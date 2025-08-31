/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Patrolują sklepy i obrażają dziewczyny. Co za obrzydliwy trend

Noszą specjalne kamizelki i przemierzają galerie handlowe w poszukiwaniu dziewczyn, które ich zdaniem są nieodpowiednio ubrane. Przerażający i niepokojący trend w polskim internecie.

Adam Bednarek
co robia dzieci w sieci
REKLAMA

Członkowie szon patrolu – szon to skrót od obraźliwego wyrazu – ubrani w odblaskowe kamizelki, co automatycznie budzi skojarzenia z niedawnymi obrońcami granicy, próbują namierzyć młode dziewczyny, które ich zdaniem ubierają się niewłaściwie. Strażnicy moralności piętnują rówieśniczki wrzucając nagrania do sieci.

Dzieci krzywdzą inne dzieci publikując ich konta znalezione w social mediach opisując je w wulgarny sposób oraz głosując, które z nich jest gorszym "szoniskiem". Pojawiają się również analogiczne dla płci konta z "babiarzami lub cw*lami", na których krzywdzi się również chłopców – opisuje Kinga Szostko w serwisie Linkedin.

REKLAMA

Konrad Ciesiołkiewicz na łamach Interii zauważa, że to "nic innego jak czysta przemoc rówieśnicza, psychiczna i seksualna". Można byłoby machnąć ręką, że to głupie żarty, jakich w młodym wieku popełnia się niestety wiele, na dodatek skala zjawiska nie jest (jeszcze?) aż tak duża, ale byłoby to zamykanie oczu na bardzo poważny problem. Ciesiołkiewicz przytacza wyniki badań nt. polskiej radykalizacji, których był współautorem. Są więcej niż niepokojące.

(…) jedna trzecia dorosłych Polek i Polaków z wyższym i średnim wykształceniem wyznaje przekonania autorytarne. Opierają się one głównie na następujących elementach: dehumanizowaniu, a więc przypisywaniu najgorszych cech osobom, z którymi się nie zgadzam i przyzwolenie na traktowanie ich gorzej niż "innych ludzi", odrzuceniu dialogu jako wartości i kluczowej społecznej kompetencji przy jednoczesnej odmowie prawa do głoszenia innym przekonań sprzecznych z moimi poglądami, oraz wyraźnej wierze w tak zwanych silnych przywódców.

Wielokrotnie na łamach Spider's Web pisał o tym Rafał Gdak. Współczesne media społecznościowe wręcz pragną podziału, kłótni, zaciskania pięści i tworzenia zwaśnionych stron: my kontra oni. Dotyka to coraz młodsze grupy, które mogą czuć się sfrustrowane, odrzucone i samotne, stając się łatwym celem do zradykalizowania.

Nie brakuje też tych chcących na zjawisku zarobić

Mowa tu nie tylko o samych platformach, które w żaden sposób nie reagują na filmiki. W sieci bez problemu znaleźć można oferty na odblaskowe kamizelki z napisami, reklamowane jako zabawny pomysł na prezent. Niewątpliwie dla niektórych to rzeczywiście żart, ale jego konsekwencje mogą być poważne.

To wielowymiarowy problem. Z jednej strony mamy kryzys męskości i epidemię samotności. Jak wyjaśniała w rozmowie z Krytyką Polityczną Patrycja Wieczorkiewicz, współautorka książki "Przegryw. Mężczyźni w pułapce gniewu i samotności", bardzo łatwo wpaść w sidła niebezpiecznych przekonań, że źródło wszelkich problemów tkwi w kobietach.

- Często po tym, jak w szkole podstawowej czy liceum doznali wielokrotnego lub bardzo bolesnego i niezaopiekowanego przez nikogo z zewnątrz odrzucenia. Niekoniecznie na tle romantycznym, ale też. Są na nie narażeni częściej niż dziewczyny, bo przyjęło się myśleć, że to chłopak powinien zrobić "ten pierwszy rok", zdobywać. Nie mają sieci wsparcia, dobrego kontaktu z rodzicami, zwłaszcza z ojcami, bliskich przyjaciół. Nawet jeśli mają jakichś kolegów, to – zgodnie z obowiązującą maczystowską kulturą – nie okazują przy nich słabości. W efekcie zostają ze swoimi problemami, trudnymi uczuciami czy niepowodzeniami sami. Wtedy z "pomocą" przychodzi incelosfera. Chłopaki czytają wpisy innych, w których odnajdują własne doświadczenia, a potem trafiają na paranaukowe czy pseudonaukowe wyjaśnienia swoich problemów – wyjaśniała Wieczorkiewicz.

