Schneider OffGrid - energia dla cyfrowych nomadów, twórców i tych szukających oddechu

Telefon, laptop, aparat, kamera sportowa, głośnik Bluetooth, dron… Dziś nawet zwykły poranek na działce albo weekendowy wypad nad jezioro oznacza konieczność zasilania kilku urządzeń. Jeśli akurat zabraknie prądu, przygoda może zamienić się w walkę o przetrwanie. Tutaj do gry wkracza Schneider OffGrid - przenośna stacja zasilania, która redefiniuje to, czym może być niezależność w XXI wieku.

Technologia zapakowana w zrównoważony styl życia

Schneider OffGrid to coś znacznie więcej niż klasyczny powerbank – to kompaktowe i bardzo wszechstronne urządzenie do zasilania elektroniki w warunkach, gdzie dostęp do prądu z gniazdka jest utrudniony lub niemożliwy. Zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy żyją mobilnie: twórcach, podróżnikach, outdoorowcach, ale też mieszkańcach miast, którzy chcą być przygotowani na awarie prądu czy kryzysy pogodowe.

To także urządzenie zaprojektowane w duchu odpowiedzialności. Wykonane w 60% z plastiku pochodzącego z recyklingu, z opakowaniem w 100% nadającym się do przetworzenia. To nie są detale a jasny komunikat, że mobilność nie musi oznaczać kompromisów dla planety. Schneider Electric, uznany w 2025 przez Corporate Knights, oraz magazyn TIME & Statista za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie, znowu pokazuje, że technologie przyszłości muszą być też technologiami odpowiedzialnymi.

Co potrafi Schneider OffGrid?

Przede wszystkim zadziwia kompaktowością i wydajnością. Urządzenie waży niewiele, co czyni je jednym z najlżejszych w swojej klasie, ale oferuje naprawdę solidny zapas energii dla całej gamy urządzeń – od smartfona po laptopa czy nawet drona.

Na pokładzie znajdziemy:

Gniazda AC (230 V) – dzięki którym podłączymy klasyczne ładowarki czy zasilacze do laptopów.

Porty USB-C i USB-A – idealne do ładowania telefonów, tabletów i słuchawek.

Porty DC i gniazdo samochodowe – co docenią kierowcy kamperów i podróżnicy.

Bezprzewodowe ładowanie Qi – dla nowoczesnych smartfonów, bez plątaniny kabli.

Dodatkowo OffGrid ma możliwość ładowania przez panele słoneczne, co czyni go świetnym towarzyszem na długich wyprawach w dzicz. Wyświetlacz LCD informuje o stanie naładowania, aktualnym zużyciu energii i pozostałym czasie pracy, a intuicyjny interfejs sprawia, że nawet osoby nietechniczne szybko odnajdą się w obsłudze. Tryb oszczędzania energii automatycznie wyłącza urządzenie, kiedy nie jest używane. To przekłada się na dłuższą żywotność akumulatora i mniejsze zużycie prądu. Dodatkowo, wbudowane oświetlenie LED i tryb SOS mogą okazać się bezcenne w sytuacjach awaryjnych – niezależnie, czy jesteśmy na kempingu, czy w mieszkaniu podczas nagłej przerwy w dostawie energii.

Dla kogo naprawdę jest OffGrid?

To urządzenie, które znajdzie swoje miejsce w wielu różnych scenariuszach. Dla internetowego twórcy, który potrzebuje zasilić sprzęt foto/wideo gdziekolwiek się znajdzie, bez obaw o wyczerpaną baterię w kluczowym momencie. Dla freelancera na vanlife’ie, który łączy pracę z podróżą i nie może pozwolić sobie na utratę dostępu do sieci. Dla rodziny z dziećmi na biwaku, gdzie bezpieczeństwo i możliwość kontaktu ze światem to nie kaprys, ale konieczność. Dla osób starszych lub mieszkających z dala od miasta, które potrzebują niezależnego źródła prądu w razie nagłej awarii sieci.

Ale prawda jest taka: OffGrid może przydać się każdemu z nas. Bo świat się zmienia. Pogoda coraz częściej zaskakuje, blackouty to już nie tylko egzotyczne scenariusze, a samowystarczalność przestaje być trendem, a staje się rozsądną strategią.

Gdy mobilność łączy się z odpowiedzialnością

Wprowadzając OffGrid, Schneider Electric robi coś więcej niż tylko dodaje nowe urządzenie do swojego portfolio. Wysyła sygnał: technologia może i powinna wspierać styl życia, który jest zarówno mobilny, jak i odpowiedzialny. Który nie rezygnuje z komfortu, ale nie robi tego kosztem planety. Który daje wolność, ale nie w oderwaniu od wartości. W czasach, gdy wszystko może być mobilne, prąd też musi nadążyć. A OffGrid to prąd w wersji „light” – dosłownie i w przenośni.

Więcej informacji o produkcie Schneider OffGrid. Przenośna stacja zasilania Schneider Offgrid dostępna w sklepach: x-kom, komputronik, morele.net, senetic.

