, byłoby to źródło odtwarzanego dźwięku. Wszystko zaczyna się od pliku źródłowego, to on określa prawdziwy potencjał, który potem może zostać wykorzystany przez słuchawki. Jeśli masz ograniczenia na polu samego pliku, np. słuchając utworu w 320 kbps na Spotify, to nawet posiadając dobry sprzęt audio, nie zyskasz dobrego brzmienia. Dysponując jednak plikiem o jakości płyty CD, komponenty wewnątrz słuchawek drastycznie zyskują na znaczeniu.

Zakładając, że korzystasz z plików HiRes, powiedziałbym, że najważniejszy jest: chip DSP, technologia przetworników oraz wzmacniacz, w takiej kolejności. Powtarzam jednak – same słuchawki nie dodadzą niczego od siebie do jakości dźwięku. Nie ma na to magicznej sztuczki. Za to dobre komponenty słuchawek gwarantują, że informacje z pliku audio wysokiej jakości zostaną przekształcone w dźwięk wysokiej jakości.

Olivier Bosiers, Global Senior Product Marketing Manager for Luxury Products w Bowers & Wilkins

Sz.R.: Będąc przy przetwornikach – większe słuchawki zawsze są lepsze? Przetworniki 50 mm będą lepsze od takich 40 mm?

O.B.: Wiele zależy od wielkości nauszników. Przetworniki muszą być do nich perfekcyjnie dopasowane. Przykładowo, większe słuchawki z większymi nausznikami mogą korzystać z przetworników 50 mm, ale zawsze kosztem większej powierzchni oraz masy. Może się to skończyć tym, że użytkownik przestanie postrzegać takie słuchawki jako mobilne, bo będą po prostu zbyt masywne. Wtedy zaczną się nadawać tylko do odsłuchu w salonie, podłączane do zestawu stereo. Czyli takie słuchawki z perspektywy inżyniera nie będą wcale lepsze, ponieważ mają mniej zastosowań. Inżynier musi patrzeć na produkt całościowo. Nie tylko przez pryzmat brzmienia, ale też funkcjonalności czy komfortu użytkownika.

Odkładając jednak na bok wszechstronność, faktem jest, że większe przetworniki przekładają się na większy potencjał do dobrego odwzorowania tego, jak dźwięk brzmi w twoim uchu.

Czy złote kable faktycznie sprawią, że dźwięk będzie lepszy? Ekspert mówi jak jest.

Audiofile uważają, że bezprzewodowo nie da się osiągnąć bezstratnej jakości dźwięku, nawet korzystając z AptX Lossless. To prawda?

Szczerze? Mają rację. Przynajmniej na razie. Dźwięk podróżujący bezprzewodowo z punktu A do punktu B może napotkać wiele przeszkód oraz zakłóceń. Rozejrzyj się dookoła. Siedzimy w miejscu, gdzie znajduje się wiele hotspotów, przekaźników WiFi oraz smartfonów. Wszystko to ma wpływ na sygnał audio podróżujący w przestrzeni. Dlatego kabel wciąż pozostaje bezkonkurencyjny.

Powiedziawszy to, uważam że technologia drastycznie się rozwija, miesiąc po miesiącu. Cały czas doświadczam tego w swojej pracy. Dlatego jestem przekonany, iż w ciągu kilku następnych lat będziemy mieli bezprzewodową transmisję pozwalającą uzyskać tak dobry dźwięk, jak ten po kablu. Jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, ale błyskawicznie się do niego zbliżamy.

No właśnie, kable. Jak to jest z tymi złotymi przewodami za tysiące złotych? Faktycznie usłyszę na nich lepszy dźwięk?

Niektórzy w branży mówią na to olej z węża (red. – zachodnie określenie na kłamliwe reklamy i produkty o rzekomych cudownych właściwościach). Jestem jednak przekonany, że dobry kabel jest w stanie ulepszyć nasze doświadczenie podczas osłuchu, ale potrzeba tutaj rozsądnego podejścia.

Im wyższa jest szlachetność danego metalu, tym lepszym staje się nośnikiem dźwięku. Miedź jest świetna. Miedź wysokiej jakości jest jeszcze lepsza. Jeśli weźmiesz srebro, zadziała super, ale jest bardzo drogie. Złoto zadziała jeszcze lepiej, ale jednocześnie jest jeszcze droższe.

Uważam, że po przekroczeniu pewnego pułapu, realny uzysk z wykorzystania droższych metali to absolutne promile, w kontekście całego doświadczenia oraz wszystkich składowych. Trzeba zadać sobie pytanie, czy warto wydać 3000 euro na kabel, który faktycznie ulepszy zestaw audio, ale o 0,05%. Wiele zależy więc od budżetu i tego, jakim dysponuje się sprzętem. Sam zacząłbym od szukania możliwie najlepszych głośników, a dopiero potem brał się za okablowanie. Nie tylko od transmisji dźwięku, ale również zasilania – wielu zapomina, że to także ma znaczenie.

Bowers & Wilkins Px8 S2 - nowe sztandarowe słuchawki w ofercie brytyjskiego producenta

Spotify, YouTube Music, Deezer - czego i gdzie należy słuchać?

Z jakiej muzycznej aplikacji streamingowej najlepiej teraz korzystać?

Tidal oraz Qobuz oferują najlepsze audio pod względem jakości. Z drugiej strony, wspomniane platformy nie posiadają tak szerokich zbiorów muzyki jak Apple Music, Deezer czy Spotify, gdzie jakość jest niższa. Pytanie więc, czy bardziej zależy nam na jakości dźwięku, czy wszechstronności oferty.

Osobiście uważam, że dysponując słuchawkami wysokiej klasy, warto postawić na platformy takie jak Tidal czy Qobuz. Może nie ma tam wszystkich utworów, ale lepiej pozwalają docenić takie gatunki jak blues, jazz czy funk. Jeśli jednak ktoś kocha pop czy hip-hop, tańsze słuchawki wzmacniające bas i platformy z gorszą jakością będą jak najbardziej wystarczające.

Czy jest możliwe, aby włączone ANC nie wpływało negatywnie na jakość odtwarzanej muzyki?

Nie, niestety nie jest to możliwe, co stwierdzam z bólem. Korzystając z ANC, nakładasz swoistą dodatkową warstwę na utwór muzyczny. Ta warstwa hamuje potencjał, jaki można by wyciągnąć ze słuchawek, a także wpływa na brzmienie w sposób niezgodny z wolą samego artysty.

Oczywiście uważam, że ANC ma wielki sens i pozwala cieszyć się muzyką – albo spokojem – w takich miejscach jak samolot czy autobus. Aktywna redukcja szumu nie ulepsza jednak samego dźwięku, za to go ogranicza. Swoiste mniejsze zło, które trzeba dopasować do konkretnego przypadku.

Pytanie bonusowe. Gdybyś mógł magicznie zniwelować jedno technologiczne ograniczenie dla słuchawek, co by to było?

Problem ze słuchawkami jest taki, że muszą być małe i lekkie, by można było je wygodnie nosić przez dłuższy czas. Gdybym miał magiczną moc, sprawiłbym, że słuchawki mogłyby być ogromne, bez negatywnych konsekwencji dla użytkownika. Nosiłoby się wtedy takie gigantyczne słuchawki, z wielkimi przetwornikami, oferujące nieziemską scenę dźwiękową. Aż się rozmarzyłem, wyobrażając sobie takie słuchawki z bardzo silnymi magnesami neodymowymi.

Szymon Radzewicz 24.09.2025 10:01