Z drugiej strony widzimy, że nie ma żadnej kontroli nad tym, kto wrzuca filmy do sieci, jakie są to treści i w kogo uderzają. Niedawno Rafał Gdak zastanawiał się, czy nie jest nam potrzebna jakaś forma cenzury internetu. Nawet dorośli ludzie są bezbronni w starciu z dezinformacją i manipulacją. Jeszcze gorzej pod tym względem jest w przypadku młodych, tym bardziej że często możemy sobie nie zdawać sprawy, jak niebezpieczny jest ich cyfrowy świat.

REKLAMA

Zakazać mediów społecznościowych młodym ludziom, traktując je jak alkohol i inne szkodliwe używki dostępne wyłącznie po ukończeniu 18 lat? Nie pozwalać na używanie telefonu w szkołach? Patrząc na nagrania szon patrolów trudno nie uznać, że to niezbędny krok, ale w tym przypadku problem wychodzi daleko poza internet. Niewątpliwie jednak media społecznościowe ułatwiają propagowanie takich treści, a sytuacja wymyka się spod jakiejkolwiek kontroli.

REKLAMA
Adam Bednarek
31.08.2025 17:54
Tagi: FacebookTikTok
Najnowsze
16:15
Uwaga, nowe oszustwo na „Zwrot nadpłaty” za prąd. Tak wyglądają fałszywe powiadomienia
Aktualizacja: 2025-08-31T16:15:00+02:00
16:00
Powstaje jedna z największych farm wiatrowych w Polsce. Fundamenty już gotowe
Aktualizacja: 2025-08-31T16:00:00+02:00
15:30
Pierwsza polska elektrownia jądrowa staje się faktem. Ruszają prace
Aktualizacja: 2025-08-31T15:30:00+02:00
15:00
Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school
Aktualizacja: 2025-08-31T15:00:00+02:00
8:00
Szokujący nowy trend. Sprzedają zdjęcia USG płodów, 50 zł za sztukę
Aktualizacja: 2025-08-31T08:00:00+02:00
7:45
Miały być niskie ceny i wreszcie są. Dzięki konkurencji na torach
Aktualizacja: 2025-08-31T07:45:00+02:00
7:30
Robak wytwarza pigment Rembrandta. I jeszcze zamienia truciznę w złoto
Aktualizacja: 2025-08-31T07:30:00+02:00
7:15
Pluton przyszłości, robot kroczący - to najnowsze polskie drony dla wojska
Aktualizacja: 2025-08-31T07:15:00+02:00
7:00
Nie działa ci ładowarka do smartfona? Wypróbuj ten trik
Aktualizacja: 2025-08-31T07:00:00+02:00
6:45
Jedno urządzenie oszczędza prąd w całym sklepie. Testują je w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T06:45:00+02:00
16:40
Miał być polski rywal Disneylandu, jest klapa. Hossoland się odgraża, że to jeszcze nie koniec
Aktualizacja: 2025-08-30T16:40:00+02:00
16:15
Europa broni cyfrowej niepodległości. Macron miażdży Trumpa
Aktualizacja: 2025-08-30T16:15:00+02:00
16:00
Starlink zepsuł legendarny festiwal. Bo działał bez zarzutu
Aktualizacja: 2025-08-30T16:00:00+02:00
15:45
Żegnamy Windowsa 10, witamy nowy system. Co nowego w Windowsie 11 25H2?
Aktualizacja: 2025-08-30T15:45:00+02:00
15:30
Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy idealni
Aktualizacja: 2025-08-30T15:30:00+02:00
14:44
Kłótnia pilota F-16 z kontrolą lotu. Tak wyglądały ostatnie chwile przed tragedią w Radomiu
Aktualizacja: 2025-08-30T14:44:44+02:00
7:51
Ależ gigantyczna dziura w ziemi. To pod wiatrowego kolosa od Taurona
Aktualizacja: 2025-08-30T07:51:00+02:00
7:44
Gnom podjeżdża do wroga i wybucha. To najnowszy polski dron
Aktualizacja: 2025-08-30T07:44:00+02:00
7:33
Pomiziasz go po brzuszku, a on zamruczy. Nowego robota pokochają głównie dorośli
Aktualizacja: 2025-08-30T07:33:00+02:00
7:20
Nowy bot jest bardzo pobożny. Ale prawdy się od niego nie dowiesz
Aktualizacja: 2025-08-30T07:20:00+02:00
7:10
Spytasz kota, jak się czuje, a on ci odpowie. Będzie tłumacz mowy zwierząt
Aktualizacja: 2025-08-30T07:10:00+02:00
7:00
Wyłączyli mi prąd. I wreszcie wyszedłem z nory
Aktualizacja: 2025-08-30T07:00:00+02:00
18:50
iPhone 17, 17 Air i 17 Pro (Max) - wszystko, co wiemy na chwilę przed premierą
Aktualizacja: 2025-08-29T18:50:33+02:00
18:47
Xiaomi z masą nowości. Trzy nowe smartfony i kluczowa zmiana
Aktualizacja: 2025-08-29T18:47:00+02:00
17:44
Rewolucja z Polski. Koliste RNA szansą na koniec wielu chorób
Aktualizacja: 2025-08-29T17:44:45+02:00
17:14
Nie żegnaj jeszcze listonosza. Padła ważna deklaracja
Aktualizacja: 2025-08-29T17:14:58+02:00
17:13
Pierwszy taki monitor na rynku. Samsung dorzucił kluczowe 5 cali
Aktualizacja: 2025-08-29T17:13:06+02:00
17:04
Allegro szykuje się na system kaucyjny. Tak będą wyglądać zakupy
Aktualizacja: 2025-08-29T17:04:57+02:00
16:43
Mars jak jajko niespodzianka. Odkryli ślady po gigantycznym zderzeniu
Aktualizacja: 2025-08-29T16:43:37+02:00
16:17
ChatGPT kazał mu zabić własną matkę. To pierwsza taka sprawa w historii policji
Aktualizacja: 2025-08-29T16:17:04+02:00
16:11
Polska dostanie najnowsze radary systemu Patriot. Jest decyzja
Aktualizacja: 2025-08-29T16:11:55+02:00
15:30
Microsoft rzuca wyzwanie ChatGPT. Model MAI już dziś robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:30:28+02:00
15:27
Hulajnogi rozpychają się nie tylko na chodnikach. Tu wprowadzili dla nich specjalny bilet
Aktualizacja: 2025-08-29T15:27:07+02:00
13:47
Polska zrobi własne materiały wybuchowe. Wreszcie koniec zależności od zagranicy
Aktualizacja: 2025-08-29T13:47:35+02:00
12:48
Gruba promocja na flagowca Samsunga. Nawet 1400 zł taniej
Aktualizacja: 2025-08-29T12:48:02+02:00
12:12
Gracze wściekli na podsumowania w Google. AI kłamie jak najęta
Aktualizacja: 2025-08-29T12:12:18+02:00
11:26
Polskie F-16 będą oślepiać przeciwnika. Wszystkie dostaną niewidzialną tarczę
Aktualizacja: 2025-08-29T11:26:59+02:00
11:21
Lotnisko ma problem ze skanerami. Wyprzedzili wszystkich, a limity nadal obowiązują
Aktualizacja: 2025-08-29T11:21:56+02:00
9:58
Polska będzie poligonem nowego sprzętu. Ma być superwytrzymały i odporny na wszystko
Aktualizacja: 2025-08-29T09:58:55+02:00
9:00
Test Hama MW-500. Znana mysz działa 75 dni na jednym ładowaniu i wraca z nowymi barwami
Aktualizacja: 2025-08-29T09:00:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA